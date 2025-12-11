Sans Wemby, les Spurs se hissent au « Final Four » de la NBA Cup

Si Victor Wembanyama a fait le déplacement à Los Angeles, le Français n’était pas en tenue au moment du coup d’envoi de ce duel entre Lakers et Spurs. Une rencontre pour déterminer la quatrième équipe qui partira à Las Vegas pour jouer les demi-finales de la NBA Cup, et défier le quasi invincible Thunder, large vainqueur des Suns.

Les Angelinos débutent la partie en ne manquant aucun tir dans les trois premières minutes derrière un Luka Doncic (35 points, 5 rebonds, 8 passes), auteur de 11 points sur le premier acte. Cependant, il n’est pas celui qui se montre le plus puisque Keldon Johnson lui vole la vedette. L’extérieur des Spurs inscrit 13 points en cinq minutes dont un enchaînement de trois paniers consécutifs. Dans son sillage, San Antonio finit ce premier quart-temps avec un 15-4 et mène 39 à 30 après douze minutes.

Les Spurs creusent un peu plus l’écart derrière deux tirs primés de Julian Champagnie (47-30), mais les Lakers ne coulent pas encore grâce au retour au jeu de Luka Doncic qui ramène les siens à dix longueurs. Dans la dernière minute de cette première mi-temps, le match s’emballe.

Tout commence par un poster de LeBron James (19 points, 15 rebonds, 8 passes) sur Luke Kornet, mais le pivot des Spurs se venge en allant contrer Austin Reaves sur la possession suivante. En attaque, San Antonio répond avec un “floater” signé De’Aaron Fox (20 points, 4 rebonds, 3 passes) puis le meneur profite du mauvais repli défensif californien pour trouver un Harrison Barnes totalement oublié par la défense de Los Angeles (70-58).

Les Spurs déroulent

Après la pause, Stephon Castle plante derrière l’arc, ce qui lance un 10-2 en faveur des Texans qui prennent vingt points d’avance soit le plus gros écart du match (80-60). Toutefois, les Lakers essayent de revenir dans la partie, mais leur tentative de révolte est matée par les joueurs du banc de San Antonio tandis que De’Aaron Fox se charge de redonner de l’air à son équipe avec une flèche à longue distance (104-87).

Le dernier acte débute par un tir primé d’Austin Reaves, mais San Antonio répond aussitôt avec un 6-0 qui leur redonne vingt points d’avance. Distancés, les Lakers ne s’avouent pas vaincus et comptent sur un très bon Marcus Smart (26 points, 3 rebonds) qui multiplie les tirs à 3-points et sur un Austin Reaves qui convertit un 2+1 pour revenir à huit points (122-114). Malgré ce sursaut d’orgueil, Los Angeles n’arrive pas à égaliser et s’incline 119 à 132.

C’est donc sans Victor Wembanyama que les Spurs arrivent à valider leur billet pour les demi-finales de la NBA Cup. Ils défieront le Thunder ce samedi, reste à savoir si le Français sera en tenue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– No Wemby, No problem. Cette victoire des Spurs n’est pas due à un seul homme, mais à un collectif parfaitement rôdé. Si Keldon Johnson a mis les Spurs sur de bons rails grâce à son coup de chaud dans le premier quart-temps, il a surtout été suivi par l’apport de ses coéquipiers du banc. Le trio Dylan Harper – Keldon Johnson – Julian Champagnie a cumulé 46 points contre 31 pour l’intégralité des remplaçants californiens dont un Marcus Smart à 26 points

– Des Lakers dépassés défensivement. Le principal problème des Lakers sur ce match est surtout défensif. Les hommes de JJ Redick ont multiplié les erreurs qui ont permis à San Antonio d’obtenir de nombreux tirs ouverts derrière l’arc tandis que dans la raquette, ils ont multiplié les fautes, envoyant les Texans sur la ligne des lancers-francs à de nombreuses reprises. Preuve étant, les Spurs ont tiré 36 lancers-francs sur ce match alors qu’ils n’en tirent que 26 en moyenne cette saison.

– Les Spurs enchaînent. Grâce à ce succès, San Antonio signe un quatrième succès en cinq matchs. Une victoire qui leur permet de passer devant les Rockets et de s’installer dans le Top 4 de l’Ouest. Maintenant, cap sur Las Vegas pour les Texans qui défieront le Thunder pour tenter de se qualifier pour la finale de la NBA Cup. Un affrontement qui pourrait enfin marquer le retour de Victor Wembanyama, absent des douze dernières sorties de son équipe.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.