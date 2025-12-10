Plus chaud que le Heat, Desmond Bane envoie le Magic à Las Vegas

Difficile de connaître aussi bon démarrage que celui du Heat : 15-0 ! L’une des meilleures attaques de la ligue fait honneur à sa réputation et les coups de canon de Tyler Herro, Andrew Wiggins ou encore Norman Powell n’en finissent pas. Le Magic, sonné, tente de réagir en se rapprochant du cercle ou en allant sur la ligne, car les 3-points se font rares, mais cela ne suffit guère (30-17).

Le rapport de force s’inverse alors dans le deuxième quart-temps. Orlando commence à trouver ses positions de shoot et son adresse derrière l’arc, avec Jalen Suggs et surtout Desmond Bane qui mènent la révolte. Wendell Carter Jr. et Anthony Black se distinguent également, au même titre que Paolo Banchero, et l’agressivité des locaux finit par relancer le suspense. Ces derniers prennent même l’avantage. Mais Miami, moins en rythme et bousculé physiquement, tient bon (57-56).

On sent que le Magic prend le dessus sur son voisin, à mesure que le chrono défile (et re-fonctionne). Son collectif, emmené par Desmond Bane, avec Paolo Banchero et Jalen Suggs comme premiers relais, est au rendez-vous et les tirs extérieurs tombent plus souvent dedans. Le Heat, qui peine à défendre correctement, s’accroche tant bien que mal avec Tyler Herro, Bam Adebayo ou Norman Powell qui provoquent des fautes, sauf que l’ensemble reste fragile (89-83).

Bouillant, Desmond Bane est là pour abattre Miami d’entrée de quatrième quart-temps : il initie un 9-2 qui repousse l’écart à +13. Un « run » qui s’avérera fatal à ses adversaires, puisqu’ils ne s’en relèveront pas. Agressifs, Bam Adebayo et Andrew Wiggins ont beau faire tout leur possible pour relancer la machine, Orlando ne tremble pas, malgré les pertes de balle, et valide tranquillement ce précieux succès (117-108).

Le héros de la soirée ? Desmond Bane bien sûr, avec ses 37 points, 6 rebonds et 5 passes décisives, à 14/24 au shoot (dont 6/9 à 3-points) ! On a d’ailleurs pu observer que, quand l’adresse extérieure était là, le Magic était une toute autre équipe…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Desmond Bane « dans la zone ». L’amende de Desmond Bane a vite, et bien, été digérée. Pour la troisième fois de la saison, il a signé 37 points avec Orlando et, à chaque fois, cela a engendré une victoire. Sans Franz Wagner et avec Paolo Banchero limité, l’arrière se savait attendu. D’autant plus après sa sortie à 5 points (et 2/16…) contre Miami, vendredi dernier. Intenable dans le dernier acte, avec 15 points et un « run » qui a assommé le Heat, il a fait exploser la défense à 3-points. Le Magic l’a fait venir pour ça et, quand il joue avec une telle confiance en lui, on peut vraiment dire que Desmond se transforme en un « Demon ».

– Direction le dernier carré pour Orlando. C’est déjà la troisième victoire du Magic contre le Heat cette saison et celle-ci est assurément la plus importante, puisqu’elle assure aux hommes de Jamahl Mosley une place en demi-finale de « NBA Cup ». Une première pour la franchise depuis la création de cet In-Season Tournament et cela lui offre un ticket pour Las Vegas (ainsi qu’une prime plus importante). Rendez-vous samedi soir, contre New York ou Toronto.

– Problème de parquet et de chrono au Kia Center. Endommagé pendant son stockage, le parquet du Magic « spécial NBA Cup » n’a pas pu être monté pour cette rencontre face au Heat. Autre accroc : cette séquence originale à la fin du premier quart-temps où, faute d’horloge fonctionnelle, c’est le speaker de la salle qui s’est mis à énoncer les secondes restantes au chrono. Avant que cela ne finisse par rentrer dans l’ordre. Certains noteront que Miami a en quelque sorte commencé à perdre son mojo, après cette interruption de quelques minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.