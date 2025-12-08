Franz Wagner évite le pire

Grosse frayeur, mais soulagement relatif pour le Magic : selon Shams Charania, d’ESPN, Franz Wagner souffre d’une « simple » entorse haute de la cheville gauche. Les examens passés ce lundi à Orlando n’ont ainsi rien révélé de trop grave, une excellente nouvelle au vu des images inquiétantes de sa sortie à New York…

Touché sur une mauvaise réception après une faute d’Ariel Hukporti au Madison Square Garden, l’ailier allemand avait quitté le parquet en étant porté par ses coéquipiers, incapable de poser le pied au sol. On craignait alors une très longue absence. Finalement, son absence est désormais estimée entre deux et quatre semaines !

Ça reste un coup dur pour une équipe d’Orlando qui perd son meilleur scoreur mais le diagnostic évite au moins au Magic de voir sa saison basculer.

Champion du monde avec l’Allemagne et indispensable en Floride, le cadet des frères Wagner échappe ainsi au scénario noir qu’a connu son frère Moritz, avec une rupture d’un ligament croisé l’an passé. Une petite victoire.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 24 33:23 49.0 36.0 82.3 1.5 4.6 6.1 3.7 2.2 1.2 1.8 0.4 22.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.