Les Bucks gâchent l’énorme « triple-double » de Rayan Rupert

Dans ces matchs de fin de saison entre équipes déjà éliminées de la course aux playoffs, des joueurs peuvent en profiter pour se montrer et ainsi prouver qu’ils ont leur place en NBA. C’est notamment le cas de Rayan Rupert, en « two-way contract » chez les Grizzlies et qui n’a jamais autant joué que depuis sa signature dans le Tennessee.

Ce dimanche, le Français s’est ainsi permis de terminer en « triple-double » (33 points, 10 rebonds, 10 passes et 4 interceptions), du jamais-vu pour lui en NBA, et c’est bien là la principale information à retenir de ce duel entre franchises orphelines de leurs meilleurs éléments. Mention spéciale à Memphis, privée de 13 joueurs (!) et composée quasi exclusivement de soldats à contrats précaires.

À l’arrivée, c’est d’ailleurs la « mieux armée » des deux équipes, à savoir Milwaukee, qui obtient la victoire (131-115), s’appuyant pour ce faire sur Ryan Rollins (24 points), Cormac Ryan (21 points), Myles Turner (19 points, 11 rebonds) ou Taurean Prince (19 points). Sans oublier Ousmane Dieng (17 points, 9 rebonds, 6 passes), l’un des trois « anciens de l’INSEP » du jour, avec Rayan Rupert donc, mais également Adama Bal.

Deux derniers « runs » qui changent tout

Dans l’ensemble, les Bucks n’auront pas trop tremblé, faisant la course en tête quasiment tout le match. Grâce à un 15-2 réussi en début de second quart-temps, qui les a placés sur de bons rails, mais surtout grâce à une forte domination dans la peinture et une meilleure adresse générale et à 3-points.

La réalité, c’est que la différence de talent entre les deux formations était trop importante sur la durée pour que les Grizzlies, menés d’une vingtaine de points au maximum, ne réussissent à boucler leur « comeback ». Remis dans le match par un excellent Rayan Rupert en fin de première mi-temps, les visiteurs sont revenus de loin et on les croyait en mesure d’aller au bout quand ils sont enfin repassés devant dans le quatrième quart-temps.

C’est alors qu’un 11-0 de Milwaukee, suivi quelques instants plus tard par un 10-3, a mis Memphis K.-O. debout. Entre l’apport de Cormac Ryan, l’intensité de Jericho Sims, l’activité d’Ousmane Dieng ou encore l’adresse de Taurean Prince, c’en était juste trop pour les coéquipiers de Rayan Rupert, qui voit sa performance XXL être entachée d’une défaite cruelle. Mais finalement logique.

À RETENIR

Rayan Rupert joue les coups à fond. Opposé à son compatriote mais aussi associé à Adama Bal, Rayan Rupert n’a pas fait les choses à moitié, avec ses records aux points (33), aux rebonds (10), aux passes (10) et aux lancers-francs (13/16) ! Propulsé leader d’une formation décimée par les blessures (et le « tanking » ?), le Français n’a pas traîné pour attraper chaud, avec 13 points dans le premier quart-temps et même 25 dès la mi-temps ! Moins en vue par la suite, mais en totale confiance, il en profite malgré tout pour assurer le premier (gros) « triple-double » de sa jeune carrière. Cocorico !

Fin de série pour Milwaukee. Même si cette victoire ne les arrange probablement pas dans la course au « tanking », les Bucks en ont profité pour stopper leur série de huit défaites d’affilée contre les Grizzlies. La dernière fois que la franchise du Wisconsin battait celle du Tennessee ? C’était un soir de janvier 2022, à une époque où elle était encore championne en titre, avec Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday. Pendant que Memphis, avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr., était l’équipe du futur et en pleine ascension dans la conférence Ouest. Une éternité, donc…

Le « alley-oop » entre les Antetokounmpo. Alex à la passe, Thanasis à la réception, sous les yeux d’un Giannis hilare sur le banc. Alors que le match était déjà plié et qu’il ne restait que quelques secondes au chronomètre, les « AntetokounmBro » ont fait le spectacle sur la dernière possession des Bucks, avec cet « alley-oop » entre Alex et Thanasis. Des sourires qui font plaisir à voir, alors que Giannis est toujours en plein bras de fer avec ses dirigeants concernant son état physique.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.