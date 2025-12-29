Un triple-double historique pour Scottie Barnes

Pour permettre aux Raptors de s’imposer après prolongation face aux Warriors, Scottie Barnes a signé son premier triple-double de la saison. Mais l’ailier n’a pas signé un triple-double classique puisque sa performance est tout simplement historique. Depuis 40 ans, seul Nikola Jokic avait signé une performance similaire : 23 points, 25 rebonds et 10 passes !

Scottie Barnes est ainsi devenu le 9e joueur de l’histoire de la NBA à compiler au moins 23 points, 25 rebonds et 10 passes décisives dans un même match. La légende Wilt Chamberlain a signé 15 de ces 23 performances, imité aussi par Elgin Baylor (à deux reprises), Maurice Stokes, Bob Pettit, Maurice Lucas et donc plus récemment Nikola Jokic.

« J’étais dans des situations où je pouvais prendre des rebonds, aider les autres. J’étais simplement aux bons endroits aux bons moments », a expliqué Scottie Barnes, qui avait déjà son triple-double en poche avant la fin du temps réglementaire. « J’aborde chaque match avec cet état d’esprit. Je veux juste avoir un impact et être le meilleur possible sur le terrain. Je cherche simplement des moyens d’aider l’équipe à gagner. »

C’est d’ailleurs sur un rebond offensif que Scottie Barnes a égalisé à 25 secondes de la fin du 4e quart-temps pour envoyer les deux équipes en prolongation. De quoi recevoir les louanges de… Stephen Curry.

« Il joue à son propre rythme » souligne le meneur des Warriors. « Il a une présence énorme sur le terrain et c’est un excellent créateur de jeu, même si son style est parfois peu conventionnel. Il exploite les déséquilibres. Il leur a offert des possessions supplémentaires toute la soirée, avec neuf rebonds offensifs à lui seul. Il a été implacable au rebond. »

Décalé au poste 5

Au passage, Scottie Barnes égale deux records de franchise avec ses 25 rebonds, dont 9 offensifs. À ses côtés, dans les livres d’histoire des Raptors, uniquement des intérieurs comme Amir Johnson, Chris Bosh ou Bismack Biyombo. Mais le All-Star sait qu’il doit sortir de son rôle, et jouer près du cercle pour compenser l’absence de Jakob Poeltl.

« J’ai simplement un rôle différent puisque je joue au poste 5 », confirme-t-il. « J’essaie de trouver différentes façons d’orchestrer l’attaque tout en restant agressif. Je me demande quand poser des écrans, quand m’écarter, quand être près du cercle, comment continuer à créer du jeu, comment attaquer le match tout en conservant mon agressivité… »

Des questions auxquelles il a trouvé des réponses cette nuit, et Darko Rajakovic l’en remercie. « Il y avait une détermination incroyable de tout le groupe, et Scottie a montré la voie avec son travail au rebond, sa création de jeu et sa défense. Il a été d’un très, très haut niveau et c’était une performance impressionnante. J’ai hâte de revoir la vidéo ce soir et d’en profiter ! »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3 2025-26 TOR 32 33:49 50.2 35.7 82.6 2.1 5.8 7.9 5.1 2.8 1.3 2.7 1.6 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.