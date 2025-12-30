Matchs
NBA
Matchs
NBA

Non sans mal, les Blazers viennent à bout des Mavericks

Publié le 30/12/2025 à 7:40 Twitter Facebook

NBA – Malgré une superbe entame de match, Portland n’a pas réussi à se mettre à l’abri, mais parvient tout de même à venir à bout de Dallas (125-122).

shaedon sharpeBattus à quatre reprises lors de ses cinq dernières sorties, les Mavericks se rendaient à Portland pour tenter de terminer l’année 2025 sur une bonne note. Dès l’entame du match, les Blazers brillent grâce à leur adresse de loin, à l’image de Toumani Camara (9 points, 4 rebonds, 2 passes), qui réussit ses trois premières tentatives derrière l’arc.

Pour boucler ce premier acte, Caleb Love (24 points, 8/15 au tir, 6/10 de loin) est laissé grand ouvert par la défense de Dallas et plante un nouveau tir à trois points pour permettre aux Blazers de mener 42-29 après douze minutes de jeu, soit le plus gros écart du match.

Après avoir concédé deux fautes dans le premier quart-temps, Cooper Flagg (15 points, 6 rebonds, 8 passes) est de retour sur le terrain et prend les choses en main en attaque. Cependant, Dallas peine à maîtriser les offensives de Portland et Donovan Clingan (18 points, 11 rebonds) se régale dans la raquette. Si les visiteurs passent un 8-0, Shaedon Sharpe calme ce bon passage avec une flèche à longue distance.

Avant la pause, il intercepte un ballon et réussit un « windmill » en contre-attaque. Au terme d’une première mi-temps où ils ont tiré à 55 % à trois points, les Blazers dominent Dallas 75-63.

Dallas recolle au score

Après le passage au vestiaire, l’adresse des Blazers se calme, mais Dallas n’arrive pas à réaliser le run qui pourrait lui permettre de revenir pleinement dans le match. Par conséquent, une grande partie de ce troisième acte ressemble à un échange de coups entre les deux équipes. En une minute, les Mavs parviennent enfin à passer un 7-0, conclu par un tir à trois points compliqué de Klay Thompson, pour ramener les siens à deux possessions (97-93).

Pour débuter le quatrième acte, l’ancien shooteur des Warriors continue sur sa lancée et enchaîne un tir à mi-distance avec un nouveau shoot à trois points pour ramener les deux équipes à égalité (99-99). Dallas parvient enfin à repasser devant par l’intermédiaire de Max Christie (25 points, 8/12 au tir, 5/7 de loin), mais cela ne dure pas, puisque Shaedon Sharpe redonne l’avantage à son équipe.

Un nouvel échange de coups débute alors, au cours duquel Daniel Gafford s’offre un poster sur Rayan Rupert (9 points, 3 rebonds). À onze secondes du terme, les Blazers mènent d’un point, mais Dallas a la balle. Cooper Flagg trouve Naji Marshall ouvert derrière l’arc, mais l’ailier se manque. De l’autre côté du terrain, Shaedon Sharpe réalise un 2/2 aux lancers francs. Avec trois secondes sur l’horloge, la dernière possession du match revient à Klay Thompson, mais, à son tour, le quadruple champion NBA se manque.

Portland s’impose ainsi 125-122 et s’offre un deuxième succès consécutif avant de défier le Thunder ce mercredi pour son dernier match de l’année.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Blazers intenables en début de match. Lancés par Toumani Camara et ses trois tirs primés dans les premières minutes, l’attaque des Blazers a semblé inarrêtable. Grâce à un 7/13 derrière l’arc sur ce premier acte, Portland inscrit 42 points en douze minutes, son record cette saison, obligeant les Mavericks à courir après le score tout au long du match.

La belle soirée de Max Christie gâchée. Malgré cette entame de match loupée, Dallas s’accroche et leur salut passe par Max Christie. Lorsqu’il revient sur le parquet à six minutes du terme, il s’offre une première flèche longue distance pour redonner l’avantage aux Mavericks, ce qui n’était plus arrivé depuis le premier quart-temps. Sur la fin de rencontre, il réussit un total de trois tirs primés dont un dernier qui permet à Dallas de compter une longueur d’avance au moment d’entrer dans la dernière minute. Cependant, ce coup de chaud ne suffit pas à offrir la victoire de son équipe. Malgré les 25 points à 8/12 au tir et 5/7 de loin de l’ancien joueur des Lakers, Dallas s’incline.

Caleb Love décisif en sortie de banc. Max Christie n’était pas le seul à avoir la main chaude puisque Caleb Love a brillé en sortie de banc avec 24 points dont 12 dans le dernier acte. En plus de son adresse à 3-points (6/10), le rookie a réussi deux lancers-francs importants dans la dernière minute pour donner trois longueurs d’avance à son équipe et définitivement sceller le sort de ce match.

Portland Trail Blazers / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Deni Avdija 39 9/18 1/6 8/12 0 9 9 11 4 2 6 0 27 30
Shaedon Sharpe 33 9/23 2/5 4/4 2 3 5 5 1 1 3 0 24 18
Donovan Clingan 29 8/10 2/4 0/0 4 7 11 1 3 0 0 0 18 28
Toumani Camara 25 3/7 3/5 0/0 1 3 4 2 5 0 0 0 9 11
Sidy Cissoko 22 1/8 1/6 3/4 4 1 5 1 5 0 2 1 6 3
Caleb Love 34 8/15 6/10 2/2 2 1 3 2 1 0 1 0 24 21
Rayan Rupert 28 4/9 1/4 0/0 1 2 3 2 2 0 0 1 9 10
Robert Williams III 20 4/5 0/0 0/0 3 5 8 2 1 0 2 1 8 16
Hansen Yang 10 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 -2
Total 46/97 16/41 17/22 17 31 48 27 24 3 15 3 125
Dallas Mavericks / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Max Christie 29 8/12 5/7 4/4 1 2 3 5 1 0 2 0 25 27
Daniel Gafford 26 7/9 0/0 3/4 2 8 10 0 5 1 2 3 17 26
Cooper Flagg 36 6/20 1/6 2/2 1 5 6 8 3 3 5 1 15 14
P.J. Washington 29 3/8 1/4 1/2 1 4 5 1 2 0 0 2 8 10
Ryan Nembhard 17 0/4 0/2 0/0 0 2 2 6 0 0 1 0 0 3
Brandon Williams 30 8/12 0/0 6/6 1 2 3 4 3 1 0 0 22 26
Naji Marshall 29 7/12 1/3 2/3 1 6 7 4 3 0 2 0 17 20
Klay Thompson 19 5/12 3/10 1/3 0 1 1 1 0 1 0 0 14 8
Caleb Martin 7 1/1 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 5
Dwight Powell 18 1/1 0/0 0/0 1 2 3 2 2 0 0 1 2 8
Total 46/91 11/32 19/24 8 33 41 33 19 6 12 7 122

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA113
MIL123
WAS101
PHO115
BRO107
GSW120
MIA147
DEN123
TOR107
ORL106
CHI101
MIN136
HOU126
IND119
NOR125
NYK130
OKC140
ATL129
SAS101
CLE113
POR125
DAL122

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Dallas Mavericks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes