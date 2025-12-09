Balle aux prisonniers : 35 000 dollars d’amende pour Desmond Bane

Mais qu’est ce qui a bien pu passer par la tête de Desmond Bane ? Dans une fin de match sous tension au Madison Square Garden dimanche, alors que le Magic courait après le score après avoir notamment perdu Franz Wagner sur blessure, l’arrière floridien a perdu son sang-froid. Parti en contre-attaque, le new-yorkais OG Anunoby s’est heurté à la doublette Black-Suggs qui a réussi à l’empêcher de finir au cercle, sans faire de faute.
Au moment de récupérer le ballon pour amorcer une contre-attaque, Desmond Bane a opté pour un tout autre choix : balancer le ballon sur OG Anunoby, encore au sol en dehors du terrain… pour obtenir une touche !
Une décision pour le moins étrange qui a causé un début d’échauffourée entre les deux équipes et qui a coûté une faute technique à Desmond Bane.
On ne sait pas si l’ancien de Memphis est un amateur de « dodgeball » (balle au prisonnier) mais la NBA a réagi en le sanctionnant d’une amende de 35 000 dollars, en espérant lui passer l’envie de recommencer. Peut-être que la sévérité est liée au fait qu’il avait déjà effectué le même geste face aux Hawks cette saison…
|Desmond Bane
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2020-21
|MEM
|68
|22:20
|46.9
|43.2
|81.6
|0.5
|2.6
|3.1
|1.7
|1.8
|0.6
|0.9
|0.2
|9.2
|2021-22
|MEM
|76
|29:49
|46.1
|43.6
|90.3
|0.6
|3.8
|4.4
|2.7
|2.6
|1.2
|1.5
|0.4
|18.2
|2022-23
|MEM
|58
|31:44
|47.9
|40.8
|88.3
|0.7
|4.3
|5.0
|4.4
|2.6
|1.0
|2.2
|0.4
|21.5
|2023-24
|MEM
|42
|34:21
|46.4
|38.1
|87.0
|0.9
|3.5
|4.4
|5.5
|2.9
|1.0
|2.7
|0.5
|23.7
|2024-25
|MEM
|69
|31:57
|48.4
|39.2
|89.4
|0.9
|5.2
|6.1
|5.3
|2.4
|1.2
|2.4
|0.4
|19.2
|2025-26
|ORL
|24
|33:03
|43.9
|32.5
|93.4
|1.3
|3.1
|4.4
|4.5
|3.0
|0.8
|2.1
|0.3
|18.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.