Stats & Highlights | Pelicans, Mavericks, Blazers… C’était la soirée des thrillers !

Le programme dense de 12 matchs a offert de nombreux moments forts jeudi. Les amateurs de match à suspense ont été servis, et cela n’a pas fait l’affaire des équipes de tête. Les Rockets pensaient sans doute avoir fait le plus dur en menant de 25 points dans le troisième quart-temps, ou encore de 18 longueurs à 13 minutes de la fin contre les Pelicans. Mais New Orleans a confirmé son regain de forme avec un retour tonitruant, bien aidé par deux lancers-francs manqués d’Alperen Sengun dans la dernière minute du temps réglementaire. Derik Queen (16 points, 12 rebonds, 3 passes, 3 contres) a égalisé à neuf secondes de la fin, avant que Saddiq Bey (29 points dont 21 après la mi-temps, 9 rebonds) ne force la décision en prolongation (133-128). A noter le record en carrière de Herb Jones, auteur de huit interceptions, et celui de “NOLA” avec ce déficit de 25 points comblé, meilleure marque historique égalée pour la franchise de Louisiane.

Prolongation aussi entre les Mavericks et les Pistons, et Dallas a signé une grosse performance en s’offrant le leader de la Conférence Est (118-116). De retour après avoir manqué un match, Anthony Davis a fait du bien avec un double-double costaud (15 points, 14 rebonds, 3 contres) mais c’est bien Cooper Flagg le héros côté Dallas. Le rookie (23 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 contres) a été impressionnant en deuxième période, dans un match électrique qui a vu Ausar Thompson être exclu dans le deuxième quart-temps. Cade Cunningham a été le seul titulaire côté Detroit à marquer le moindre point en deuxième période et en prolongation…

Irrationnelle fin de match entre les Blazers et les Kings

Vous vouliez plus de suspense ? Portland s’est imposé, comme Phoenix plus tôt, sur des lancers-francs dans les derniers instants contre Sacramento. La fin de match a été complètement folle. Les Blazers ont passé un 25-6 dans le quatrième quart pour mener de 18 points à un peu moins de cinq minutes de la fin.

Sacramento a réussi un premier exploit en arrachant la prolongation grâce à un gros tir de DeMar DeRozan à huit secondes de la fin. Le vétéran pensait avoir remis ça à 4,4 secondes du buzzer pour donner la victoire aux siens, mais une faute a été sifflée à Russell Westbrook alors que la sirène retentissait et que les visiteurs célébraient.

The Kings lost by one after the refs called this a foul on Russell Westbrook with 1.5 seconds left in OT pic.twitter.com/4edvxsWGhV — Kings on NBCS (@NBCSKings) December 19, 2025

Deni Avdija (35 points, 5 rebonds, 5 passes) n’a pas manqué l’occasion de donner la victoire aux siens et gâcher le match de l’explosion pour Maxime Raynaud, auteur de 29 points et 11 rebonds.

Dans les autres rencontres, les Hornets ont dominé les Hawks malgré le retour de Trae Young (8 points et 10 passes en 20 minutes). LaMelo Ball, auteur d’un gros coup de chaud en première période avec sept paniers à 3-points, et Kon Knueppel terminent avec 28 points. Le nouveau match XXL de Jalen Johnson (43 points, 11 rebonds, 9 passes) n’aura pas suffi. Le Heat a mis fin à sa série de cinq défaites de rang en s’imposant sur le parquet des Nets, limités à 95 points. Les Bucks, eux, ne cessent de plonger, avec un nouveau revers, infligé par les Raptors grâce à 53 points du duo Brandon Ingram – Scottie Barnes.

Charlotte – Atlanta : 133-126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC 122 LAC 101 SAS 119 WAS 94 CHA 133 ATL 126 IND 113 NYK 114 BRO 95 MIA 106 MIL 105 TOR 111 NOR 133 HOU 128 DAL 116 DET 114 DEN 126 ORL 115 PHO 99 GSW 98 UTH 135 LAL 143 POR 134 SAC 133

Brooklyn – Miami : 95-106

Milwaukee – Toronto : 105-111

New Orleans – Houston : 133-128 (a.p.)

Dallas – Detroit : 116-114 (a.p.)

Portland – Sacramento : 134-133 (a.p.)

