Un triple-double historique pour Scottie Barnes

Pour permettre aux Raptors de s’imposer après prolongation face aux Warriors, Scottie Barnes a signé son premier triple-double de la saison. Mais l’ailier n’a pas signé un triple-double classique puisque sa performance est tout simplement historique. Depuis 40 ans, seul Nikola Jokic avait signé une performance similaire : 23 points, 25 rebonds et 10 passes !
Scottie Barnes est ainsi devenu le 9e joueur de l’histoire de la NBA à compiler au moins 23 points, 25 rebonds et 10 passes décisives dans un même match. La légende Wilt Chamberlain a signé 15 de ces 23 performances, imité aussi par Elgin Baylor (à deux reprises), Maurice Stokes, Bob Pettit, Maurice Lucas et donc plus récemment Nikola Jokic.
« J’étais dans des situations où je pouvais prendre des rebonds, aider les autres. J’étais simplement aux bons endroits aux bons moments », a expliqué Scottie Barnes, qui avait déjà son triple-double en poche avant la fin du temps réglementaire. « J’aborde chaque match avec cet état d’esprit. Je veux juste avoir un impact et être le meilleur possible sur le terrain. Je cherche simplement des moyens d’aider l’équipe à gagner. »
C’est d’ailleurs sur un rebond offensif que Scottie Barnes a égalisé à 25 secondes de la fin du 4e quart-temps pour envoyer les deux équipes en prolongation. De quoi recevoir les louanges de… Stephen Curry.
« Il joue à son propre rythme » souligne le meneur des Warriors. « Il a une présence énorme sur le terrain et c’est un excellent créateur de jeu, même si son style est parfois peu conventionnel. Il exploite les déséquilibres. Il leur a offert des possessions supplémentaires toute la soirée, avec neuf rebonds offensifs à lui seul. Il a été implacable au rebond. »
Décalé au poste 5
Au passage, Scottie Barnes égale deux records de franchise avec ses 25 rebonds, dont 9 offensifs. À ses côtés, dans les livres d’histoire des Raptors, uniquement des intérieurs comme Amir Johnson, Chris Bosh ou Bismack Biyombo. Mais le All-Star sait qu’il doit sortir de son rôle, et jouer près du cercle pour compenser l’absence de Jakob Poeltl.
« J’ai simplement un rôle différent puisque je joue au poste 5 », confirme-t-il. « J’essaie de trouver différentes façons d’orchestrer l’attaque tout en restant agressif. Je me demande quand poser des écrans, quand m’écarter, quand être près du cercle, comment continuer à créer du jeu, comment attaquer le match tout en conservant mon agressivité… »
Des questions auxquelles il a trouvé des réponses cette nuit, et Darko Rajakovic l’en remercie. « Il y avait une détermination incroyable de tout le groupe, et Scottie a montré la voie avec son travail au rebond, sa création de jeu et sa défense. Il a été d’un très, très haut niveau et c’était une performance impressionnante. J’ai hâte de revoir la vidéo ce soir et d’en profiter ! »
|Scottie Barnes
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2021-22
|TOR
|74
|35:22
|49.2
|30.1
|73.5
|2.6
|4.9
|7.5
|3.5
|2.6
|1.1
|1.8
|0.7
|15.3
|2022-23
|TOR
|77
|34:47
|45.6
|28.1
|77.2
|2.3
|4.3
|6.6
|4.8
|2.2
|1.1
|2.0
|0.8
|15.3
|2023-24
|TOR
|60
|34:54
|47.5
|34.1
|78.1
|2.4
|5.9
|8.2
|6.1
|2.0
|1.3
|2.8
|1.5
|19.9
|2024-25
|TOR
|65
|32:50
|44.6
|27.1
|75.5
|1.7
|6.0
|7.7
|5.8
|1.7
|1.4
|2.8
|1.0
|19.3
|2025-26
|TOR
|32
|33:49
|50.2
|35.7
|82.6
|2.1
|5.8
|7.9
|5.1
|2.8
|1.3
|2.7
|1.6
|19.2
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.