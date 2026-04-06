Les Clippers se vengent des Kings et retrouvent le Top 8

Pour se relancer après leurs deux défaites face aux Blazers et aux Spurs, les Clippers se rendaient à Sacramento pour y défier les Kings. Si DeMar DeRozan démarre la rencontre en inscrivant neuf des onze premiers points de son équipe, ce sont les Clippers qui prennent le contrôle sur ces premières minutes. Kawhi Leonard (26 points, 6 rebonds, 3 passes) réussit deux tirs de loin avant de trouver John Collins (25 points, 4/6 à 3-points) à 3-points (30-19).

Le premier acte se termine sur une flèche longue distance de Kobe Sanders et les hommes de Tyronn Lue ouvrent la période suivante sur un 11-2 pour se donner de l’air (53-34). Sous l’eau, les Kings arrivent à revenir à dix longueurs grâce à un 3+1 de Daeqwon Plowden et un panier primé de Nique Clifford.

C’est dans le troisième quart-temps que les Clippers s’envolent. Kawhi Leonard trouve d’abord Kris Dunn à 3-points avant de réussir, à son tour, un tir de loin. L’ailier prend ensuite le meilleur sur Daeqwon Plowden pour donner 21 points d’avance à son équipe (85-64). La défense des Kings n’arrive pas à contenir les offensives des visiteurs. John Collins en profite pour planter un nouveau tir de loin tandis que Bennedict Mathurin trouve facilement Kawhi Leonard dans la peinture.

De l’autre côté du terrain, si les Kings ont été adroits en début de rencontre, ils enchaînent désormais les tentatives infructueuses. Nique Clifford se manque derrière l’arc alors qu’il était ouvert tout comme Malik Monk. Après trois quart-temps, les Clippers dominent largement 107 à 79. Sans surprise, les Kings ne reviennent pas dans le dernier acte et comptent même plus de trente longueurs de retard. Finalement, l’équipe de Los Angeles s’impose 138 à 109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un peu de mieux pour Darius Garland. En manque de réussite depuis deux matchs, Darius Garland a pu profiter de la fébrile défense des Kings pour retrouver de la confiance. Agressif, le meneur a pu se frayer plusieurs fois un chemin jusqu’au cercle comme ce fut le cas dans le deuxième acte lorsqu’il a effacé Precious Achiuwa. Une période qu’il a finie avec un 2+1. La soirée n’a cependant pas été parfaite pour l’ancien des Cavaliers puisque son adresse à 3-points est toujours en berne. Il n’a réussi que deux de ses sept tentatives derrière l’arc, mais il finit tout de même avec 17 points à 7/14 au tir.

Maxime Raynaud en double-double. Malgré cette lourde défaite, Maxime Raynaud termine tout de même avec 11 points et 15 rebonds. Un double-double qui a peu pesé sur cette rencontre puisque le Français a inscrit cinq de ses onze points dans le quatrième quart-temps alors que la rencontre était pliée depuis un moment. De son côté, Killian Hayes a été beaucoup plus discret. Le meneur a perdu plus de ballons (3) qu’il n’a inscrit de points (2).

Les Clippers doublent les Blazers. Los Angeles retrouve la victoire après deux défaites consécutives. Un succès qui permet aux Californiens (40-38) de passer devant les Blazers (40-38) grâce aux deux victoires acquises plus tôt dans la saison. Les Californiens récupèrent ainsi la huitième place de l’Ouest. Blazers et Clippers se croiseront une dernière fois le 10 avril avec le tie-breaker en jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.