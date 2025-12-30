Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Nuggets perdent Nikola Jokic et s’inclinent à Miami

Publié le 30/12/2025 à 7:08 Twitter Facebook

NBA – Pas toujours inspirés, les champions 2023 ont en plus perdu leur triple MVP. Dès lors, le Heat en a profité pour s’imposer (147-123).

Que les minutes furent longues pour les Nuggets dans ce premier quart-temps. Leur défense ne répond pas et les remplaçants du Heat s’amusent (41-29). Les champions NBA 2023 semblent fatigués, tant ils sont lents et dépassés.

Il n’y a que Bruce Brown qui apporte un peu d’énergie. Puis, Nikola Jokic se réveille et avec lui, les Nuggets passent un 16-2. On retrouve l’équipe de Denver que l’on connaît. Sauf que le Serbe se fait mal au genou dans les dernières secondes de la première période (63-63). Il ne reviendra pas en jeu après la pause…

Forcément, le « Joker » désormais absent, le Heat en profite pour passer un 11-0 et reprendre les commandes.

Là encore, les troupes de David Adelman n’ont pas vraiment de réponse collective, seulement un individu pour réagir : Spencer Jones, qui enchaîne trois paniers primés. Mais comme le Heat est également adroit de loin, cela ne fait aucune différence (110-99). Les Nuggets ne lâchent pas mais n’ont pas les armes pour revenir dans le dernier quart-temps et s’inclinent 147-123. Néanmoins, l’essentiel est ailleurs : dans le genou du triple MVP…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic touché au genou. C’est évidemment l’info de la rencontre. Le pivot des Nuggets pouvait égaler le nombre de triple-double réalisé en carrière par Oscar Robertson, mais il n’a joué qu’une mi-temps (21 points, 8 passes, 5 rebonds), la faute à une blessure, survenue après un contact avec Spencer Jones. Après Christian Braun, Aaron Gordon et Cam Johnson, les Nuggets vont-ils encore perdre un titulaire ? Le plus important de tous en plus ?

– Des Nuggets trop cuits ? Même si le score était à égalité à la pause, c’est-à-dire quand Nikola Jokic était sur le terrain, il ne faut pas croire que c’est seulement l’absence du triple MVP qui a plombé Denver. Déjà en première période, les Nuggets étaient en difficulté, dépassés par le rythme du Heat. Seraient-ils fatigués par les récents voyages, par les absences et également par les matches à haute intensité, très serrés, disputés ces derniers jours ? Car clairement, le Heat a eu trop d’espaces, notamment à 3-pts (22/46) et sans perdre trop de ballons, pour briller.

Miami Heat / 147 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Norman Powell 28 9/16 3/8 4/4 1 0 1 4 1 1 3 0 25 21
Andrew Wiggins 31 6/10 4/7 3/4 1 4 5 6 2 3 0 3 19 31
Kel'el Ware 24 8/12 3/6 0/0 5 4 9 0 1 1 0 0 19 25
Bam Adebayo 21 5/10 1/2 2/2 3 7 10 4 3 1 2 0 13 21
Davion Mitchell 32 4/8 2/4 0/0 0 3 3 9 4 0 3 1 10 16
Nikola Jovic 26 7/12 5/8 3/3 0 4 4 5 3 0 0 0 22 26
Jaime Jaquez Jr. 28 8/11 1/2 3/6 1 2 3 11 0 0 0 0 20 28
Dru Smith 21 4/6 2/4 1/1 0 4 4 1 3 2 1 0 11 15
Simone Fontecchio 4 0/1 0/1 3/3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2
Pelle Larsson 15 1/5 1/3 0/0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 1
Keshad Johnson 3 1/5 0/1 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 -1
Myron Gardner 4 0/3 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Kasparas Jakučionis 3 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 53/99 22/46 19/23 15 31 46 40 22 8 9 4 147
Denver Nuggets / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nikola Jokic 19 9/14 1/4 2/3 2 3 5 8 1 0 2 0 21 26
Jamal Murray 35 9/21 2/6 0/0 1 5 6 11 0 1 2 0 20 24
Tim Hardaway Jr. 28 6/13 2/6 2/3 1 2 3 2 1 0 0 0 16 13
Spencer Jones 33 5/6 5/5 1/2 0 3 3 1 3 3 0 1 16 22
Peyton Watson 32 4/10 0/2 3/4 0 2 2 1 3 1 1 1 11 8
Bruce Brown 26 7/9 1/2 0/0 1 4 5 2 4 0 2 0 15 18
Jonas Valanciunas 16 3/3 0/0 0/0 1 3 4 1 3 0 2 1 6 10
DaRon Holmes II 8 0/0 0/0 4/4 0 3 3 0 1 0 0 0 4 7
Zeke Nnaji 10 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 4 0 0 0 4 4
Julian Strawther 14 0/3 0/1 4/4 0 1 1 1 0 0 1 0 4 2
Curtis Jones 7 1/5 0/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0
Hunter Tyson 6 1/3 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1
Jalen Pickett 6 1/1 0/0 0/0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 6
Total 47/89 11/31 18/22 6 30 36 29 21 5 10 4 123

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Jonathan Demay
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Miami Heat en 1 clic

Denver Nuggets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes