+49 : OKC valide sa place à Vegas et le meilleur départ de l’histoire !

Tout simplement irrésistible. Le Thunder n’a fait qu’une bouchée des Suns mercredi (138-89) pour assurer leur place dans le dernier carré de la NBA Cup. Cette démonstration offre aux joueurs de Mark Daigneault une place de plus dans les annales de la NBA, avec un bilan de 24v-1d après 25 rencontres.

Pour y parvenir, le champion en titre n’a pas traîné face aux Suns. Absent lors du dernier match contre le Jazz, Shai Gilgeous-Alexander est bien en tenue, mais c’est son compère de la ligne arrière, Cason Wallace, qui donne le ton en interceptant le ballon dans les mains de Collin Gillespie et file au lay-up après 12 secondes de jeu. Mark Williams répond d’un dunk sur pick-and-roll, et pendant 23 secondes les deux équipes sont dos à dos. Phoenix ne le sait pas encore, mais ce sera la dernière fois de la soirée. L’intensité défensive de Wallace, l’agressivité de “SGA” et Jalen Williams, puis l’adresse extérieure de Chet Holmgren : le Thunder semble déjà à plein régime (17-7). Les Suns tentent bien de résister, mais ils ne font tout simplement pas le poids dans tous les secteurs. Et les remplaçants Ajay Mitchell ou Alex Caruso en rajoutent une couche pour offrir 20 points d’avance à Oklahoma City après seulement dix minutes de jeu (36-16).

12 minutes et le sort était joué

La solution passe un temps par le banc pour Phoenix, avec les bons passages de Jordan Goodwin ou Jamaree Bouyea, qui ramènent l’écart à 11 longueurs (45-34, 16′). Mais ce Thunder sanctionne le moindre petit relâchement. Et il ne fait pas à moitié, avec un festival à 3-points pour terminer le deuxième quart-temps. OKC fait mouche sept fois derrière l’arc lors des six dernières minutes de la première période ! Déjà chancelants malgré les efforts de Dillon Brooks, les visiteurs ont un genou à terre à la pause avec 26 points de retard (74-48).

Et les Suns ne sont pas au bout de leur peine. Holmgren régale dès la reprise, puis Oklahoma City reprend ses bonnes habitudes : grosse défense, transition et rouleau compresseur en marche. Gilgeous-Alexander (28 points, 8 passes en 27 minutes) signe deux interceptions consécutives pour aller au dunk, puis envoyer Holmgren (24 points, 8 rebonds, 3 contres en 25 minutes) en altitude, l’écart enfle à 36 longueurs. Phoenix ne sait plus comment stopper l’hémorragie et se laisse gagner par la frustration à l’image de Grayson Allen, expulsé pour un mauvais geste sur Holmgren.

La deuxième période n’est plus qu’une morne procession vers l’humiliation pour Phoenix, et une promenade de santé pour le Thunder. Ousmane Dieng en profite pour se montrer avec 11 points dans un quatrième quart-temps sans enjeu. Branden Carlson en fait de même, et l’écart monte jusqu’à 53 points, avant de redescendre sous les 50 unités, “pour l’honneur”.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Il n’y a simplement pas eu match. Nous évoquions en clé du match la nécessité pour les Suns de ne pas se laisser décramponner dès le début de match. Raté, avec un cavalier seul du Thunder dès le premier quart-temps. Oklahoma City s’est régalé des erreurs des Suns (34 points sur ballons perdus) et était en plus dans un grand soir au shoot (22/40 à 3-points). A se demander ce que l’on peut faire contre une machine aussi bien huilée…

– 24-1, OKC égale les historiques Warriors. Et de 16 victoires consécutives pour Oklahoma City, toujours invaincu au Paycom Center depuis la reprise. Ce bilan dingue légitime un peu plus le débat : et si le Thunder allait battre le record de Golden State de 2015-2016 ? Quand il joue ainsi, le champion en titre peut complètement y prétendre.

– OKC de retour à Las Vegas. Comme la saison dernière, Oklahoma City sera au rendez-vous du dernier carré de la NBA Cup. Le Thunder restera comme la première équipe de l’Ouest à y parvenir deux années de suite dans cette compétition, après que les Bucks y soient parvenus en 2023 et 2024 à l’Est. Objectif désormais, gagner cette épreuve et oublier la finale très compliquée de la saison passée.

