La vilaine blessure de Franz Wagner

Publié le 7/12/2025 à 19:46

NBA – Meilleur marqueur du Magic cette saison, Franz Wagner a quitté le Madison Square Garden après une mauvaise réception. Une IRM est programmée pour connaître la gravité de la blessure.

Comme souvent, les images font froid dans le dos… Dimanche, le Magic a perdu Franz Wagner, au milieu du 1er quart-temps de la rencontre face aux Knicks. Sur une contre-attaque, le meilleur marqueur du Magic a tenté de récupérer une passe lobée, et au moment de récupérer le ballon, il a été bousculé par Ariel Hukporti. En se réceptionnant, sa jambe gauche s’est tordue, et il est resté au sol un long moment avant d’être aidé pour rejoindre les vestiaires.

On craint évidemment le pire avec une lésion aux croisés ou du tendon rotulien, et dans l’immédiat, le Magic a simplement précisé que le joueur passerait une IRM dimanche à Orlando, au retour de l’équipe.

Un nouveau coup dur pour le joueur, mais aussi sa formation qui venait tout juste de récupérer Paolo Banchero après 10 matches passés à l’infirmerie.

Par Fabrice Auclert
