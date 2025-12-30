Les Nuggets perdent Nikola Jokic et s’inclinent à Miami

Que les minutes furent longues pour les Nuggets dans ce premier quart-temps. Leur défense ne répond pas et les remplaçants du Heat s’amusent (41-29). Les champions NBA 2023 semblent fatigués, tant ils sont lents et dépassés.

Il n’y a que Bruce Brown qui apporte un peu d’énergie. Puis, Nikola Jokic se réveille et avec lui, les Nuggets passent un 16-2. On retrouve l’équipe de Denver que l’on connaît. Sauf que le Serbe se fait mal au genou dans les dernières secondes de la première période (63-63). Il ne reviendra pas en jeu après la pause…

Forcément, le « Joker » désormais absent, le Heat en profite pour passer un 11-0 et reprendre les commandes.

Là encore, les troupes de David Adelman n’ont pas vraiment de réponse collective, seulement un individu pour réagir : Spencer Jones, qui enchaîne trois paniers primés. Mais comme le Heat est également adroit de loin, cela ne fait aucune différence (110-99). Les Nuggets ne lâchent pas mais n’ont pas les armes pour revenir dans le dernier quart-temps et s’inclinent 147-123. Néanmoins, l’essentiel est ailleurs : dans le genou du triple MVP…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic touché au genou. C’est évidemment l’info de la rencontre. Le pivot des Nuggets pouvait égaler le nombre de triple-double réalisé en carrière par Oscar Robertson, mais il n’a joué qu’une mi-temps (21 points, 8 passes, 5 rebonds), la faute à une blessure, survenue après un contact avec Spencer Jones. Après Christian Braun, Aaron Gordon et Cam Johnson, les Nuggets vont-ils encore perdre un titulaire ? Le plus important de tous en plus ?

– Des Nuggets trop cuits ? Même si le score était à égalité à la pause, c’est-à-dire quand Nikola Jokic était sur le terrain, il ne faut pas croire que c’est seulement l’absence du triple MVP qui a plombé Denver. Déjà en première période, les Nuggets étaient en difficulté, dépassés par le rythme du Heat. Seraient-ils fatigués par les récents voyages, par les absences et également par les matches à haute intensité, très serrés, disputés ces derniers jours ? Car clairement, le Heat a eu trop d’espaces, notamment à 3-pts (22/46) et sans perdre trop de ballons, pour briller.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.