Un triple-double historique pour Scottie Barnes

Publié le 29/12/2025 à 7:21

NBA – Depuis 40 ans, seul Nikola Jokic avait signé une telle performance. C’est d’autant plus remarquable que Scottie Barnes est un ailier.

scottie barnesPour permettre aux Raptors de s’imposer après prolongation face aux Warriors, Scottie Barnes a signé son premier triple-double de la saison. Mais l’ailier n’a pas signé un triple-double classique puisque sa performance est tout simplement historique. Depuis 40 ans, seul Nikola Jokic avait signé une performance similaire : 23 points, 25 rebonds et 10 passes !

Scottie Barnes est ainsi devenu le 9e joueur de l’histoire de la NBA à compiler au moins 23 points, 25 rebonds et 10 passes décisives dans un même match. La légende Wilt Chamberlain a signé 15 de ces 23 performances, imité aussi par Elgin Baylor (à deux reprises), Maurice Stokes, Bob Pettit, Maurice Lucas et donc plus récemment Nikola Jokic.

« J’étais dans des situations où je pouvais prendre des rebonds, aider les autres. J’étais simplement aux bons endroits aux bons moments », a expliqué Scottie Barnes, qui avait déjà son triple-double en poche avant la fin du temps réglementaire. « J’aborde chaque match avec cet état d’esprit. Je veux juste avoir un impact et être le meilleur possible sur le terrain. Je cherche simplement des moyens d’aider l’équipe à gagner. »

C’est d’ailleurs sur un rebond offensif que Scottie Barnes a égalisé à 25 secondes de la fin du 4e quart-temps pour envoyer les deux équipes en prolongation. De quoi recevoir les louanges de… Stephen Curry.

« Il joue à son propre rythme » souligne le meneur des Warriors. « Il a une présence énorme sur le terrain et c’est un excellent créateur de jeu, même si son style est parfois peu conventionnel. Il exploite les déséquilibres. Il leur a offert des possessions supplémentaires toute la soirée, avec neuf rebonds offensifs à lui seul. Il a été implacable au rebond. »

Décalé au poste 5

Au passage, Scottie Barnes égale deux records de franchise avec ses 25 rebonds, dont 9 offensifs. À ses côtés, dans les livres d’histoire des Raptors, uniquement des intérieurs comme Amir Johnson, Chris Bosh ou Bismack Biyombo. Mais le All-Star sait qu’il doit sortir de son rôle, et jouer près du cercle pour compenser l’absence de Jakob Poeltl.

« J’ai simplement un rôle différent puisque je joue au poste 5 », confirme-t-il. « J’essaie de trouver différentes façons d’orchestrer l’attaque tout en restant agressif. Je me demande quand poser des écrans, quand m’écarter, quand être près du cercle, comment continuer à créer du jeu, comment attaquer le match tout en conservant mon agressivité… »

Des questions auxquelles il a trouvé des réponses cette nuit, et Darko Rajakovic l’en remercie. « Il y avait une détermination incroyable de tout le groupe, et Scottie a montré la voie avec son travail au rebond, sa création de jeu et sa défense. Il a été d’un très, très haut niveau et c’était une performance impressionnante. J’ai hâte de revoir la vidéo ce soir et d’en profiter ! »

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 TOR 74 35:22 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3
2022-23 TOR 77 34:47 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3
2023-24 TOR 60 34:54 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.1 2.0 1.3 2.8 1.5 19.9
2024-25 TOR 65 32:50 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3
2025-26 TOR 32 33:49 50.2 35.7 82.6 2.1 5.8 7.9 5.1 2.8 1.3 2.7 1.6 19.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Fabrice Auclert
