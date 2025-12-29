Matchs
Les Warriors se ratent encore dans le « money time »

NBA – Plombés par des ballons perdus et des rebonds offensifs concédés, les Warriors ont plié en fin de rencontre face à Toronto, comme c’est souvent le cas à Golden State cette saison.

Stephen Curry et les WarriorsMalgré les 39 points de Stephen Curry, les Warriors n’ont pas su faire plier les Raptors. En cause : une fin de match une nouvelle fois mal maîtrisée par les hommes de Steve Kerr.

Pourtant, le « Chef » a tout tenté. Sa flèche à très longue distance, à moins de deux minutes de la fin, avait même offert sept points d’avance à Golden State. Mais derrière, les Californiens se sont complètement sabordés : deux ballons perdus sur les deux possessions offensives suivantes, et Toronto n’a pas laissé passer l’occasion. Les Raptors ont signé un 7-0 pour recoller et égaliser une première fois à une minute du terme.

« Ils ont eu tous les ballons qui traînaient, des rebonds offensifs et des possessions supplémentaires », regrette Stephen Curry après la rencontre. « Nous gagnons en équipe, nous perdons en équipe. La priorité, c’est de sécuriser les possessions et de trouver un tir près du cercle. Nous devons trouver un moyen de faire cela parce que perdre vingt ballons, ce n’est pas acceptable. »

Golden State a effectivement perdu 20 ballons face aux Raptors, dont 8 entre le quatrième quart-temps et la prolongation ! Un chiffre qui illustre, encore, les difficultés des Warriors à gérer les moments décisifs.

Cette saison, Golden State a ainsi disputé 17 matchs joués dans le « clutch time », lorsqu’il y a cinq points d’écart maximum dans les cinq dernières minutes. Bilan : 6 victoires pour 11 défaites, soit seulement 35,3 % de succès. Un rendement qui place les Warriors parmi les six pires équipes de la ligue dans ce domaine…

Le problème des rebonds

« Ce sont les pertes de balle à la fin du troisième et du quatrième quart-temps qui nous ont déstabilisés », admet Steve Kerr. « Je dois mieux nous organiser lors de ces passages, c’est de ma faute. Ils ont augmenté la pression et nous n’avons pas su la gérer. Ils ont inscrit 35 points sur nos ballons perdus, c’est ici que le match s’est joué. »

Au-delà des ballons perdus, la bataille du rebond a aussi lourdement pesé. Scottie Barnes s’est gavé (25 prises) et, collectivement, Toronto a dominé : 55 rebonds à 42. Un avantage devenu décisif dans le « money time » : dans les 90 dernières secondes du temps réglementaire, les Raptors ont arraché deux rebonds offensifs, convertis à chaque fois en points, dont cette claquette de Scottie Barnes qui a envoyé les deux équipes en prolongation.

Et dans la période supplémentaire, le scénario s’est répété : Toronto a multiplié les secondes chances, a progressivement creusé l’écart, puis s’est imposé 141-127.

« Nous avions réussi à nous mettre en position pour gagner ce match, mais nous n’avons pas réussi à prendre des rebonds et il y a eu trop de pertes de balle », réalise Stephen Curry, qui semblait encore sur les rotules en fin de match. « Cela a augmenté la pression et nous n’avons pas su répondre en fin de match. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Stephen Curry 22 31:41 46.7 39.0 91.8 0.5 3.7 4.2 4.3 3.0 1.3 0.5 2.0 28.4
Jimmy Butler Iii 27 31:22 52.2 44.6 85.1 2.1 3.4 5.6 4.9 1.5 1.4 0.3 1.3 19.7
Brandin Podziemski 31 27:48 45.6 39.3 76.1 0.7 3.9 4.6 3.3 1.6 1.1 0.2 2.2 12.4
Jonathan Kuminga 18 24:47 43.1 32.0 74.1 1.6 4.6 6.2 2.6 2.4 0.3 0.3 1.7 11.8
Moses Moody 29 25:08 41.9 38.2 83.9 0.9 2.4 3.3 1.7 1.0 0.9 0.7 2.2 11.4
Draymond Green 25 27:02 40.4 32.4 64.3 0.8 5.2 6.0 5.0 3.1 0.9 0.8 3.4 8.0
Will Richard 26 18:39 53.3 40.5 80.0 1.0 1.7 2.7 1.0 0.7 0.9 0.0 2.0 8.0
Quinten Post 31 18:46 41.7 32.1 77.8 1.1 3.3 4.5 1.5 0.7 0.6 0.6 2.0 7.8
Buddy Hield 29 17:56 41.6 32.6 94.4 0.7 1.8 2.5 1.5 1.1 0.8 0.1 1.3 7.7
De'anthony Melton 8 18:30 29.0 16.1 79.2 0.3 1.0 1.3 2.1 1.3 1.6 0.6 2.3 7.5
Seth Curry 2 16:00 66.7 50.0 0 0.5 1.5 2.0 1.5 0.0 1.0 0.0 1.5 7.0
Pat Spencer 21 15:29 43.0 39.5 87.5 0.7 1.6 2.3 3.0 1.0 0.7 0.0 1.4 7.0
Al Horford 14 20:47 35.3 33.3 100.0 0.8 3.6 4.4 2.0 1.1 1.1 0.9 1.4 6.2
Trayce Jackson-davis 21 12:51 60.0 0 61.3 1.5 2.2 3.8 1.1 0.6 0.3 0.7 1.3 4.6
Gary Payton Ii 29 11:56 49.0 27.3 57.1 1.1 2.1 3.2 1.8 0.8 0.6 0.3 1.5 4.0
Gui Santos 23 9:10 43.3 32.4 68.8 0.9 1.1 2.0 0.7 0.8 0.4 0.1 1.3 3.3

Par Thibault Mairesse
