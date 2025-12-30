Les Warriors stoppent la bonne série des Nets

Après le naufrage de la veille à Toronto, les Warriors n’avaient ni le luxe de ruminer, ni celui de souffler. En back-to-back à l’Est, face à des Nets jeunes, athlétiques et en pleine confiance, le contexte sentait le piège à plein nez. Un scénario que les partenaires de Stephen Curry ont su éviter pour s’imposer 120-107.

Pourtant, les Warriors avaient pris le match par le mauvais bout. Balles perdues, manque de rythme, tirs forcés… C’est le pire des Warriors sur cette entame, et Brooklyn profite immédiatement des pertes de balle, avec des tirs primés rapides de Michael Porter Jr. et du rookie Egor Demin. Les Nets passent un 12-0 et prennent rapidement une avance à deux chiffres (18-8).

Butler, maître du tempo

Steve Kerr doit prendre un temps mort, et même Stephen Curry semble dans un soir sans. Golden State souffre athlétiquement et semble en retard sur chaque action. Il faut attendre la fin du quart-temps, portée par l’activité de Jimmy Butler et l’énergie de Trayce Jackson-Davis, pour voir les Warriors recoller au socre (30-28).

Comme souvent, c’est la second unit qui change la dynamique. Curry joue avec les remplaçants, la défense monte d’un cran, et l’énergie de Trayce Jackson-Davis fait mal à Brooklyn. Le rythme s’accélère, les changements de leader s’enchaînent (13 en première mi-temps !). Le rookie Will Richard fait du bien, et à la pause, les Warriors virent en tête d’un souffle : 59-57.

Steve Kerr ajuste son cinq avec l’entrée de Brandin Podziemski pour plus de vitesse. Les deux équipes peinent à scorer, puis Golden State place un 10-2 pour reprendre l’ascendant. Quand le jeu devient brouillon, Jimmy Butler calme tout le monde. Fidèle à sa réputation, il ralentit le jeu quand il le faut, attaque le cercle et inscrit les 11 derniers points des Warriors dans le quart-temps. Dans son sillage, les Warriors restent devant (89-85) avant les douze dernières minutes.

Curry garde le meilleur pour la fin

On guette le coup de moins bien des Warriors mais, au contraire, ils se donnent de l’air avec un 8-0. Avec toujours un épatant Will Richard, l’écart se stabilise aux alentours des 12 points (107-95) à cinq minutes de la fin. Sous l’impulsion d’Egor Demin, Brooklyn tente un dernier baroud d’honneur avec un 8-0 éclair pour revenir à quatre unités (107-103, puis 110-106).

Mais le match bascule définitivement sur une action clé de Stephen Curry : un floater exceptionnel avec la faute de Nic Claxton. Derrière, De’Anthony Melton contre Egor Demin puis file au lay-up, avant une interception suivi d’un dunk de Will Richard. La défense fait la différence et Golden State termine le travail sans trembler (120-107).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Warriors attirés par le cercle. Toute la soirée, les Warriors ont cherché à aller au cercle plutôt que d’arroser de loin. Résultat : 28 paniers dans la raquette, à 76% aux tirs. Le tout avec un 28 sur 34 aux lancers-francs. Symbole de cette agressivité, Jimmy Butler, auteur de 21 points avec un 11 sur 12 aux lancers-francs.

– Une “second unit” efficace. Steve Kerr n’hésite pas à ouvrir en large sa rotation, et ses remplaçants ont fait la différence cette nuit. Tous terminent avec un +/- positif, preuve de leur impact. On retiendra la première mi-temps de Jackson-Davis, et la défense de Melton en fin de match. Will Richard est toujours aussi précieux. Quant à Jonathan Kuminga, il attend son heure…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.