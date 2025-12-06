Le Magic s’offre encore le Heat lors du derby

Quelques jours avant de se retrouver en quart de finale de la NBA Cup, le Magic et le Heat se retrouvaient déjà pour le deuxième de leurs cinq (!) derbys de la saison. Deux équipes dans le Top 6 de la conférence Est, qui se tiennent en un match d’écart, et qui prennent plaisir à se disputer la suprématie de la Floride depuis une trentaine d’années.

Comme en ouverture de la saison, c’est Orlando qui prend le meilleur (106-105) sur Miami et il a fallu patienter jusqu’à l’ultime seconde pour connaître le vainqueur de cette affiche. Si Norman Powell (28 points) et Bam Adebayo (24 points, 15 rebonds) ont brillé sans Tyler Herro, ils ont dû rendre les armes face à Franz Wagner (32 points) et Jalen Suggs (22 points).

La bascule survient après la pause

La première mi-temps est très équilibrée statistiquement et dans l’impression visuelle (60-57). Elle est marquée, notamment, par le retour au jeu de Paolo Banchero et toute l’influence côté Heat du duo Norman Powell – Bam Adebayo (31 points en cumulé), parfait pour répondre au collectif du Magic, mené par Franz Wagner (13 points). C’est alors Orlando qui prend les commandes, et de quelle manière !

Dans le sillage d’un Jalen Suggs en pleine bourre (15 points), et d’un Franz Wagner qui est aussi très chaud à 3-points, le Magic se détache progressivement, surfant sur sa bonne fin de première période, et met Miami à une dizaine de points d’écart. Il faut dire que le Heat, également gêné par l’agressivité offensive et défensive d’Anthony Black en sortie de banc, aligne les ballons perdus. Ce qui fait forcément déjouer son attaque, habituellement si bien rodée (87-79).

Orlando est en contrôle et Orlando peut surtout compter sur un Franz Wagner de gala, bien aidé par toute l’énergie de ces diables de Jalen Suggs et d’Anthony Black, afin de repousser les tentatives de « comeback » de son voisin floridien, initiées tantôt par Norman Powell, tantôt par Jaime Jaquez Jr.

Mais Norman Powell ne lâche rien et il parvient à ramener l’écart à une possession. Il a même l’occasion de redonner l’avantage à Miami, sauf que son tir est bien contesté par Wendell Carter Jr, dont le nouveau bon « contest » empêche ensuite Bam Adebayo d’ajuster son « game-winner » au buzzer. Victoire du Magic (106-105), mais que ce fut compliqué !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Revoilà Paolo Banchero. Absent depuis dix matchs, sans pour autant empêcher le Magic de performer pendant ce temps-là (7 victoires – 3 défaites), Paolo Banchero a pu rejouer après sa blessure à l’aine, malgré une limite de temps de jeu (20 minutes). Discret (9 points à 3/8), il n’a pas forcément cherché à bouleverser le jeu d’une équipe qui tournait bien sans lui, laissant donc Franz Wagner alimenter le scoring, tandis que Jalen Suggs et Anthony Black, les deux autres hommes forts d’Orlando, l’ont bien relayé. Une reprise en douceur pour le Rookie de l’année 2023.

– Orlando a dû s’arracher dans le « money time ». Le trio Franz Wagner – Jalen Suggs – Anthony Black a porté l’équipe la majeure partie du match, et notamment après la pause, mais c’est bien Wendell Carter Jr, avec ses deux bons « contests », qui a permis au Magic de repartir avec la victoire, cette nuit. Norman Powell, Bam Adebayo et consorts se montraient très menaçants, mais les joueurs de Jamahl Mosley ont tenu bon, après avoir fait la différence au retour des vestiaires, grâce à une forte pression défensive et une adresse à 3-points retrouvée.

– Acte III dans quatre jours. Après la victoire du Magic en ouverture de la saison, le Heat s’est encore une fois incliné face à son voisin, dans les derniers instants. Après la réception des Kings ce samedi, les hommes d’Erik Spoelstra auront une nouvelle occasion de se venger mardi soir prochain, dans une rencontre à enjeu, puisqu’il s’agira d’un quart de finale de NBA Cup. Et là aussi, il faudra se déplacer au Kia Center. À noter qu’Orlando se situe maintenant devant Miami au classement, même si les bilans sont identiques : 14 victoires et 9 défaites.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.