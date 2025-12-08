Victor Wembanyama a repris l’entraînement

Cela va bientôt faire un mois que Victor Wembanyama est éloigné des parquets, à cause de son élongation au mollet gauche. Initialement absent pour au moins « deux à trois semaines », il approche doucement des quatre semaines d’indisponibilité, mais le Français a pu prendre part, ce dimanche, à un entraînement collectif avec San Antonio.

Idem pour Stephon Castle et Jordan McLaughlin qui, comme « Wemby », sont blessés mais ont rejoint les Spurs à La Nouvelle-Orléans, en marge de leur affrontement avec les Pelicans, prévu ce lundi.

« C’est vraiment incroyable de revoir tout le monde au travail » apprécie Dylan Harper, qui avait aussi dû prendre son mal en patience à cause de son mollet, courant novembre. « On s’est bien débrouillés sans ces gars-là, mais quand ils pourront rejouer, vous verrez une toute autre équipe. »

Sur le campus de l’université Tulane, Victor Wembanyama a donc pu cocher une nouvelle étape dans son calendrier de reprise. Si le Français est d’ores et déjà forfait pour le match contre New Orleans, il n’est pas encore exclu de le revoir sur les parquets dès mercredi, à Los Angeles, à l’occasion du quart de finale de NBA Cup contre les Lakers. Pour lequel il est listé « incertain ».

Sans son intérieur All-Star (26.2 points, 12.9 rebonds, 4 passes, 3.6 contres, 1.1 interception), San Antonio a réussi à tenir bon collectivement, avec sept victoires et trois défaites, sous l’impulsion notamment de De’Aaron Fox et Devin Vassell.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.