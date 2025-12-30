Le Thunder doit s’employer face aux shooteurs fous des Hawks

Succès plus étriqué qu’imaginé pour le Thunder face aux Hawks. Alors que ces derniers se sont présentés sans trois titulaires (Trae Young, Jalen Johnson et Kristaps Porzingis), le champion en titre a dû batailler jusque dans les derniers instants pour repartir avec la victoire (140-129).

Le « Big Three » local a assuré une solide production statistique, avec 39 points pour Shai Gilgeous-Alexander, 24 points et 9 rebonds pour Chet Holmgren et 20 points, 9 rebonds et 7 passes pour Jalen Williams. Sans compter les contributions clés des « role players » Cason Wallace ou Alex Caruso.

Il fallait bien ça pour répondre à l’adresse affichée par l’équipe d’en face, avec un Nickeil Alexander-Walker (30 points) en grande forme, tout comme Onyeka Okongwu (26 points et 14 rebonds), qui a longtemps pensé pouvoir jouer un mauvais tour à OKC.

Les Hawks s’accrochent

Sur un nuage à 3-points, les visiteurs ont pris en défaut la défense adverse pendant au moins deux quart-temps. Résultat : 74 points inscrits à la pause (70-74). Seulement les Hawks ont mal négocié la reprise, encaissant un 12-0 qui allait casser leur dynamique.

Derrière un « SGA » inspiré dos au cercle sur son quart de terrain, les locaux ont pris une dizaine de points d’avance. Mais l’équipe d’en face, portée par le cousin canadien, n’a rien lâché et continué de s’accrocher.

Alex Caruso marquait à 3-points ? Nickeil Alexander-Walker lui répondait du tac au tac pour ramener Atlanta à deux possessions à quatre minutes de la fin (132-128). Mais le traquenard sera oublié avec une nouvelle fixation passe de « SGA » pour Cason Wallace et une interception décisive d’Alex Caruso pour trouver Chet Holmgren au dunk. Le Thunder l’emporte à nouveau, non sans avoir tremblé.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Hawks sur un nuage à 3-points. Comptant déjà parmi les très bonnes équipes de la ligue derrière l’arc, Atlanta a longtemps fait douter le Thunder grâce à cette adresse. Avec 25 paniers primés (sur 54 tirs), dont un Zaccharie Risacher à 4/8 de loin, les Hawks ont signé la soirée la plus prolifique de leur saison en matière de tirs convertis et tentés. En cumulé, 86 tirs primés ont été tentés par les deux équipes, avec un Thunder beaucoup plus actif à l’intérieur (70-36 aux points dans la raquette). C’était la 5e fois cette saison que les hommes de Quin Snyder atteignent ou dépassent la barre des 20 paniers à 3-points. Avec… une 4e défaite à l’arrivée.

Le cousin n’a pas froid aux yeux. En l’absence de plusieurs titulaires, Nickeil Alexander-Walker, qui alterne entre le cinq et le banc ces derniers temps avec le retour de Trae Young, s’est comporté en première option dans l’attaque des Hawks. Et n’a montré aucune timidité en la matière sous les yeux de « SGA », finissant avec 30 points et le même volume de tirs que ce dernier (24 tentatives). Symbole de son gros match, ce « buzzer beater » envoyé à la fin du premier quart-temps avec… sa main gauche, sa main faible.

https://www.youtube.com/watch?v=MazRtcpxsiA

– Atlanta bientôt hors « play-in ». Le visage affiché par les Hawks ferait presque oublier qu’ils sont en crise. Avec cette 7e défaite de rang, les joueurs d’Atlanta (15v-19d) n’ont plus qu’une victoire d’avance sur les Bucks (14v-19d) actuellement 11e à l’Est et qui viennent de récupérer Giannis Antetokounmpo. La mauvaise nouvelle est surtout que les Hawks, certes plus à l’aise à l’extérieur, voient leur calendrier se corser sévèrement avec sept déplacements sur leurs neuf prochains matchs face à des équipes aux meilleures dynamiques.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.