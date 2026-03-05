Rayan Rupert a validé sa période d’essai à Memphis

À Memphis, le bonheur des uns fait aussi le bonheur des autres. En effet, quelques heures après avoir offert un « vrai » contrat (de deux ans) à Olivier-Maxence Prosper, les Grizzlies ont annoncé avoir signé Rayan Rupert via un « two-way contract ».

Ces deux signatures sont étroitement liées, puisque Rayan Rupert récupère le statut d’Olivier-Maxence Prosper, et c’est la preuve qu’il a tapé dans l’oeil de la franchise du Tennessee. En cinq matches, il a ainsi aligné 10.4 points, 5.8 rebonds, 1.6 interception et 1.2 passe de moyenne (sur 27 minutes), à 35% de réussite à 3-points.

Plus entreprenant et responsabilisé qu’à Portland (2.9 points et 1.8 rebond dans l’Oregon), Rayan Rupert pourra donc terminer la saison avec Memphis et il aura l’intention de prouver qu’il peut s’inscrire là-bas sur la durée. D’autant qu’il aura des possibilités pour le faire, en raison de toutes les absences des Grizzlies : Ja Morant, Zach Edey, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Clarke, Santi Aldama…

Des absences qui ont également permis à Olivier-Maxence Prosper de se révéler dans le Tennessee, avec 12.5 points, 4.5 rebonds, 1.5 passe et 1.1 interception de moyenne (à 59%, dont 40% à 3-points) depuis la fin du mois de janvier.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 POR 39 16:14 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0 2024-25 POR 52 8:51 40.8 27.1 76.7 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.1 3.0 2025-26 POR 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 1.3 0.6 0.6 0.0 2.9 2025-26 MEM 4 27:15 42.4 30.8 87.5 1.8 4.0 5.8 1.3 4.3 1.8 1.0 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.