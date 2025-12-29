Les balles perdues et les rebonds plombent les Warriors à Toronto

Pas de quatrième victoire consécutive pour les Warriors. Pourtant, l’habituelle explosion de Stephen Curry dans le troisième quart-temps avait donné la main à Golden State sur le parquet des Raptors et même si Toronto avait largement augmenté la pression défensive en quatrième quart-temps, les joueurs de Steve Kerr semblaient pouvoir s’en tirer lorsque leur artilleur en chef les mettait à +7 (113-120) à 1 minute 43 de la fin de la rencontre…

Sauf que les Warriors ont été rattrapés par tous leurs problèmes, en premier lieu les balles perdues, mais aussi des rebonds offensifs décisifs qui ont offert beaucoup trop de secondes chances à leurs adversaires.

Brandon Ingram avait même la balle de match mais c’est finalement en prolongation que les Canadiens vont faire la différence (141-127) face à une équipe californienne épuisée, et qui n’avait clairement plus d’essence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Balles perdues et rebonds offensifs. Encore une fois, les Warriors ont craqué dans le money-time. Piégés par la pression tout-terrain des Raptors et les prises à deux, les joueurs de Steve Kerr ont paniqué, multipliant les pertes de balle pour gâcher leur avance et finalement exploser. Le manque de taille a également fini par peser, alors que Scottie Barnes a réalisé une moisson au rebond qui a plombé le moral adverse.

– Un triple-double pour l’histoire de Scottie Barnes. Profitant de son avantage physique face à des Warriors sous-dimensionnés, Scottie Barnes a compilé une ligne de stats rare (23 points, 25 rebonds, 10 passes). Seul Wilt Chamberlain (18 fois), Elgin Baylor (2), Maurice Stokes, Bob Pettit, Bill Russell, Billy Cunningham, Maurice Lucas et Nikola Jokic avaient déjà réussi à compiler une telle ligne statistique dans l’histoire de la Grande Ligue.

– Les Warriors font leur âge. Stephen Curry a certes compilé 39 points, mais il a encore semblé sur les rotules dans les derniers instants du match, alors que l’attaque de Golden State dépend trop de ses performances. Globalement, les joueurs de Steve Kerr souffrent ainsi face à l’impact physique d’équipes plus jeunes et athlétiques. D’autant que les cadres ont bien du mal à se faire à cette marge d’erreur réduite. À l’image de la vilaine perte de balle de Draymond Green, pourtant auteur d’un bon match, à une minute de la fin. En sortie de temps mort…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.