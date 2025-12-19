Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder déroulent face aux Clippers

Le Thunder n’a pas tardé à reprendre sa marche en avant. Quelques jours après sa défaite surprise face aux Spurs dans le cadre de la NBA Cup, le champion en titre, porté par son inévitable leader Shai Gilgeous-Alexander (32 points), a retrouvé le chemin de la gagne en se débarrassant facilement des Clippers (122-101), qui étaient privés de James Harden (mollet).

Des Californiens qui ont principalement réussi à exister pendant une bonne partie de la première période. avant de céder progressivement. Les Clippers ont pu compter sur les bons départs de Kawhi Leonard (22 points) et John Collins (20 points) pour endormir le Thunder, mené de deux possessions après un quart-temps (27-33).

Cet endormissement n’a pas duré. OKC a commencé à hausser le ton en défense et à imposer sa volonté en attaque. À l’instar d’un « SGA » toujours intenable dans ses « drives », que Kris Dunn et les autres n’ont pas été en mesure de ralentir. Pour l’accompagner, les deux autres membres du « Big Three » local, Chet Holmgren et Jalen Williams, ont passé la barre des 20 points, tandis qu’Ajay Mitchell et Isaiah Joe ont apporté 30 points en sortie de banc.

Résultat : à la mi-temps, Oklahoma avait renversé la vapeur pour mener de 9 points (64-55). Le début de troisième quart-temps a été beaucoup plus « mou », jusqu’à une « explosion » à la fin de cette période. Après un panier intérieur de Zubac (83-76), « SGA » a bien fixé pour trouver Joe à 3-points. Puis Alex Caruso a coupé une passe pour finir en contre-attaque, et volé un autre ballon qui a amené un dunk à Branden Carlson.

Puis le MVP en titre terminait aussi en contre-attaque après une nouvelle interception. Les visiteurs n’arrivaient même plus à se transmettre le cuir et OKC sanctionnait à foison. Ce 13-0 signé, pour prendre 20 points d’avance (96-76), allait sceller le sort de ce match. Et comme à son habitude cette saison, Shai Gilgeous-Alexander n’aura pas besoin de fouler le parquet durant le quatrième quart-temps.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une avalanche de ballons perdus. Sans doute la grande explication statistique à cette rencontre. Les Clippers ont perdu… 29 ballons en tout, dont une quantité astronomique à la fin du troisième quart-temps, soit 20 de plus que leurs adversaires. Impossible dans ce contexte pour les hommes de Tyronn Lue de viser quelque chose, car ces « turnovers » ont généré 38 points pour le Thunder.

– Le Thunder toujours imbattable chez lui. Le champion en titre a encore gagné à domicile. Il s’agissait de sa 13e victoire cette saison au sein du Paycom Center en autant de rencontres. Pour mémoire, le meilleur bilan à domicile d’une franchise dans l’histoire est à 40 victoires et une défaite. Il est détenu par deux équipes : les Spurs (2015-16) et les Celtics (1985-86).

– Les Clippers se rapprochent de la dernière place… Impensable au début de saison, cette rencontre était un véritable choc des extrêmes. Tandis que le Thunder garde son trône, les Clippers (6v-21d), qui ont perdu un 5e match de suite, sont maintenant en course avec les Kings (6v-21d) et les Pelicans (6v-22d) pour éviter la dernière place à l’Ouest…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.