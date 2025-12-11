Les Lakers n’arrivent pas à réparer leur défense

« Défendre est sans doute notre plus grande difficulté actuellement. » Au moment d’analyser le revers de son équipe face aux Spurs, JJ Redick a tout dit en une seule phrase. Les Lakers sont à la peine de ce côté du terrain et rien ne semble fonctionner depuis quelques semaines pour inverser la tendance.

« On n’est pas bon dans certains domaines : on ne provoque pas de ballons perdus, on a été catastrophique en fin de premier quart-temps et dans le début du deuxième, donc on se retrouve en souffrance. Si notre adversaire shoote bien, on se retrouve en grande difficulté », prévient le coach. Et comme San Antonio a shooté à 17/38 à 3-pts (45%), les Californiens ont cédé. « C’est une faiblesse sur laquelle on doit progresser. L’état d’esprit est toujours bon ici, on sait qu’on peut le faire… Mais il faut qu’on soit un groupe qui défend à cinq » résume Austin Reaves à propos de la défense sur les extérieurs.

27e défense de la NBA sur les dix derniers matches

De plus, JJ Redick note que « peu d’équipes n’ont pas une faiblesse sur laquelle on peut appuyer et continuellement, face à nous, on appuie au même endroit ». LeBron James et ses coéquipiers ont été dépassés par les Texans. « Ils ont six ou sept joueurs qui peuvent faire des différences avec le dribble, qui sont très rapides », remarque le meilleur marqueur de l’histoire.

Que faire dès lors pour stopper cette hémorragie ? « On doit être connecté et ne pas le faire individuellement, on doit communiquer », répond LeBron James. Depuis leur match référence en défense face aux Bucks, le 15 novembre, avec seulement 95 points encaissés, les joueurs de Los Angeles patinent pour contenir leur adversaire.

Sur les 10 derniers matches, ils affichent la 27e efficacité défensive de la ligue, avec 120.9 points encaissés sur 100 possessions. C’est beaucoup trop et cela obère les performances de l’équipe, dont l’attaque tourne plutôt très bien dans le même temps.

« On n’est pas au niveau souhaité. On revient de la conférence Est, après de longs déplacements. On doit se reconcentrer. On est un peu léthargique, on le sent, les coaches aussi, les fans également », conclut Marcus Smart, ancien meilleur défenseur de la NBA justement recruté pour aider l’équipe dans ce domaine.