« No Wemby, no problem » pour les Spurs face aux Kings

Si Victor Wembanyama manque à l'appel pour la première fois de la saison, à cause d'une gêne au mollet, les Spurs ne manquent en revanche pas leur entame de match. À l'image de De'Aaron Fox et Harrison Barnes, agressifs et remontés face à une franchise qu'ils connaissent bien, les 3-points pleuvent de toute part et l'écart grimpe vite au-delà de la dizaine d'unités. D'autant qu'en face, les Kings déjouent à la fois derrière l'arc, pour sécuriser les rebonds ou pour gêner les shooteurs adverses (36-24).

Dennis Schröder en sortie de banc, mais surtout DeMar DeRozan dans une salle où il possède ses habitudes, sont les seuls joueurs de Sacramento à offrir un semblant de résistance. Le problème, c'est que c'est insuffisant car les remplaçants de San Antonio, et notamment Jeremy Sochan et Keldon Johnson, sont tout autant affûtés que les titulaires. Devin Vassell et Luke Kornet tentent de re-creuser un écart, sauf que Russell Westbrook et Domantas Sabonis s'accrochent pour ramener les leurs (67-59).

La défense des Kings n'est pas plus étouffante après la pause et Luke Kornet en profite ainsi pour gonfler ses stats près du cercle. La frustration monte, car les coups de sifflet ne viennent pas, et Julian Champagnie sanctionne au moindre espace à 3-points. En toute logique, les Spurs remettent un éclat à leurs adversaires. Après trois quarts-temps, on a du mal à voir comment la tendance peut s'inverser, vu l'écart de niveau entre les deux équipes. Malgré le 13-2 des Californiens pour maintenir du suspense (95-85).

Avec ses joueurs d'expérience, dont le duo Westbrook/Sabonis, Sacramento tente d'enflammer la partie et revient jusqu'à deux possessions. En face, Harrison Barnes garde la tête froide mais a le poignet chaud, pour repousser les assauts adverses. Puis c'est un autre ancien King, De'Aaron Fox, qui se charge de planter les paniers qui font mal, pour propulser San Antonio vers la victoire (123-110). Et avec la manière qui plus est, puisqu'ils n'ont été menés que lors de la première minute.

Mention à De'Aaron Fox (28 points, 11 passes) et Harrison Barnes (20 points) côté Spurs, tandis que DeMar DeRozan (27 points) et Dennis Schröder (22 points, 6 rebonds, 5 passes) ont été les plus en vue côté Kings.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Le collectif de San Antonio assure sans « Wemby ». Forcément, l'absence de Victor Wembanyama obligeait les Spurs à trouver des points ailleurs pour compenser. Avec ses sept joueurs à plus de 10 points, Mitch Johnson peut se réjouir de constater que son équipe a de la ressource. Outre De'Aaron Fox et Harrison Barnes, déterminants quand les Kings sont revenus à -6, ce sont Luke Kornet, Keldon Johnson, Devin Vassell, Julian Champagnie ou encore Jeremy Sochan qui ont livré des minutes de qualité. Et ainsi maintenir une pression permanente sur cette défense californienne sans repères ni répondant.

– Sacramento perd un peu plus pied. Cela fait désormais six défaites de suite pour les Kings, punis par deux de leurs anciens joueurs et plombés par le match raté de Zach LaVine, ainsi que leur défense toujours aussi calamiteuse. En retard sur quasiment chaque tir adverse, incapables de protéger leur cercle et bousculés sur presque chaque contact, ils ont pris l'eau du début à la fin. Ajoutez à ça une attaque qui manque globalement d'inspiration et de mouvement, et vous obtenez cette vilaine défaite, face à un groupe pourtant privé de trois cadres (Victor Wembanyama, Stephon Castle et Dylan Harper).

– Stephon Castle sort sur blessure. Après une première mi-temps discrète (4 points et 5 passes en 16 minutes), le Rookie de l'année 2025 n'est pas revenu des vestiaires en tenue. Touché à la hanche, on l'a ainsi aperçu sur le banc et c'est donc au côté de Victor Wembanyama qu'il a dû observer ses coéquipiers l'emporter sans lui. Reste à savoir le degré de gravité de sa blessure, alors que Dylan Harper est déjà coincé à l'infirmerie et que De'Aaron Fox ne semble pas encore à 100% physiquement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.