Pas de Victor Wembanyama face aux Lakers

Les Spurs espéraient que Victor Wembanyama puisse retrouver les terrains ce 10 décembre face aux Lakers pour le quart de finale de la NBA Cup. Finalement, le staff médical a estimé que le pivot français n’était pas suffisamment remis de sa blessure au mollet gauche.

Absent des terrains depuis le 14 novembre, Victor Wembanyama manquera donc un 12e match consécutif et les spéculations sur un possible retour pour ce choc face aux Lakers avaient débuté quand Mitch Johnson avait indiqué lundi que « Wemby » serait du voyage. Sauf qu’il avait aussi précisé que la franchise resterait très prudente.

« Nous ne traiterons pas ce match, d’un point de vue médical, différemment des autres », avait-il expliqué. « Comme on l’a vu récemment dans cette ligue, une lésion au mollet n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous ne voulons pas le pousser dans cette direction. »

Ce que l’on sait aussi, c’est que Victor Wembanyama n’a pas encore repris les séances en 5-contre-5, et il se contente pour l’instant de faire du 2-contre-2.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.