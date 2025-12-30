Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Les Wolves se défoulent, les Raptors enchaînent

Publié le 30/12/2025 à 7:54 Twitter Facebook

NBA – Les Bulls perdent deux titulaires et les Wolves en profitent. Tout sourit aux Suns et aux Raptors. Beaucoup moins pour les Pacers qui perdent un 9e match de suite.

naz reid wolvesTrès décevants face aux Nets, les Wolves ont profité du déplacement à Chicago pour se reprendre. Une victoire sans appel (136-101) face à des Bulls qui ont perdu Josh Giddey et Coby White en cours de match. C’est Naz Reid (33 points) qui fait la différence dans le troisième quart-temps pour permettre aux Wolves de s’envoler au score. Minnesota inscrit 81 points en deuxième mi-temps !

En back-to-back, les Raptors ont du caractère. Déjà renversants la veille face aux Warriors, ils s’imposent 107-106 face au Magic, après avoir compté jusqu’à 21 points de retard ! Jamal Shead (19 points) épaule Brandon Ingram et Scottie Barnes pour passer un 13-0 dans le quatrième quart-temps. Auteur d’un triple-double, Paolo Banchero loupe le tir de la gagne.

Quatrième victoire de suite des Suns avec trois joueurs à 20 points et plus : Dillon Brooks, Collin Gillespie et Devin Booker. Par leur adresse longue distance, les Suns font craquer les Wizards au début du 3e quart-temps pour faire passer l’écart de 61-59 à 77-63. Alex Sarr discret, Washington a manqué d’alternance et s’incline 115-101 à domicile.

Neuvième revers d’affilée pour les Pacers, derniers de la NBA. Cette défaite est logique puisque les partenaires de Pascal Siakam s’inclinent à Houston (126-119). Pour la première fois de la saison, Kevin Durant atteint la barre des 30 points au Toyota Center, et sous son impulsion, les Rockets produisent leur effort dans le 3e quart-temps pour prendre 27 points d’avance. Les Pacers profitent du “garbage time” pour limiter la casse.

Zion Williamson retrouve le cinq de départ, mais les Pelicans s’inclinent à domicile face aux Knicks. La faute à Jalen “Clutch” Brunson qui fait la différence dans la dernière minute pour valider la victoire, et signer une performance à 28 points et 10 passes. A ses côtés, Mohamed Diawara signe son record personnel avec 18 points, tandis que Guerschon Yabusele apporte 9 points en sortie de banc.

OKC – Atlanta
Charlotte – Milwaukee
Miami – Dallas
Brooklyn – Golden State
Portland – Dallas
San Antonio – Cleveland

New Orleans – New York : 125-130

New Orleans Pelicans / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Zion Williamson 29 11/16 0/0 10/12 3 2 5 2 2 2 2 2 32 34
Saddiq Bey 37 9/21 4/10 4/5 2 4 6 6 3 2 2 0 26 25
Trey Murphy III 38 8/16 5/10 0/0 0 6 6 2 1 0 2 0 21 19
Derik Queen 28 3/13 0/2 1/2 2 7 9 6 2 1 2 2 7 12
Jeremiah Fears 22 2/5 0/2 0/0 0 4 4 4 0 1 1 0 4 9
Jordan Poole 26 7/14 4/10 8/8 1 2 3 1 2 0 0 1 26 24
Micah Peavy 10 1/3 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1
Jordan Hawkins 12 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 2 0 1 1 2 3
Kevon Looney 24 1/3 0/0 0/0 5 4 9 3 1 0 0 2 2 14
Yves Missi 14 1/2 0/0 0/0 3 3 6 2 0 0 1 0 2 8
Total 44/96 14/36 23/27 16 34 50 27 15 6 11 8 125
New York Knicks / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Brunson 36 10/23 5/10 3/3 0 3 3 10 1 0 1 0 28 27
OG Anunoby 37 8/22 1/8 6/6 2 9 11 1 3 2 2 1 23 22
Mohamed Diawara 18 7/9 4/4 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 18 19
Karl-Anthony Towns 30 4/9 2/4 2/2 2 10 12 4 4 0 0 2 12 25
Mikal Bridges 35 3/5 0/1 0/0 1 4 5 10 2 2 1 1 6 21
Miles McBride 18 4/8 2/5 4/4 2 1 3 2 2 1 0 0 14 16
Jordan Clarkson 13 3/6 1/3 2/2 0 2 2 1 0 1 1 0 9 9
Guerschon Yabusele 16 3/5 3/4 0/0 1 1 2 1 2 0 2 0 9 8
Tyler Kolek 12 2/5 2/4 1/2 1 1 2 5 1 0 1 0 7 9
Trey Jemison 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 3
Kevin McCullar Jr. 9 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
Ariel Hukporti 12 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Total 46/95 20/44 18/19 10 32 42 35 19 8 8 4 130

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Chicago – Minnesota : 101-136

Chicago Bulls / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nikola Vucevic 30 10/17 3/5 0/0 0 5 5 2 2 0 3 0 23 20
Matas Buzelis 24 5/14 3/8 0/0 2 3 5 2 2 0 2 1 13 10
Josh Giddey 18 3/10 1/4 4/4 0 4 4 3 0 0 1 0 11 10
Isaac Okoro 20 0/4 0/3 4/4 1 2 3 0 1 0 1 0 4 2
Coby White 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Jalen Smith 25 4/6 3/4 1/2 2 4 6 1 3 1 1 2 12 18
Tre Jones 21 5/9 0/0 1/2 1 1 2 4 1 0 1 0 11 11
Ayo Dosunmu 32 4/12 0/4 2/2 4 2 6 7 2 0 2 0 10 13
Kevin Huerter 22 3/6 2/3 0/0 0 6 6 1 1 0 1 1 8 12
Patrick Williams 20 3/8 1/3 0/0 0 3 3 2 3 0 2 2 7 7
Julian Phillips 6 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 2 1 1 0 2 2
Jevon Carter 5 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
Dalen Terry 11 0/3 0/2 0/0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Total 38/93 13/38 12/14 10 32 42 25 17 3 16 7 101
Minnesota Timberwolves / 136 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Edwards 32 9/13 2/5 3/4 0 2 2 4 0 1 0 1 23 26
Julius Randle 28 6/11 0/2 5/6 0 5 5 14 2 1 0 0 17 31
Donte DiVincenzo 26 4/10 4/9 0/0 0 6 6 3 2 0 0 0 12 15
Rudy Gobert 29 4/5 0/0 1/4 0 10 10 1 2 1 0 4 9 21
Jaden McDaniels 23 3/9 1/1 0/0 2 3 5 3 1 0 0 0 7 9
Naz Reid 27 11/18 6/10 5/5 1 6 7 3 0 0 1 0 33 35
Nah'Shon Hyland 14 5/8 1/4 1/1 0 0 0 1 2 1 0 1 12 12
Jaylen Clark 19 4/7 0/0 3/3 1 3 4 0 0 3 0 1 11 16
Rob Dillingham 6 2/3 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4
Leonard Miller 6 1/2 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 1 0 3 2
Johnny Juzang 6 1/4 0/3 0/0 1 1 2 2 0 1 0 0 2 4
Mike Conley 18 1/3 0/2 0/0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 2
Joan Beringer 6 0/2 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1 2 0 2
Total 51/95 15/37 19/25 7 39 46 32 12 9 3 9 136

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Toronto – Orlando : 107-106

Toronto Raptors / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 34 7/22 0/6 3/4 2 7 9 4 2 0 0 1 17 15
Scottie Barnes 37 5/12 1/2 2/2 2 9 11 2 3 2 2 1 13 20
Sandro Mamukelashvili 23 5/10 0/3 3/3 1 3 4 1 2 1 0 1 13 15
Ochai Agbaji 20 4/8 0/1 2/2 3 1 4 3 0 0 0 0 10 13
Immanuel Quickley 25 2/12 0/6 0/0 1 4 5 5 2 0 1 0 4 3
Jamal Shead 29 8/15 3/6 0/2 1 3 4 5 2 0 1 1 19 19
Gradey Dick 15 4/7 2/4 5/6 1 0 1 0 2 1 0 0 15 13
Ja'Kobe Walter 24 2/6 1/4 5/6 2 5 7 0 0 2 0 0 10 14
Collin Murray-Boyles 25 1/6 1/2 1/4 7 5 12 2 5 0 2 2 4 10
Jamison Battle 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 3
Mo Bamba 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1
Total 39/99 8/34 21/29 21 37 58 22 22 6 6 7 107
Orlando Magic / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Anthony Black 32 9/19 2/7 7/7 0 3 3 3 4 1 4 0 27 20
Paolo Banchero 38 9/19 2/4 3/4 3 12 15 10 1 0 1 1 23 37
Desmond Bane 30 6/18 1/4 5/5 5 1 6 3 0 0 0 1 18 16
Tyus Jones 28 4/8 2/6 0/0 0 4 4 2 2 1 1 0 10 12
Wendell Carter Jr. 32 4/10 1/5 0/0 1 5 6 2 6 1 1 1 9 12
Jase Richardson 20 2/7 1/4 2/2 1 2 3 4 2 1 0 0 7 10
Tristan Da Silva 26 2/6 0/1 2/2 2 4 6 1 3 0 0 0 6 9
Jamal Cain 12 0/2 0/1 3/4 1 2 3 0 2 0 0 0 3 3
Goga Bitadze 16 1/2 0/0 0/1 2 3 5 0 4 0 0 2 2 7
Noah Penda 5 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0
Jonathan Isaac 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 37/91 9/32 23/27 15 37 52 25 24 4 8 5 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Washington – Phoenix : 101-115

Washington Wizards / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Tre Johnson 25 9/12 5/5 1/1 0 1 1 2 1 1 3 0 24 22
CJ McCollum 28 6/13 0/5 5/6 0 3 3 4 1 2 3 2 17 17
Bilal Coulibaly 27 3/8 2/5 5/6 0 7 7 3 4 0 3 1 13 15
Jamir Watkins 17 1/4 1/4 0/0 0 4 4 0 4 0 1 0 3 3
Alexandre Sarr 25 1/5 0/2 0/0 1 1 2 4 0 1 2 2 2 5
Justin Champagnie 27 4/9 1/4 2/4 2 4 6 0 3 0 0 0 11 10
Carlton Carrington 27 4/8 2/2 0/0 0 5 5 4 4 0 1 0 10 14
Will Riley 21 4/10 2/4 0/0 2 3 5 1 2 1 1 0 10 10
Marvin Bagley III 22 2/5 0/1 3/4 3 4 7 2 0 0 0 3 7 15
Malaki Branham 19 2/4 0/0 0/0 1 2 3 1 1 1 1 0 4 6
Anthony Gill 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AJ Johnson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 36/78 13/32 16/21 9 34 43 21 20 6 15 8 101
Phoenix Suns / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Dillon Brooks 33 8/20 3/8 7/7 0 3 3 0 2 0 1 0 26 16
Collin Gillespie 29 10/14 5/8 0/0 1 3 4 6 0 2 2 0 25 31
Devin Booker 35 8/23 1/6 5/7 1 5 6 5 3 1 2 0 22 15
Royce O'Neale 32 5/8 5/6 0/0 0 5 5 4 3 1 1 0 15 21
Oso Ighodaro 30 2/3 0/0 2/2 4 6 10 3 2 2 1 0 6 19
Jordan Goodwin 28 6/14 2/6 0/0 4 3 7 2 1 2 1 0 14 16
Isaiah Livers 10 1/3 1/2 0/0 1 1 2 2 2 0 0 0 3 5
Jamaree Bouyea 12 0/6 0/3 2/2 0 1 1 3 0 0 2 0 2 -2
Nick Richards 17 1/8 0/0 0/0 6 3 9 0 1 0 0 3 2 7
Rasheer Fleming 12 0/2 0/1 0/0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2
Nigel Hayes 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Khaman Maluach 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 41/101 17/40 16/18 20 31 51 25 14 8 10 3 115

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Houston – Indiana : 126-119

Houston Rockets / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Durant 34 13/20 2/6 2/3 0 6 6 5 0 0 3 1 30 31
Jabari Smith Jr. 34 8/16 3/7 2/2 2 8 10 2 3 0 3 3 21 25
Amen Thompson 37 6/9 0/1 8/8 4 4 8 7 0 0 3 1 20 30
Tari Eason 29 5/8 1/3 2/2 3 5 8 1 3 1 2 1 13 19
Steven Adams 22 3/4 0/0 2/6 3 2 5 0 2 0 0 1 8 9
Reed Sheppard 24 6/12 1/5 0/0 0 1 1 3 3 2 2 0 13 11
Clint Capela 13 3/4 0/0 0/1 2 5 7 1 1 0 0 0 6 12
Dorian Finney-Smith 16 2/3 2/3 0/0 0 2 2 0 3 0 1 0 6 6
Josh Okogie 13 1/2 1/1 0/0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 5
JD Davison 3 0/0 0/0 2/2 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3
Jeff Green 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Jae'Sean Tate 9 1/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
Aaron Holiday 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 49/83 10/27 18/24 14 36 50 21 17 4 16 7 126
Indiana Pacers / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Pascal Siakam 31 8/16 1/3 6/10 1 3 4 4 0 1 2 0 23 18
Bennedict Mathurin 26 5/11 3/6 1/1 1 2 3 4 3 0 0 0 14 15
Andrew Nembhard 29 4/14 2/5 1/2 0 1 1 2 2 3 1 0 11 5
Johnny Furphy 20 4/5 1/2 0/1 0 4 4 1 3 1 0 0 9 13
Jay Huff 18 3/8 2/4 0/0 2 2 4 1 4 1 1 1 8 9
Aaron Nesmith 24 5/8 4/6 0/0 1 2 3 3 1 0 1 1 14 17
Jarace Walker 24 5/7 2/3 0/0 0 2 2 3 0 1 1 0 12 15
Quenton Jackson 4 2/2 1/1 2/2 0 0 0 0 0 2 1 0 7 8
T.J. McConnell 16 2/7 0/0 2/2 1 0 1 4 1 1 1 0 6 6
Taelon Peter 4 2/2 2/2 0/1 0 1 1 0 0 0 0 0 6 6
Kam Jones 17 2/4 0/1 0/0 0 1 1 1 1 2 0 0 4 6
Micah Potter 12 1/3 0/1 1/1 1 2 3 6 4 0 1 1 3 10
Ethan Thompson 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
Tony Bradley 11 0/1 0/0 0/0 1 2 3 0 2 0 0 0 0 2
Total 44/89 18/34 13/20 8 22 30 30 22 12 9 3 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toronto Raptors en 1 clic

Minnesota Timberwolves en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes