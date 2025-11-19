Stephon Castle bloqué à l’infirmerie avec Victor Wembanyama

Sale période pour les Spurs, sur le plan physique. Après la blessure de Dylan Harper il y a deux semaines, puis celle de Victor Wembanyama ce week-end, c’est maintenant au tour de Stephon Castle, qui doit s’arrêter quelque temps. Une à deux semaines, en l’occurrence.

C’est à cause d’une entorse du muscle fléchisseur de la hanche que le Rookie de l’année 2025 rejoint l’infirmerie texane. Il avait contracté sa blessure dimanche soir, lors de la première mi-temps contre les Kings.

Auteur d’un début de saison très solide (17.3 points, 7.5 passes, 5.8 rebonds et 1.7 interception à 50% au shoot), Stephon Castle était le principal lieutenant de Victor Wembanyama en l’absence de De’Aaron Fox. Sans « Wemby » ni lui, et même Dylan Harper, De’Aaron Fox se retrouve seul à la direction du jeu, côté San Antonio.

« On ne laisse jamais nos joueurs sur le banc quand ils peuvent jouer et on ne prendra jamais le risque de précipiter le retour de l’un d’eux » a en tout cas déclaré le coach, Mitch Johnson. « C’est pour ça que l’on fonctionne toujours de la sorte et, avec un peu de chance, on récupérera tout le monde bientôt. »

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SA 81 26:41 42.8 28.5 72.4 1.1 2.6 3.7 4.1 2.0 0.9 2.2 0.3 14.7 2025-26 SA 13 32:00 49.7 24.0 69.4 1.5 4.3 5.8 7.5 3.6 1.7 4.0 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.