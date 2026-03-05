Matchs
NBA
Matchs
NBA

Rayan Rupert a validé sa période d’essai à Memphis

Publié le 5/03/2026 à 8:19 Twitter Facebook

Signé par les Grizzlies via un contrat de dix jours, Rayan Rupert récupère finalement le « two-way contract » d’Olivier-Maxence Prosper, qui décroche lui un contrat standard à Memphis.

À Memphis, le bonheur des uns fait aussi le bonheur des autres. En effet, quelques heures après avoir offert un « vrai » contrat (de deux ans) à Olivier-Maxence Prosper, les Grizzlies ont annoncé avoir signé Rayan Rupert via un « two-way contract ».

Ces deux signatures sont étroitement liées, puisque Rayan Rupert récupère le statut d’Olivier-Maxence Prosper, et c’est la preuve qu’il a tapé dans l’oeil de la franchise du Tennessee. En cinq matches, il a ainsi aligné 10.4 points, 5.8 rebonds, 1.6 interception et 1.2 passe de moyenne (sur 27 minutes), à 35% de réussite à 3-points.

Plus entreprenant et responsabilisé qu’à Portland (2.9 points et 1.8 rebond dans l’Oregon), Rayan Rupert pourra donc terminer la saison avec Memphis et il aura l’intention de prouver qu’il peut s’inscrire là-bas sur la durée. D’autant qu’il aura des possibilités pour le faire, en raison de toutes les absences des Grizzlies : Ja Morant, Zach Edey, Kentavious Caldwell-Pope, Brandon Clarke, Santi Aldama…

Des absences qui ont également permis à Olivier-Maxence Prosper de se révéler dans le Tennessee, avec 12.5 points, 4.5 rebonds, 1.5 passe et 1.1 interception de moyenne (à 59%, dont 40% à 3-points) depuis la fin du mois de janvier.

Rayan Rupert Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 POR 39 16:14 33.5 35.9 76.0 0.6 1.7 2.4 1.6 1.4 0.3 0.8 0.1 4.0
2024-25 POR 52 8:51 40.8 27.1 76.7 0.5 0.8 1.3 0.5 0.7 0.3 0.6 0.1 3.0
2025-26 POR 48 12:01 36.1 31.0 64.3 0.5 1.3 1.8 0.7 1.3 0.6 0.6 0.0 2.9
2025-26 MEM 4 27:15 42.4 30.8 87.5 1.8 4.0 5.8 1.3 4.3 1.8 1.0 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Memphis Grizzlies en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes