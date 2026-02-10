Matchs
La Nike Ja 3 « Warning Label » arrive en France

Sneakers – La troisième chaussure signature de Ja Morant fait partie de la collection « Warning Label » dévoilée par Nike à l’approche du « All-star Weekend ».

Même si Ja Morant n’a pas spécialement été au rendez-vous sur les parquets, la Nike Ja 3 a été l’un des succès de cette saison 2025-2026. Le modèle a profité d’un design complètement revisité, qui a séduit le grand public, et d’une semelle plus confortable, avec sa mousse « Zoom X » hybride en guise de semelle intermédiaire.

Le troisième modèle signature du meneur des Grizzlies va renforcer sa présence à l’occasion du All-Star Game avec la sortie à venir de deux coloris dont ce « Warning Label », issu de la collection du même nom. Ce coloris opte pour des tons glacés, entre bleu clair et bleu marine, et un « swoosh » latéral ressortant en gris. L’ensemble repose sur une semelle extérieure en caoutchouc bleu translucide, où figurent les chiffres « 1 » et « 2 ».

La Nike Ja 3 « All-Star Warning Label » sera à retrouver à partir du 13 février prochain sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.

Par Romain Davesne
