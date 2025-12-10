Thunder – Suns et Lakers – Spurs, les quarts de finale de la NBA Cup passés au crible

Qui rejoindra les Knicks et le Magic à Las Vegas ? Alors que l’Est a rendu son premier verdict, les quarts de finale de la partie Ouest de la NBA Cup se disputent mercredi. Finaliste la saison passée, le Thunder fait de nouveau office de favori. Le champion en titre défie les Suns, grosse cote de ce plateau. Puis le match Lakers – Spurs s’annonce intense entre deux équipes du haut de tableau.

Thunder – Suns (01h30, Prime Video)

Leader incontesté de la ligue, Oklahoma City veut asseoir sa domination et poursuivre son début de saison historique. Il pourrait l’être un peu plus en cas de victoire mercredi, puisque que le Thunder égalerait le démarrage des Warriors de 2015/16, qui avaient débuté leur saison par 24 victoires avant de perdre leur premier match.

Un succès contre les Suns, et le champion en titre pointerait lui aussi à 24-1, sur les bases de la saison régulière la plus aboutie de tous les temps.

OKC a de quoi rêver d’un pareil scénario. L’équipe de Mark Daigneault joue comme dans un rêve, peu importe les absences ou l’adversaire. Meilleure défense de la ligue, et cinquième rating offensif, le Thunder s’est tout autant baladé lors de la phase de groupes de la NBA Cup avec un bilan de 4-0 et près de 19 points d’écart moyen.

Shai Gilgeous-Alexander évolue toujours à un niveau MVP (32.8 points à 55.6 %, 6.4 passes, 4.7 rebonds, 1.4 interception) et tout le reste de l’effectif est au diapason. Seul éventuel motif de méfiance, la dernière fois qu’OKC a dû particulièrement cravacher pour l’emporter, c’était face à Phoenix pour le dernier match de la phase de groupes de cette NBA Cup.

C’est donc une possible revanche pour la franchise de l’Arizona, qui est contrainte à l’exploit pour espérer se glisser dans le dernier carré. Ce n’était pas passé loin le 28 novembre dernier, avec une courte défaite 123-119, la faute notamment aux 15 points de “SGA” dans le dernier quart-temps. Dillon Brooks avait eu le tir de l’égalisation à un peu plus de 20 secondes de la fin, sans réussite. Le genre d’occasions qu’il ne faudra pas manquer mercredi pour devenir la première équipe extérieure à s’imposer au Paycom Center cette saison.

La tâche sera d’autant plus difficile pour Phoenix que Devin Booker ne sera pas encore revenu au jeu. À Jordan Ott et son staff de trouver la clé pour faire vaciller l’armada OKC.

La forme du moment

23-1, quinze victoires consécutives, quatre des huit derniers matchs remportés par plus de vingt points d’avance… Le Thunder ne pourrait pas aller mieux. La confiance est à son paroxysme pour le leader de la Conférence Ouest, même si plusieurs de ses cadres ont été préservés contre le Jazz. Septième de l’Ouest (14 victoires – 10 défaites), Phoenix marque un peu plus le pas dernièrement avec trois victoires sur ses sept dernières rencontres. Les Suns restent sur une belle victoire à Minnesota, mais n’ont plus enchaîné deux succès depuis les 21 et 23 novembre dernier.

Les affrontements cette saison

1-0 pour le Thunder : 123-119 le 28 novembre

Le duel

Jalen Williams – Dillon Brooks

Absent pendant les 19 premiers matchs de la saison, “J-Dub” retrouve petit à petit ses sensations. Sans Shai Gilgeous-Alexander contre le Jazz dimanche dernier, l’ailier a pris le contrôle de l’attaque du Thunder avec 25 points et 8 passes décisives, son meilleur match depuis sa reprise. Son apport des deux côtés du terrain amène une dimension supplémentaire à OKC, et elle ne sera pas de trop pour freiner Dillon Brooks. Le Canadien est en très grande forme et s’est imposé comme première option offensive en l’absence de Devin Booker, et avec une régularité qu’on ne lui connaissait pas. Il tourne à 25.3 points sur ses quatre derniers matchs, et sera un des principaux dangers. Une mission taillée pour Jalen Williams, parmi les meilleurs défenseurs de la ligue.

Les effectifs

Oklahoma City Thunder

Meneur : Shai Gilgeous-Alexander

Arrières/ailiers : Cason Wallace, Jalen Williams, Brooks Barnhizer (two-way), Alex Caruso, Lu Dort, Isaiah Joe, Ajay Mitchell, Aaron Wiggins, Chris Youngblood (two-way)

Intérieurs : Chet Holmgren, Jaylin Williams, Branden Carlson (two-way), Ousmane Dieng, Kenrich Williams

Absents : Isaiah Hartenstein, Thomas Sorber, Nikola Topic, Alex Caruso ?, Lu Dort ?, Shai Gilgeous-Alexander ?, Isaiah Joe ?

Phoenix Suns

Meneurs : Collin Gillespie, Jamaree Bouyea (two-way), Jordan Goodwin

Arrières/ailiers : Grayson Allen, Dillon Brooks, Royce O’Neale, Koby Brea (two-way), Ryan Dunn, Nigel Hayes-Davis, Isaiah Livers

Intérieurs : Mark Williams, Rasheer Fleming, Oso Ighodaro, Khaman Maluach, Nick Richards

Absents : Devin Booker, Jalen Green, Isaiah Livers ?

La clé

Le Thunder va-t-il s’envoler dès la première période ? C’est devenu une spécialité d’Oklahoma City. Le champion sortant s’évite tout problème en démarrant les rencontres de la meilleure des manières, avant de sceller ses succès dans le troisième quart-temps, pour mieux pouvoir faire souffler ses joueurs majeurs dans le dernier acte. OKC compte ainsi le meilleur écart moyen de la ligue dans le premier quart-temps (+5), comme dans le deuxième quart-temps (+4,1). Phoenix devra absolument rester au contact pour espérer faire douter le Thunder.

Lakers – Spurs (04h00, Prime Video)

Un match à enjeu entre les Lakers et les Spurs, on se croirait presque revenu dans les années 2000 quand les deux franchises trustaient les sommets de l’Ouest. Pour Los Angeles, cette tête de série n°2 de l’Ouest récompense un début de saison réussi, en tête du groupe de chasse (2e, 17 victoires – 6 défaites), à bonne distance du Thunder.

La NBA Cup a coïncidé jusque-là aux meilleures périodes des Angelinos, avec une victoire contre Memphis au cœur de cinq succès de suite, puis contre les Pelicans, les Clippers, et les Mavericks dans un enchaînement de sept rencontres sans défaite.

L’équipe de JJ Redick a sans doute bénéficié d’un calendrier plutôt favorable jusqu’ici contre des équipes décevantes depuis le début de saison. Cet affrontement contre les Spurs, seulement une victoire derrière au classement (5e, 16-7) devrait constituer un premier vrai test dans cette compétition. Il permettra de se faire une idée plus précise du niveau de ces Lakers parfois déroutants, capables d’exploser en vol dans un match (toutes leurs défaites par au moins 10 points d’écart, quatre sur les six défaites par au moins 17 points).

En face, San Antonio poursuit son très beau début de saison, en dépit de vents parfois contraires. Les Spurs escomptaient un temps retrouver Victor Wembanyama pour cette rencontre mais vont finalement préserver encore un peu la star française. Dommage, alors que l’effectif aurait pu être au complet pour la première fois de la saison pour le premier match à élimination directe de la franchise texane depuis 2019. Cela n’empêche pas San Antonio de rester sur son élan, avec un très bon De’Aaron Fox comme leader en l’absence de Wemby, et un trident arrière avec Stephon Castle et le rookie Dylan Harper enfin réuni.

La forme du moment

Les Lakers font les montagnes russes ces derniers jours : -17 contre les Suns, +3 chez les Raptors, -21 à Boston, et enfin un succès en fin de match dimanche à Philadelphie. Los Angeles avance tout en cherchant encore son rythme de croisière depuis la reprise de LeBron James. C’est à peine mieux pour San Antonio, pas toujours régulier, mais néanmoins vainqueur de cinq de ses huit derniers matchs et même auteur d’un bilan de 8-3 sans Victor Wembanyama.

Les affrontements cette saison

1-0 pour les Lakers : 118-116 le 5 novembre

Le duel

De’Aaron Fox – Luka Doncic

Sans “Wemby”, San Antonio aura sans doute besoin d’un grand De’Aaron Fox pour dynamiser l’attaque des Spurs. Cela tombe bien, les Lakers sont un des adversaires préférés du meneur de 27 ans, auteur de 30.2 points à 53.7 % au tir de moyenne face aux “Purple & Gold” ces trois dernières saisons. Son match à distance avec Luka Doncic, meilleur marqueur de la ligue avec ses 35 points par match devrait valoir le détour, même si les deux hommes ne devraient pas être réellement face-à-face, les Spurs préférant Stephon Castle pour défendre sur le Slovène.

Les effectifs

Los Angeles Lakers

Meneurs : Luka Doncic, Gabe Vincent

Arrières/ailiers : LeBron James, Austin Reaves, Bronny James, Dalton Knecht, Jake LaRavia Chris Mañon (two-way), Marcus Smart, Nick Smith Jr (two-way), Adou Thiero

Intérieurs : Deandre Ayton, Rui Hachimura, Jaxson Hayes, Maxi Kleber, Drew Timme (two-way), Jarred Vanderbilt

Absent : Marcus Smart ?

San Antonio Spurs

Meneurs : De’Aaron Fox, Jordan McLaughlin

Arrières/ailiers : Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Dylan Harper, Harrison Ingram (two-way), Keldon Johnson, David Jones Garcia (two-way), Riley Minix, Lindy Waters III

Intérieurs : Harrison Barnes, Luke Kornet, Bismack Biyombo, Carter Bryant, Kelly Olynyk, Jeremy Sochan

Absents : Victor Wembanyama, Jordan McLaughlin ?

La clé

Comment les Spurs vont-ils contenir l’attaque des Lakers sans Victor Wembanyama ? Le vainqueur de ce qui était encore le “play-in tournament” en 2023 est entré dans forme “ultime”. Avec Luka Doncic, Austin Reaves, et LeBron James, Los Angeles dispose d’une force de frappe énorme, à près de 80 points de moyenne. Sans Victor Wembanyama, San Antonio a-t-il de quoi tenir bon ? Luke Kornet fait un travail plus qu’honorable pour compenser dans la protection de cercle avec 1,9 contre. Mais il n’a pas la mobilité ou la force de dissuasion du Tricolore (6e rating défensif avec Victor Wembanyama, 21e sans lui).

Sur les lignes extérieures, l’entraîneur Mitch Johnson va devoir trouver les bonnes oppositions, puisqu’avec Stephon Castle sur Luka Doncic, Austin Reaves, voire LeBron James pourraient faire face à des défenseurs moins “intimidants”. Cela n’avait pas empêché les Spurs de tenir la comparaison plus tôt dans la saison, malgré un match très moyen de leur franchise player, et sans De’Aaron Fox, alors que LeBron James n’avait pas encore débuté sa saison.