Les Bucks enchaînent chez les Hornets

Il n’est jamais simple de bien négocier les Hornets, et encore moins en ce moment, car ils ont gagné quatre de leurs six dernières sorties. Mais sans Kon Knueppel, la mission s’annonçait moins délicate pour les Bucks, qui en ont justement profité pour obtenir un deuxième succès de suite (123-113), derrière Giannis Antetokounmpo (24 points, 7 passes), Bobby Portis (25 points) et Myles Turner (21 points, 6 rebonds, 4 contres).

Si la première mi-temps, équilibrée et offensive, a d’abord pu donner l’impression que Charlotte allait pouvoir tendre un vilain piège à Milwaukee, la deuxième fut quant à elle plus simple à lire.

Les visiteurs, plus efficaces au tir et en défense, mais surtout moins dans le gâchis avec le ballon, ont ainsi profité du coup de chaud de Bobby Portis dans le dernier acte pour se détacher, alors que Giannis Antetokounmpo était aussi là pour punir ses défenseurs, plus petits et moins costauds. Et donc incapables de le tenir.

À noter que c’est la première fois depuis la fin du mois d’octobre que les Bucks enchaînent deux victoires de rang. Une éternité…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Milwaukee sérieux en seconde période. D’abord embarqués dans une rencontre piège, à cause de la fougue offensive des Hornets de Brandon Miller et LaMelo Ball, les Bucks ont su calmer les ardeurs de leurs hôtes, au retour des vestiaires. En plus de Giannis Antetokounmpo, Myles Turner dans le troisième puis Bobby Portis dans le quatrième quart-temps ont montré la voie aux visiteurs, plus concernés en défense afin de faire baisser les pourcentages adverses, mais surtout plus agressifs vers le cercle et adroits de loin, pour progressivement faire craquer la défense de leur ancien assistant, Charles Lee.

– Les intérieurs à la fête côté Bucks. À eux trois, Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Myles Turner ont inscrit 72 des 123 points de Milwaukee (près de 60%). La preuve que Doc Rivers a pu s’appuyer sur les trois principaux joueurs de sa raquette pour l’emporter à Charlotte. Pas spécialement dominateur au rebond (17 rebonds offensifs autorisés), le trio s’est en revanche rendu indispensable par sa capacité à dégainer de loin, protéger le cercle, provoquer des fautes et scorer dans la peinture, face à un Moussa Diabaté esseulé, car orphelin de Ryan Kalkbrenner, Mason Plumlee et Grant Williams.

– Miles Bridges sort sur blessure. Doublement touché à la cheville droite dans le premier quart-temps, après avoir marché sur le pied de Myles Turner, puis être retombé quelques instants plus tard sur le pied de Gary Trent Jr. en voulant contester son shoot, Miles Bridges n’est pas revenu en jeu de la soirée après le second quart-temps. Sachant que les Hornets sont déjà privés de Kon Knueppel et Ryan Kalkbrenner, il serait préférable que l’ailier ne soit pas absent longtemps, si sa blessure venait à ne pas lui permettre de jouer dès le prochain match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.