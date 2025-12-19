Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights | Pelicans, Mavericks, Blazers… C’était la soirée des thrillers !

Publié le 19/12/2025 à 7:56 Twitter Facebook

NBA – Les Pelicans ont signé le comeback de ce début de saison contre les Rockets, dans une nuit aussi marquée par les victoires à l’arrachée de Dallas contre Detroit, et des Blazers contre les Kings.

Trey Murphy III (Pelicans) contre les RocketsLe programme dense de 12 matchs a offert de nombreux moments forts jeudi. Les amateurs de match à suspense ont été servis, et cela n’a pas fait l’affaire des équipes de tête. Les Rockets pensaient sans doute avoir fait le plus dur en menant de 25 points dans le troisième quart-temps, ou encore de 18 longueurs à 13 minutes de la fin contre les Pelicans. Mais New Orleans a confirmé son regain de forme avec un retour tonitruant, bien aidé par deux lancers-francs manqués d’Alperen Sengun dans la dernière minute du temps réglementaire. Derik Queen (16 points, 12 rebonds, 3 passes, 3 contres) a égalisé à neuf secondes de la fin, avant que Saddiq Bey (29 points dont 21 après la mi-temps, 9 rebonds) ne force la décision en prolongation (133-128). A noter le record en carrière de Herb Jones, auteur de huit interceptions, et celui de “NOLA” avec ce déficit de 25 points comblé, meilleure marque historique égalée pour la franchise de Louisiane.

Prolongation aussi entre les Mavericks et les Pistons, et Dallas a signé une grosse performance en s’offrant le leader de la Conférence Est (118-116). De retour après avoir manqué un match, Anthony Davis a fait du bien avec un double-double costaud (15 points, 14 rebonds, 3 contres) mais c’est bien Cooper Flagg le héros côté Dallas. Le rookie (23 points, 10 rebonds, 4 passes, 3 contres) a été impressionnant en deuxième période, dans un match électrique qui a vu Ausar Thompson être exclu dans le deuxième quart-temps. Cade Cunningham a été le seul titulaire côté Detroit à marquer le moindre point en deuxième période et en prolongation…

Irrationnelle fin de match entre les Blazers et les Kings

Vous vouliez plus de suspense ? Portland s’est imposé, comme Phoenix plus tôt, sur des lancers-francs dans les derniers instants contre Sacramento. La fin de match a été complètement folle. Les Blazers ont passé un 25-6 dans le quatrième quart pour mener de 18 points à un peu moins de cinq minutes de la fin.

Sacramento a réussi un premier exploit en arrachant la prolongation grâce à un gros tir de DeMar DeRozan à huit secondes de la fin. Le vétéran pensait avoir remis ça à 4,4 secondes du buzzer pour donner la victoire aux siens, mais une faute a été sifflée à Russell Westbrook alors que la sirène retentissait et que les visiteurs célébraient.

Deni Avdija (35 points, 5 rebonds, 5 passes) n’a pas manqué l’occasion de donner la victoire aux siens et gâcher le match de l’explosion pour Maxime Raynaud, auteur de 29 points et 11 rebonds.

Dans les autres rencontres, les Hornets ont dominé les Hawks malgré le retour de Trae Young (8 points et 10 passes en 20 minutes). LaMelo Ball, auteur d’un gros coup de chaud en première période avec sept paniers à 3-points, et Kon Knueppel terminent avec 28 points. Le nouveau match XXL de Jalen Johnson (43 points, 11 rebonds, 9 passes) n’aura pas suffi. Le Heat a mis fin à sa série de cinq défaites de rang en s’imposant sur le parquet des Nets, limités à 95 points. Les Bucks, eux, ne cessent de plonger, avec un nouveau revers, infligé par les Raptors grâce à 53 points du duo Brandon IngramScottie Barnes.

Indiana – New York
Oklahoma City – LA Clippers
San Antonio – Washington
Denver – Orlando
Phoenix – Golden State
Utah – LA Lakers

Charlotte – Atlanta : 133-126

Charlotte Hornets / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kon Knueppel 35 10/17 6/12 2/2 0 5 5 7 3 3 4 0 28 32
LaMelo Ball 29 10/16 8/11 0/0 1 3 4 13 3 1 6 0 28 34
Brandon Miller 35 9/15 4/7 4/5 1 4 5 7 4 3 1 1 26 34
Miles Bridges 32 6/13 2/5 2/2 0 3 3 2 1 1 0 1 16 16
Ryan Kalkbrenner 27 3/5 0/1 2/4 2 2 4 2 3 1 1 1 8 11
Tidjane Salaun 16 4/6 2/4 0/0 0 4 4 2 3 0 0 0 10 14
Moussa Diabate 18 2/4 0/0 1/4 1 5 6 3 1 0 0 0 5 9
Sion James 21 2/6 1/4 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 5 5
K.J. Simpson 13 2/7 0/3 0/0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 -1
Josh Green 11 1/2 1/2 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 3 6
Mason Plumlee 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 49/91 24/49 11/17 7 30 37 39 21 11 14 3 133
Atlanta Hawks / 126 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Johnson 40 16/27 4/9 7/7 1 10 11 9 3 1 4 1 43 50
Dyson Daniels 32 6/12 0/2 2/4 2 1 3 6 1 1 2 0 14 14
Onyeka Okongwu 36 5/10 0/3 2/2 1 3 4 1 2 3 1 1 12 15
Trae Young 20 3/8 0/5 2/2 0 1 1 10 2 1 3 0 8 12
Zaccharie Risacher 21 2/7 0/2 1/1 2 1 3 1 1 0 1 0 5 3
Nickeil Alexander-Walker 34 11/18 4/9 2/2 1 7 8 2 2 0 3 0 28 28
Vit Krejci 23 1/3 1/3 2/2 2 1 3 0 5 0 0 0 5 6
Mouhamed Gueye 10 2/3 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3
Luke Kennard 14 1/2 1/2 1/2 0 1 1 1 1 0 1 0 4 3
Asa Newell 10 1/2 1/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 4
Total 48/92 11/37 19/22 9 26 35 31 20 6 15 2 126

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR134
SAC133

Brooklyn – Miami : 95-106

Brooklyn Nets / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Michael Porter Jr. 34 10/24 5/14 3/3 2 4 6 3 1 0 1 0 28 22
Nicolas Claxton 35 8/9 0/0 0/2 5 7 12 8 2 2 2 3 16 36
Egor Demin 28 5/18 3/12 1/2 0 2 2 1 2 0 1 0 14 2
Noah Clowney 26 2/13 0/9 4/4 1 5 6 3 3 1 2 1 8 6
Terance Mann 30 2/4 0/1 0/0 2 1 3 2 4 1 1 2 4 9
Danny Wolf 20 4/11 1/4 0/0 1 4 5 2 0 2 3 0 9 8
Jalen Wilson 12 3/5 2/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 8 8
Day'Ron Sharpe 13 2/4 0/2 0/0 3 3 6 2 1 0 1 0 4 9
Tyrese Martin 19 1/8 0/3 0/0 1 1 2 3 2 0 1 0 2 -1
Ziaire Williams 19 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 1 1 0 1 2 5
Drake Powell 4 0/0 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3
Total 38/98 11/49 8/11 15 34 49 24 17 7 12 7 95
Miami Heat / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Norman Powell 33 8/14 3/5 5/6 0 5 5 2 1 3 3 0 24 24
Kel'el Ware 30 8/11 1/2 5/6 3 9 12 1 1 0 0 4 22 35
Davion Mitchell 30 5/11 0/2 0/0 0 1 1 7 1 1 2 0 10 11
Andrew Wiggins 33 3/11 2/5 2/2 2 2 4 2 2 2 2 0 10 8
Bam Adebayo 31 4/13 0/2 0/2 2 15 17 1 5 1 3 3 8 16
Jaime Jaquez Jr. 29 9/13 1/2 0/0 1 4 5 1 1 0 3 0 19 18
Simone Fontecchio 22 2/7 1/3 2/2 1 3 4 2 1 0 0 0 7 8
Kasparas Jakučionis 8 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 3
Dru Smith 24 1/8 0/6 1/1 0 3 3 6 0 2 0 1 3 8
Total 41/89 9/28 15/19 9 42 51 23 12 9 14 8 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR134
SAC133

Milwaukee – Toronto : 105-111

Milwaukee Bucks / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Porter Jr. 40 7/18 2/6 6/7 0 4 4 13 3 1 7 1 22 22
Myles Turner 31 6/14 4/10 5/6 3 3 6 2 4 0 0 0 21 20
Jericho Sims 26 3/4 0/0 0/0 4 3 7 1 4 0 4 0 6 9
A.J. Green 24 2/5 1/2 0/0 0 2 2 1 2 1 1 0 5 5
Gary Trent Jr. 30 1/8 1/5 0/0 0 0 0 2 1 2 0 0 3 0
Bobby Portis 40 9/16 3/6 3/3 1 11 12 0 3 2 1 1 24 31
Ryan Rollins 28 7/15 3/7 0/0 0 4 4 5 2 3 3 0 17 18
Gary Harris 21 3/4 1/1 0/0 1 2 3 1 0 1 0 0 7 11
Total 38/84 15/37 14/16 9 29 38 25 19 10 16 2 105
Toronto Raptors / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 35 9/18 4/6 7/8 2 6 8 2 2 2 4 0 29 27
Scottie Barnes 36 10/14 2/3 2/5 5 6 11 2 1 1 5 2 24 28
Sandro Mamukelashvili 36 8/12 2/6 0/0 2 5 7 2 3 1 0 0 18 24
Ochai Agbaji 21 4/7 2/3 0/0 0 2 2 1 3 1 0 0 10 11
Immanuel Quickley 29 3/11 0/4 3/4 2 4 6 10 1 1 2 0 9 15
Jamal Shead 24 3/9 1/5 1/2 0 2 2 10 2 0 3 0 8 10
Gradey Dick 18 2/5 2/4 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 6 3
Collin Murray-Boyles 17 2/3 0/1 0/0 0 4 4 0 4 1 0 0 4 8
Ja'Kobe Walter 19 1/3 0/1 1/2 0 2 2 1 2 2 0 0 3 5
Jamison Battle 5 0/2 0/2 0/0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0
Total 42/84 13/35 14/21 12 33 45 29 20 9 16 2 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR134
SAC133

New Orleans – Houston : 133-128 (a.p.)

New Orleans Pelicans / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Saddiq Bey 34 11/18 3/5 4/4 1 8 9 1 0 2 1 0 29 33
Trey Murphy III 39 9/13 2/2 7/7 2 1 3 2 2 1 0 1 27 30
Herbert Jones 38 7/14 2/6 2/2 1 2 3 3 6 8 1 1 18 25
Derik Queen 35 7/16 0/2 2/3 3 9 12 3 4 0 3 3 16 21
Jeremiah Fears 20 4/8 0/1 1/2 1 2 3 4 0 0 1 0 9 10
Jordan Poole 25 5/13 2/7 3/3 0 1 1 2 2 3 2 0 15 11
Zion Williamson 22 3/9 0/0 3/4 2 1 3 5 3 0 2 1 9 9
Jose Alvarado 30 2/5 1/3 2/3 1 2 3 6 3 1 0 0 7 13
Karlo Matkovic 11 1/1 1/1 0/0 1 1 2 1 2 0 1 1 3 6
Bryce McGowens 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yves Missi 6 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1
Total 49/97 11/27 24/28 13 28 41 27 24 15 12 7 133
Houston Rockets / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Durant 43 12/15 4/6 4/4 0 7 7 2 2 1 6 4 32 37
Alperen Sengun 36 11/26 0/4 6/10 6 5 11 8 5 2 2 2 28 30
Amen Thompson 40 11/14 0/1 1/1 3 3 6 4 2 1 4 1 23 28
Jabari Smith Jr. 44 5/18 1/6 1/2 4 8 12 2 4 0 4 0 12 8
Josh Okogie 30 3/7 1/2 3/3 3 1 4 3 1 0 0 0 10 13
Reed Sheppard 27 4/12 3/10 0/0 0 4 4 7 1 1 0 0 11 15
Steven Adams 28 2/10 0/0 2/5 6 4 10 3 3 1 1 1 6 9
Clint Capela 7 1/2 0/0 1/2 3 0 3 0 1 0 1 0 3 3
Aaron Holiday 10 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 3 3
Total 50/107 10/32 18/27 25 33 58 30 21 6 18 8 128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR134
SAC133

Dallas – Detroit : 116-114 (a.p.)

Dallas Mavericks / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cooper Flagg 40 8/20 0/4 7/7 2 8 10 4 2 1 0 3 23 29
Naji Marshall 33 5/9 0/3 6/7 0 3 3 1 4 0 0 0 16 15
Anthony Davis 37 7/18 1/2 0/0 3 11 14 2 2 0 2 3 15 21
P.J. Washington 37 6/10 1/4 0/0 2 5 7 3 3 1 2 3 13 21
Ryan Nembhard 22 3/5 0/0 0/0 0 2 2 7 2 0 2 0 6 11
Brandon Williams 31 3/8 0/4 8/10 0 5 5 2 1 0 3 2 14 13
Max Christie 19 2/4 2/4 5/6 1 2 3 0 1 0 0 0 11 11
Daniel Gafford 16 3/5 0/0 3/4 3 3 6 1 3 0 5 3 9 11
Klay Thompson 19 2/8 1/5 0/0 0 1 1 2 2 0 2 0 5 0
D'Angelo Russell 11 1/2 0/1 2/2 0 1 1 0 1 1 1 0 4 4
Total 40/89 5/27 31/36 11 41 52 22 21 3 17 14 116
Detroit Pistons / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Cade Cunningham 45 12/30 2/9 3/4 0 10 10 9 3 0 4 1 29 26
Jalen Duren 34 8/20 0/0 1/2 10 3 13 1 2 2 1 0 17 19
Ausar Thompson 9 3/7 0/0 2/3 2 0 2 2 3 1 0 0 8 8
Duncan Robinson 13 1/7 0/5 0/0 0 2 2 0 4 0 0 0 2 -2
Tobias Harris 18 0/5 0/2 0/0 0 4 4 3 2 0 0 0 0 2
Isaiah Stewart 31 5/10 1/3 3/4 4 3 7 1 3 2 1 2 14 19
Ronald Holland II 20 5/11 0/2 2/3 3 4 7 0 0 0 0 0 12 12
Daniss Jenkins 21 4/8 1/3 2/2 1 3 4 1 4 1 2 0 11 11
Jaden Ivey 15 3/6 2/4 0/0 0 0 0 1 3 1 0 1 8 8
Caris LeVert 27 3/8 0/2 0/0 1 2 3 3 1 0 0 0 6 7
Paul Reed 6 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 5
Javonte Green 18 1/5 0/2 1/2 3 3 6 2 2 3 1 0 3 8
Marcus Sasser 8 0/2 0/1 0/0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 3
Total 47/122 6/33 14/20 25 36 61 26 27 11 9 4 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR134
SAC133

Portland – Sacramento : 134-133 (a.p.)

Portland Trail Blazers / 134 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Deni Avdija 42 12/19 1/5 10/12 1 4 5 5 2 1 5 0 35 32
Shaedon Sharpe 35 11/22 4/6 0/2 1 3 4 4 2 1 4 0 26 18
Jerami Grant 40 7/18 3/10 3/3 2 7 9 5 1 0 3 1 20 21
Donovan Clingan 35 6/9 2/4 5/13 5 3 8 4 4 0 1 2 19 21
Toumani Camara 35 6/12 3/8 2/2 2 6 8 5 6 0 2 0 17 22
Kris Murray 17 3/6 0/3 1/1 3 0 3 1 5 1 1 2 7 10
Caleb Love 9 2/7 1/4 0/0 1 0 1 1 2 1 0 0 5 3
Sidy Cissoko 29 1/6 1/4 0/0 0 0 0 3 4 2 2 0 3 1
Robert Williams III 17 1/3 0/1 0/0 2 4 6 2 0 0 1 1 2 8
Duop Reath 4 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
Rayan Rupert 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 49/103 15/45 21/33 17 27 44 30 27 6 19 6 134
Sacramento Kings / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
DeMar DeRozan 35 10/16 3/4 10/10 0 4 4 3 4 2 2 0 33 34
Maxime Raynaud 37 10/20 1/3 8/9 4 7 11 2 3 2 2 0 29 31
Russell Westbrook 35 8/11 0/0 4/4 0 3 3 10 4 0 3 0 20 27
Keegan Murray 43 8/17 1/4 0/0 1 2 3 2 3 2 2 4 17 17
Precious Achiuwa 14 1/5 0/0 0/0 2 3 5 2 1 1 1 0 2 5
Keon Ellis 33 3/9 1/6 3/3 1 3 4 3 5 6 3 0 10 14
Dylan Cardwell 16 3/3 0/0 2/4 3 4 7 1 3 0 1 3 8 16
Nique Clifford 20 3/6 0/1 2/2 0 2 2 0 3 0 1 0 8 6
Dennis Schroder 22 2/6 0/0 2/2 0 2 2 6 0 0 2 0 6 8
Dario Saric 10 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 -1
Total 48/94 6/19 31/34 11 31 42 29 29 13 18 7 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR134
SAC133

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Loris Belin
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Milwaukee Bucks en 1 clic

Atlanta Hawks en 1 clic

Miami Heat en 1 clic

Charlotte Hornets en 1 clic

Sacramento Kings en 1 clic

Dallas Mavericks en 1 clic

Brooklyn Nets en 1 clic

New Orleans Pelicans en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toronto Raptors en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes