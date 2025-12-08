Jamahl Mosley très affecté par la blessure de Franz Wagner

Un an après la rupture d’un ligament croisé du genou gauche de son frère Moritz, dont le retour est attendu d’ici la fin du mois, c’est Franz Wagner qui s’est écroulé hier en début de match face à New York.

Voulant récupérer une passe lobée, l’ailier allemand a été bousculé dans les airs par Ariel Hukporti et s’est mal réceptionné, causant une torsion de son genou gauche et sa sortie immédiate.

Les images ont de quoi inquiéter le Magic et son staff, qui pourraient à nouveau perdre un joueur majeur alors que Paolo Banchero vient tout juste de revenir d’une blessure à l’aine. Jamahl Mosley a bien sûr été interrogé sur ce gros coup dur, se contentant de préciser que Franz Wagner allait passer des examens au retour de l’équipe à Orlando. D’ici là, le technicien croise les doigts.

« On n’aime jamais voir un joueur s’écrouler de la sorte, et ça m’a fait mal au cœur de le voir tomber comme ça. Je prie juste dans l’espoir que tout aille bien pour lui. Mais encore une fois, c’est quelque chose qu’on ne souhaite à personne et lui en particulier. Il essaie de tout bien faire à chaque fois qu’il entre sur le terrain », a-t-il confié lors de son point presse. « Ça nous a pris une bonne minute avant de nous remettre dedans, ce qui est naturel lorsque l’un de tes frères se blesse. Ça prend un petit moment. Ça m’a frappé au cœur dès qu’il est tombé, donc c’est dur de se remettre dans le coup. Mais au fil du temps, j’ai trouvé que nos gars sont revenus dans le match. Tout le monde s’est battu pour revenir, parce que peu importe ce qui peut arriver, on va se battre jusqu’au buzzer. »

Une situation déjà vécue par le Magic…

La blessure est d’autant plus frustrante pour Franz Wagner qu’il était le meilleur joueur de sa formation avec 23 points, 6 rebonds et près de 4 passes décisives en moyenne par match avec de très bons pourcentages au tir, pas loin de ses meilleurs en carrière (48.7% au tir, dont 35.4% à 3-points).

« Franz a été top », a poursuivi Jamahl Mosley au sujet du début d’exercice 2025/26 de son protégé. « Il se montre à la hauteur et fait tout ce qu’on lui demande de faire, à commencer par l’aspect défensif où il relève différents défis selon la situation. En attaque, il continue de progresser en jouant avec confiance. On sait dans quoi il excelle, pénétrer dans la raquette pour attaquer le cercle, aller sur la ligne des lancer-francs, prendre ses tirs avec confiance… Il était très bon pour nous cette saison. »

En attendant d’en savoir plus sur la durée de son indisponibilité, c’est à Jamahl Mosley de penser à la suite et à la façon dont le reste de son groupe va devoir compenser l’absence de l’Allemand, potentiellement pour une longue durée. Malheureusement ou heureusement pour lui, le technicien du Magic est habitué à ce genre de péripéties…

« On a déjà connu ça, et c’est le genre de choses sur lesquelles on se repose quand on se retrouve à affronter de nouveau cette situation. On tire les enseignements de cette expérience car on apprend de ces choses. Que va-t-on faire ? Comment on peut jouer ? Bien sûr qu’on n’aime jamais voir un joueur se blesser, mais on a parlé de notre richesse d’effectif et à quel point la défense devait être notre point fort. Nos gars vont devoir prendre leurs responsabilités, ça dépendra aussi de la durée de son indisponibilité, » a-t-il souligné.

Début de réponse ce mardi face à Miami en demi-finale de la NBA Cup.

Franz Wagner Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 79 30:45 46.8 35.4 86.3 1.1 3.4 4.5 2.9 2.1 0.9 1.5 0.4 15.2 2022-23 ORL 80 32:37 48.5 36.1 84.2 0.9 3.2 4.1 3.5 2.3 1.0 2.1 0.2 18.6 2023-24 ORL 72 32:28 48.2 28.1 85.0 1.0 4.3 5.3 3.7 2.3 1.1 1.9 0.4 19.7 2024-25 ORL 60 33:43 46.3 29.5 87.1 0.9 4.8 5.7 4.7 2.5 1.3 2.3 0.4 24.2 2025-26 ORL 23 34:31 48.7 35.4 82.3 1.5 4.7 6.2 3.8 2.3 1.2 1.9 0.4 23.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.