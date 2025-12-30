Non sans mal, les Blazers viennent à bout des Mavericks

Battus à quatre reprises lors de ses cinq dernières sorties, les Mavericks se rendaient à Portland pour tenter de terminer l’année 2025 sur une bonne note. Dès l’entame du match, les Blazers brillent grâce à leur adresse de loin, à l’image de Toumani Camara (9 points, 4 rebonds, 2 passes), qui réussit ses trois premières tentatives derrière l’arc.

Pour boucler ce premier acte, Caleb Love (24 points, 8/15 au tir, 6/10 de loin) est laissé grand ouvert par la défense de Dallas et plante un nouveau tir à trois points pour permettre aux Blazers de mener 42-29 après douze minutes de jeu, soit le plus gros écart du match.

Après avoir concédé deux fautes dans le premier quart-temps, Cooper Flagg (15 points, 6 rebonds, 8 passes) est de retour sur le terrain et prend les choses en main en attaque. Cependant, Dallas peine à maîtriser les offensives de Portland et Donovan Clingan (18 points, 11 rebonds) se régale dans la raquette. Si les visiteurs passent un 8-0, Shaedon Sharpe calme ce bon passage avec une flèche à longue distance.

Avant la pause, il intercepte un ballon et réussit un « windmill » en contre-attaque. Au terme d’une première mi-temps où ils ont tiré à 55 % à trois points, les Blazers dominent Dallas 75-63.

Dallas recolle au score

Après le passage au vestiaire, l’adresse des Blazers se calme, mais Dallas n’arrive pas à réaliser le run qui pourrait lui permettre de revenir pleinement dans le match. Par conséquent, une grande partie de ce troisième acte ressemble à un échange de coups entre les deux équipes. En une minute, les Mavs parviennent enfin à passer un 7-0, conclu par un tir à trois points compliqué de Klay Thompson, pour ramener les siens à deux possessions (97-93).

Pour débuter le quatrième acte, l’ancien shooteur des Warriors continue sur sa lancée et enchaîne un tir à mi-distance avec un nouveau shoot à trois points pour ramener les deux équipes à égalité (99-99). Dallas parvient enfin à repasser devant par l’intermédiaire de Max Christie (25 points, 8/12 au tir, 5/7 de loin), mais cela ne dure pas, puisque Shaedon Sharpe redonne l’avantage à son équipe.

Un nouvel échange de coups débute alors, au cours duquel Daniel Gafford s’offre un poster sur Rayan Rupert (9 points, 3 rebonds). À onze secondes du terme, les Blazers mènent d’un point, mais Dallas a la balle. Cooper Flagg trouve Naji Marshall ouvert derrière l’arc, mais l’ailier se manque. De l’autre côté du terrain, Shaedon Sharpe réalise un 2/2 aux lancers francs. Avec trois secondes sur l’horloge, la dernière possession du match revient à Klay Thompson, mais, à son tour, le quadruple champion NBA se manque.

Portland s’impose ainsi 125-122 et s’offre un deuxième succès consécutif avant de défier le Thunder ce mercredi pour son dernier match de l’année.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Blazers intenables en début de match. Lancés par Toumani Camara et ses trois tirs primés dans les premières minutes, l’attaque des Blazers a semblé inarrêtable. Grâce à un 7/13 derrière l’arc sur ce premier acte, Portland inscrit 42 points en douze minutes, son record cette saison, obligeant les Mavericks à courir après le score tout au long du match.

– La belle soirée de Max Christie gâchée. Malgré cette entame de match loupée, Dallas s’accroche et leur salut passe par Max Christie. Lorsqu’il revient sur le parquet à six minutes du terme, il s’offre une première flèche longue distance pour redonner l’avantage aux Mavericks, ce qui n’était plus arrivé depuis le premier quart-temps. Sur la fin de rencontre, il réussit un total de trois tirs primés dont un dernier qui permet à Dallas de compter une longueur d’avance au moment d’entrer dans la dernière minute. Cependant, ce coup de chaud ne suffit pas à offrir la victoire de son équipe. Malgré les 25 points à 8/12 au tir et 5/7 de loin de l’ancien joueur des Lakers, Dallas s’incline.

– Caleb Love décisif en sortie de banc. Max Christie n’était pas le seul à avoir la main chaude puisque Caleb Love a brillé en sortie de banc avec 24 points dont 12 dans le dernier acte. En plus de son adresse à 3-points (6/10), le rookie a réussi deux lancers-francs importants dans la dernière minute pour donner trois longueurs d’avance à son équipe et définitivement sceller le sort de ce match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.