Luka Doncic fait la totale au Jazz !

Privés d’Austin Reaves et de Deandre Ayton, les Lakers s’en remettent d’entrée à leur duo Luka Doncic – LeBron James, mais c’est Utah qui démarre le mieux la rencontre.

Le Jazz profite d’une défense trop permissive de Los Angeles pour prendre rapidement les commandes, notamment derrière une belle réussite extérieure. Trois tirs à 3-points consécutifs permettent à Utah de creuser l’écart, jusqu’à compter huit points d’avance (28-20). Les Lakers réagissent brièvement, mais à sept minutes de la fin du premier quart-temps, le Jazz, privé de Lauri Markkanen, mène encore de cinq points.

La défense californienne continue de souffrir, laissant Utah shooter à 57 % derrière l’arc. Luka Doncic est le premier Laker à atteindre la barre des dix points, mais le soutien offensif est limité. Résultat : le Jazz inscrit 41 points dans le premier quart-temps, et Los Angeles accuse neuf points de retard après douze minutes.

Un match de traînards

Jarred Vanderbilt lance bien le deuxième quart-temps avec cinq points rapides, tandis que Brice Sensabaugh répond pour Utah. À chaque tentative de rapprochement des Lakers, le Jazz trouve la solution pour maintenir son avance.

Luka Doncic et LeBron James sont alors les seuls Lakers à 10 points et plus à la pause, cumulant 28 des 58 points de leur équipe. Malgré une adresse extérieure toujours impressionnante (61% à 3-points), Utah voit son avance se réduire. À la mi-temps, les Lakers ne sont plus menés que de cinq points (78-73), malgré 78 points encaissés en deux quart-temps, un record cette saison.

Au retour des vestiaires, Jaxson Hayes se montre efficace près du cercle avec deux dunks, mais Los Angeles se pénalise en écopant de trois fautes techniques, offrant des points faciles à Keyonte George. Les Lakers reviennent pourtant à trois longueurs, avant de voir Ace Bailey sanctionner deux nouvelles fois à longue distance, pour les 12e et 13e tirs primés du Jazz.

Los Angeles accélère de nouveau et recolle au score grâce à une série de huit points pour égaliser (102-102) à une minute de la fin du troisième quart-temps. Utah termine toutefois mieux la période et reprend quatre points d’avance avant d’attaquer le dernier acte.

L’étincelle Smart

LeBron James attaque fort le quatrième quart-temps avec quatre points rapides. Maxi Kleber permet aux Lakers de passer devant pour la première fois grâce à trois lancers-francs, avant que Marcus Smart ne creuse l’écart à 3-points (117-110). Los Angeles signe alors un 8-0. Utah s’en remet à Keyonte George, auteur de huit points dans la période, tandis que Smart, déjà à 9 points dans le quart-temps, finit par être exclu pour six fautes.

C’est finalement Luka Doncic qui fait la différence en plantant deux tirs à 3-points consécutifs, offrant jusqu’à 12 points d’avance aux Lakers à quatre minutes de la fin. Le Jazz ne lâche pas et revient à -4 sur un 8-0, mais Rui Hachimura refroidit la salle avec un tir primé crucial à une minute du terme.

La fin de match se joue aux lancers-francs après plusieurs fautes, dont une très contestable sur Keyonte George derrière l’arc. Mais Jake LaRavia, Doncic et LeBron assurent sur la ligne pour sceller une nouvelle victoire en déplacement (143-135), la 12e de la saison pour les Lakers.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La perfection selon Hayes. 26 sur 26, dont 7 sur 7 ce jeudi. C’est le bilan au tir de Jaxson Hayes face au Jazz cette saison. La stat est assez dingue mais l’intérieur des Lakers n’a pas raté un tir (ou plutôt un dunk) face à Utah.

– Doncic omnipotent. Aux côtés d’un LeBron James en forme (28 points, 10 passes), Luka Doncic a maintenu les Lakers à flot en première mi-temps en étant impliqué dans 70% des points de son équipe, que ce soit par ses points ou ses passes. A l’arrivée, un triple-double rare avec 45 points inscrits !

– George confirme. Avec ses 34 points et 8 passes, Keyonte George confirme son statut de candidat sérieux au trophée de Most Improved Player. Il est plus adroit aux tirs dans tous les compartiments, et plus particulièrement près du cercle où ses pénétrations sont de plus en plus efficaces. Un vrai poison pour les défenses.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.