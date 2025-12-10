Les Knicks valident enfin leur ticket pour Las Vegas

En déplacement à Toronto, les Knicks ont maîtrisé les Raptors pour décrocher leur billet pour les demi-finales de la NBA Cup, grâce à un succès convaincant, 117-101. Malgré un début de match brouillon, New York a passé la seconde dès le deuxième quart-temps pour creuser un écart irrattrapable. Les Raptors, privés d’Immanuel Quickley (malade) et RJ Barrett (genou), n’ont jamais réellement donné l’impression de pouvoir inverser les choses.

Les deux équipes démarrent avec de la nervosité, multipliant les pertes de balle, à l’image d’un Karl-Anthony Towns qui se fait siffler deux fautes offensives. Jalen Brunson, lui, est déjà dans sa bulle : 20 points dans le premier quart-temps, son record de la saison. Mais six balles perdues des Knicks permettent aux Raptors de boucler la période en tête (39–35) avec un Brandon Ingram déjà à 17 points.

Une défense étouffante

Entré pour lancer la seconde période, Tyler Kolek brille dans son rôle : du rythme, une interception, de l’envie… À ses côtés, Towns se reprend, et OG Anunoby est partout en défense : 2 contres et 2 interceptions. Les Raptors manquent 13 de leurs 15 premiers tirs, et signe de l’impuissance des Raptors, ils se mettent à faire faute systématique sur Mitchell Robinson pour l’envoyer sur la ligne. C’est plutôt efficace car le pivot loupe trois lancers-francs sur quatre, mais dès que Mike Brown le sort pour remettre Towns, New York tue quasiment tout suspense pour mener 69–52 à la pause avec un beau 61% aux tirs.

Au retour des vestiaires, place au show Josh Hart. Le couteau-suisse de New York plante deux 3-points et s’en va marquer près du cercle. Sous son impulsion, l’écart monte jusqu’à +24 ! Les Knicks relâchent un peu la pression et perdent quelques ballons, et Ingram se remet en marche, épaulé de Jamal Shead. Les Raptors grignotent leur retard, et Barnes ramène les siens sous la barre des 15 points d’écart. Pour répondre à Shead, c’est Jordan Clarkson qui sort de sa boîte, et les Knicks mènent encore 94–79 avant l’entame du dernier quart-temps.

Pour renverser le cours du match, les Raptors lancent un pressing tout-terrain avec une grosse défense sur Jalen Brunson. C’est Mikal Bridges qui en profite. Et lorsqu’il loupe son tir, Clarkson est au rebond offensif pour lui donner une seconde chance, et cette fois, Bridges met dedans… L’écart se stabilise atour des 18 points d’écart avec Anunoby pour planter de loin. Les Knicks maitrisent leur sujet, et le “garbage time” est lancé à deux minutes de la fin, pour une victoire finale, 117-101, des Knicks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une première pour les Knicks. Après deux quart-de-finale perdus, la troisième fois est la bonne pour les Knicks qui verront Las Vegas pour la première fois de leur histoire. New York est la seule formation à avoir atteint les quarts-de-finale à chaque édition de la NBA Cup.

– Les Raptors dans le dur. Le duo Quickley-Barrett en civil, les joueurs de Darko Rajakovic marquent le coup puisqu’ils restent sur quatre revers de suite, tous concédés à domicile. Cette nuit, ils ont coulé dans le deuxième quart-temps avec seulement 13 points inscrits.

– Josh Hart à son meilleur niveau. La montée en puissance de Josh Hart se confirme avec un début de deuxième mi-temps remarquable dans son style inimitable. Il est partout, toujours en mouvement, et il compile 21 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres à 8 sur 11 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points.

