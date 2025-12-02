Victor Wembanyama de retour pour le quart de finale de la NBA Cup ?

Absent depuis une quinzaine de jours, Victor Wembanyama se rapproche d’un retour sur les parquets. Le Français était annoncé sur la touche pour plusieurs semaines suite à une élongation du mollet, et devrait – sauf contre-temps – aller jusqu’à quatre semaines à l’infirmerie selon L’Equipe. Le quotidien annonce que « Wemby » devrait reprendre la compétition le 10 décembre prochain, et a déjà repris l’entraînement individuel dans ce but.

Victor Wembanyama pourrait ainsi être en tenue pour un des premiers matchs à enjeu de sa carrière NBA, le quart de finale de la NBA Cup face aux Lakers. Un match d’autant plus important qu’il mettra aux prises deux équipes présentes dans le Top 5 de la Conférence Ouest dans ce début de saison. San Antonio fait d’ailleurs mieux que résister sans sa star tricolore, et ne souhaite pas précipiter son retour, comme elle en a l’habitude.

« Le staff testera à nouveau son mollet dans les prochains jours afin de s’assurer d’une guérison complète » précise L’Equipe. Il pourrait alors retrouver un adversaire qui lui a souvent réussi. Son premier duel en carrière avec les Lakers s’étaient soldée par un de ses premiers matchs à 30 points, avant de signer son premier « five-by-five » contre les Angelinos le 23 février 2024, devenant le plus jeune joueur de l’histoire à réaliser une telle prouesse.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 12 34:40 50.2 34.5 85.7 2.0 10.9 12.9 4.0 3.7 1.1 3.6 3.6 26.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.