Stats & Highlights | Les Wolves se défoulent, les Raptors enchaînent

Très décevants face aux Nets, les Wolves ont profité du déplacement à Chicago pour se reprendre. Une victoire sans appel (136-101) face à des Bulls qui ont perdu Josh Giddey et Coby White en cours de match. C’est Naz Reid (33 points) qui fait la différence dans le troisième quart-temps pour permettre aux Wolves de s’envoler au score. Minnesota inscrit 81 points en deuxième mi-temps !

En back-to-back, les Raptors ont du caractère. Déjà renversants la veille face aux Warriors, ils s’imposent 107-106 face au Magic, après avoir compté jusqu’à 21 points de retard ! Jamal Shead (19 points) épaule Brandon Ingram et Scottie Barnes pour passer un 13-0 dans le quatrième quart-temps. Auteur d’un triple-double, Paolo Banchero loupe le tir de la gagne.

Quatrième victoire de suite des Suns avec trois joueurs à 20 points et plus : Dillon Brooks, Collin Gillespie et Devin Booker. Par leur adresse longue distance, les Suns font craquer les Wizards au début du 3e quart-temps pour faire passer l’écart de 61-59 à 77-63. Alex Sarr discret, Washington a manqué d’alternance et s’incline 115-101 à domicile.

Neuvième revers d’affilée pour les Pacers, derniers de la NBA. Cette défaite est logique puisque les partenaires de Pascal Siakam s’inclinent à Houston (126-119). Pour la première fois de la saison, Kevin Durant atteint la barre des 30 points au Toyota Center, et sous son impulsion, les Rockets produisent leur effort dans le 3e quart-temps pour prendre 27 points d’avance. Les Pacers profitent du “garbage time” pour limiter la casse.

Zion Williamson retrouve le cinq de départ, mais les Pelicans s’inclinent à domicile face aux Knicks. La faute à Jalen “Clutch” Brunson qui fait la différence dans la dernière minute pour valider la victoire, et signer une performance à 28 points et 10 passes. A ses côtés, Mohamed Diawara signe son record personnel avec 18 points, tandis que Guerschon Yabusele apporte 9 points en sortie de banc.

New Orleans – New York : 125-130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 113 MIL 123 WAS 101 PHO 115 BRO 107 GSW 120 MIA 147 DEN 123 TOR 107 ORL 106 CHI 101 MIN 136 HOU 126 IND 119 NOR 125 NYK 130 OKC 140 ATL 129 SAS 101 CLE 113 POR 125 DAL 122

Chicago – Minnesota : 101-136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 113 MIL 123 WAS 101 PHO 115 BRO 107 GSW 120 MIA 147 DEN 123 TOR 107 ORL 106 CHI 101 MIN 136 HOU 126 IND 119 NOR 125 NYK 130 OKC 140 ATL 129 SAS 101 CLE 113 POR 125 DAL 122

Toronto – Orlando : 107-106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 113 MIL 123 WAS 101 PHO 115 BRO 107 GSW 120 MIA 147 DEN 123 TOR 107 ORL 106 CHI 101 MIN 136 HOU 126 IND 119 NOR 125 NYK 130 OKC 140 ATL 129 SAS 101 CLE 113 POR 125 DAL 122

Washington – Phoenix : 101-115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 113 MIL 123 WAS 101 PHO 115 BRO 107 GSW 120 MIA 147 DEN 123 TOR 107 ORL 106 CHI 101 MIN 136 HOU 126 IND 119 NOR 125 NYK 130 OKC 140 ATL 129 SAS 101 CLE 113 POR 125 DAL 122

Houston – Indiana : 126-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.