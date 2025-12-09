Balle aux prisonniers : 35 000 dollars d’amende pour Desmond Bane

Mais qu’est ce qui a bien pu passer par la tête de Desmond Bane ? Dans une fin de match sous tension au Madison Square Garden dimanche, alors que le Magic courait après le score après avoir notamment perdu Franz Wagner sur blessure, l’arrière floridien a perdu son sang-froid. Parti en contre-attaque, le new-yorkais OG Anunoby s’est heurté à la doublette Black-Suggs qui a réussi à l’empêcher de finir au cercle, sans faire de faute.

Au moment de récupérer le ballon pour amorcer une contre-attaque, Desmond Bane a opté pour un tout autre choix : balancer le ballon sur OG Anunoby, encore au sol en dehors du terrain… pour obtenir une touche !

Une décision pour le moins étrange qui a causé un début d’échauffourée entre les deux équipes et qui a coûté une faute technique à Desmond Bane.

On ne sait pas si l’ancien de Memphis est un amateur de « dodgeball » (balle au prisonnier) mais la NBA a réagi en le sanctionnant d’une amende de 35 000 dollars, en espérant lui passer l’envie de recommencer. Peut-être que la sévérité est liée au fait qu’il avait déjà effectué le même geste face aux Hawks cette saison…

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 24 33:03 43.9 32.5 93.4 1.3 3.1 4.4 4.5 3.0 0.8 2.1 0.3 18.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.