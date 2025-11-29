Le tableau complet des quarts de finale de la NBA Cup 2025

C’est au terme d’une dernière nuit chargée avec 11 affiches que les phases de groupe de la NBA Cup ont livré leur verdict. Avant cette soirée, seuls les Raptors et les Lakers avaient déjà validé leur billet pour les quarts.

À l’Est, Toronto est rejoint par le Magic et les Knicks, mais aussi par le Heat qui profite du revers des Cavaliers face aux Hawks pour se qualifier pour la phase à élimination directe en prenant la place du meilleur deuxième.

À l’Ouest, le Thunder a battu les Suns et les Spurs ont dominé les Nuggets pour finir aux premières places des Groupes A et C alors que pour le meilleur deuxième, tout se jouait entre les Clippers, les Grizzlies et les Suns. Avant le début de cette soirée, Phoenix disposait d’un large « point average » et disposait donc d’un avantage.

Et si les coéquipiers de Devin Booker ont perdu face au Thunder, ce fut de peu, alors que Memphis n’a battu Los Angeles que de cinq points, ce qui est insuffisant pour passer devant la franchise de l’Arizona au classement.

Les équipes qualifiées

Conférence Est :

Orlando Magic (4-0)

Toronto Raptors (4-0)

New York Knicks (3-1)

Miami Heat (3-1)

Conférence Ouest :

Oklahoma City Thunder (4-0)

Los Angeles Lakers (4-0)

San Antonio Spurs (3-1)

Phoenix Suns (3-1)

Des envies de revanche pour les Suns et un derby floridien

Battus d’une courte tête par le Thunder, les Suns auront l’occasion de se venger puisqu’ils recroiseront OKC en quarts de finale. Un duel qui s’annonce périlleux pour les hommes de Jordan Ott puisque les champions en titre n’ont perdu qu’un seul match depuis le début de la saison et sont, pour le moment, invaincus dans cette NBA Cup…

À l’Est, ces quarts de finale seront marqués par un derby floridien entre le Heat et le Magic. À l’image des Raptors, Orlando termine cette phase de groupe en étant invaincu, mais va devoir se méfier puisque Miami réalise un solide début de saison et reste sur une série de six victoires consécutives.

Les quarts de finale auront lieu les 9 et 10 décembre prochains alors que les demi-finales se joueront le 13 décembre à Las Vegas tout comme la finale, qui aura lieu le 16. Pour les équipes éliminées, des rencontres de saison régulière seront organisées les 11 et 12 décembre prochains.

Le programme des quarts de finale

9 décembre

Magic – Heat à 00h00, dans la nuit de 9 au 10 décembre

Raptors – Knicks à 02h30, dans la nuit de 9 au 10 décembre

10 décembre

Thunder – Suns à 01h30 dans la nuit du 10 au 11 décembre

Lakers – Spurs à 04h00 dans la nuit du 10 au 11 décembre