Les balles perdues et les rebonds plombent les Warriors à Toronto

Publié le 29/12/2025 à 0:49

Scottie Barnes et les Raptors ont réussi à renverser les Warriors (141-127) en prolongation en multipliant les interceptions et les rebonds offensifs dans le money-time.

Stephen Curry face à Scottie BarnesPas de quatrième victoire consécutive pour les Warriors. Pourtant, l’habituelle explosion de Stephen Curry dans le troisième quart-temps avait donné la main à Golden State sur le parquet des Raptors et même si Toronto avait largement augmenté la pression défensive en quatrième quart-temps, les joueurs de Steve Kerr semblaient pouvoir s’en tirer lorsque leur artilleur en chef les mettait à +7 (113-120) à 1 minute 43 de la fin de la rencontre…

Sauf que les Warriors ont été rattrapés par tous leurs problèmes, en premier lieu les balles perdues, mais aussi des rebonds offensifs décisifs qui ont offert beaucoup trop de secondes chances à leurs adversaires.

Brandon Ingram avait même la balle de match mais c’est finalement en prolongation que les Canadiens vont faire la différence (141-127) face à une équipe californienne épuisée, et qui n’avait clairement plus d’essence.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Balles perdues et rebonds offensifs. Encore une fois, les Warriors ont craqué dans le money-time. Piégés par la pression tout-terrain des Raptors et les prises à deux, les joueurs de Steve Kerr ont paniqué, multipliant les pertes de balle pour gâcher leur avance et finalement exploser. Le manque de taille a également fini par peser, alors que Scottie Barnes a réalisé une moisson au rebond qui a plombé le moral adverse.

– Un triple-double pour l’histoire de Scottie Barnes. Profitant de son avantage physique face à des Warriors sous-dimensionnés, Scottie Barnes a compilé une ligne de stats rare (23 points, 25 rebonds, 10 passes). Seul Wilt Chamberlain (18 fois), Elgin Baylor (2), Maurice Stokes, Bob Pettit, Bill Russell, Billy Cunningham, Maurice Lucas et Nikola Jokic avaient déjà réussi à compiler une telle ligne statistique dans l’histoire de la Grande Ligue.

– Les Warriors font leur âge. Stephen Curry a certes compilé 39 points, mais il a encore semblé sur les rotules dans les derniers instants du match, alors que l’attaque de Golden State dépend trop de ses performances. Globalement, les joueurs de Steve Kerr souffrent ainsi face à l’impact physique d’équipes plus jeunes et athlétiques. D’autant que les cadres ont bien du mal à se faire à cette marge d’erreur réduite. À l’image de la vilaine perte de balle de Draymond Green, pourtant auteur d’un bon match, à une minute de la fin. En sortie de temps mort…

Toronto Raptors / 141 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Immanuel Quickley 38 7/15 5/10 8/8 0 4 4 7 1 1 5 0 27 26
Brandon Ingram 39 12/26 0/8 2/2 2 2 4 6 1 1 2 0 26 21
Scottie Barnes 42 11/17 0/1 1/1 9 16 25 10 4 3 3 1 23 53
RJ Barrett 24 5/13 2/5 0/2 0 7 7 4 4 0 0 0 12 13
Ochai Agbaji 20 4/6 0/1 2/2 3 1 4 1 5 0 0 0 10 13
Ja'Kobe Walter 33 6/10 4/7 2/2 1 1 2 3 3 1 0 0 18 20
Sandro Mamukelashvili 22 6/11 1/4 0/0 2 4 6 0 2 2 0 1 13 17
Jamal Shead 29 3/8 1/4 1/1 0 0 0 8 4 1 4 0 8 8
Gradey Dick 15 2/4 0/2 0/0 1 1 2 1 2 1 0 0 4 6
Jamison Battle 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Mogbo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garrett Temple 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 56/110 13/42 16/18 18 37 55 40 26 10 14 2 141
Golden State Warriors / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Stephen Curry 41 12/30 4/11 11/11 2 1 3 4 2 1 4 1 39 26
Draymond Green 33 8/14 4/8 1/3 0 4 4 7 2 1 3 0 21 22
Jimmy Butler 38 6/16 0/4 7/7 3 3 6 5 2 0 3 0 19 17
Quinten Post 18 2/3 2/2 2/2 0 2 2 2 4 0 2 1 8 10
Moses Moody 29 1/6 1/4 0/0 2 4 6 1 2 2 2 1 3 6
Brandin Podziemski 28 5/9 2/4 1/1 1 2 3 2 2 0 1 0 13 13
Will Richard 35 3/7 1/5 3/4 2 5 7 1 4 5 2 1 10 17
Al Horford 17 3/6 1/3 0/0 3 4 7 0 0 0 0 2 7 13
Gary Payton II 12 2/3 0/1 0/0 1 0 1 2 1 0 2 3 4 7
Buddy Hield 14 1/2 1/2 0/0 0 3 3 1 1 0 1 0 3 5
Total 43/96 16/44 25/28 14 28 42 25 20 9 20 9 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR141
GSW127
OKC129
PHI104
WAS42
MEM42
POR38
BOS32
LAC
DET3:00
LAL
SAC3:30

Par Dimitri Kucharczyk
