Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pas de Victor Wembanyama face aux Lakers

Publié le 10/12/2025 à 7:06
Modifié le 10/12/2025 à 8:36 Twitter Facebook

Victor Wembanyama est déclaré forfait pour le choc en quart de finale de la NBA Cup face aux Lakers.

wembanyama victorLes Spurs espéraient que Victor Wembanyama puisse retrouver les terrains ce 10 décembre face aux Lakers pour le quart de finale de la NBA Cup. Finalement, le staff médical a estimé que le pivot français n’était pas suffisamment remis de sa blessure au mollet gauche.

Absent des terrains depuis le 14 novembre, Victor Wembanyama manquera donc un 12e match consécutif et les spéculations sur un possible retour pour ce choc face aux Lakers avaient débuté quand Mitch Johnson avait indiqué lundi que « Wemby » serait du voyage. Sauf qu’il avait aussi précisé que la franchise resterait très prudente.

« Nous ne traiterons pas ce match, d’un point de vue médical, différemment des autres », avait-il expliqué. « Comme on l’a vu récemment dans cette ligue, une lésion au mollet n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous ne voulons pas le pousser dans cette direction. »

Ce que l’on sait aussi, c’est que Victor Wembanyama n’a pas encore repris les séances en 5-contre-5, et il se contente pour l’instant de faire du 2-contre-2.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Fabrice Auclert
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Los Angeles Lakers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes