Austin Reaves doit aussi s’arrêter à cause de son mollet

Dans le dur depuis deux matchs, avec à peine 13 points de moyenne (à 28%), alors qu’il tournait à 29 points de moyenne (à 53%) avant son léger coup de mou, Austin Reaves va pouvoir souffler à l’infirmerie.

Il s’en serait évidemment bien passé, mais le joueur des Lakers souffre d’une légère élongation au niveau du mollet gauche et on ne le reverra donc pas sur les parquets avant au moins une semaine.

Les trois prochains matchs de Los Angeles, tous prévus à l’extérieur (Suns, Jazz puis Clippers), devraient ainsi se dérouler sans Austin Reaves, laissant Luka Doncic et LeBron James avec des responsabilités accrues en attaque. Pas idéal, même si c’est plutôt la défense des « Purple & Gold » qui pose question en ce moment.

On peut alors supposer que JJ Redick, conscient que son équipe « doit être meilleure » défensivement, va insérer Marcus Smart ou Gabe Vincent dans son cinq de départ, afin d’essayer de stabiliser cette défense en souffrance. Et qui a valu aux Lakers de se faire battre à trois reprises lors de leurs cinq dernières sorties.

Austin Reaves Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 LAL 61 23:15 45.9 31.7 83.9 0.7 2.4 3.2 1.8 1.4 0.5 0.7 0.3 7.3 2022-23 LAL 64 28:48 52.9 39.8 86.4 0.5 2.5 3.0 3.4 1.7 0.5 1.5 0.3 13.0 2023-24 LAL 82 32:04 48.6 36.7 85.3 0.7 3.6 4.3 5.5 1.9 0.8 2.1 0.3 15.9 2024-25 LAL 73 34:56 46.0 37.7 87.7 0.8 3.7 4.5 5.8 2.1 1.1 2.4 0.3 20.2 2025-26 LAL 21 36:54 50.3 36.9 87.5 0.8 4.8 5.6 6.7 2.3 1.0 3.3 0.2 27.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.