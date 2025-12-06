Retour sur les parquets réussis pour Paolo Banchero

Après dix matchs d’absence à cause d’une blessure à l’aine, Paolo Banchero était de retour sur les parquets à l’occasion du derby floridien entre le Heat et le Magic, remporté par Orlando (106-105). Avec un temps de jeu limité, l’ailier-fort est resté discret puisqu’il a bouclé la partie avec seulement neuf points à 3/8 au tir et six rebonds en 20 minutes de jeu.

“Honnêtement, je l’ai trouvé bon parce qu’il a simplement essayé de reprendre le rythme et de trouver un moyen de rester dans le rythme du match en faisant la passe simple ou en prenant la bonne décision. Il a laissé le jeu venir à lui”, félicite son entraîneur Jamahl Mosley. “En défense, il bougeait bien et cela va être des éléments clés pour la suite.”

Paolo Banchero retrouve une équipe du Magic qui tourne bien. Pendant que le Rookie de l’Année 2023 se soignait, Orlando a remporté sept matchs sur dix.

De retour dans un groupe en pleine confiance

“Je pense que tout le monde joue avec beaucoup de confiance et la plupart des gars sont en rythme”, se réjouissait Paolo Banchero en marge de ce duel face au Heat. “Nous avons été capables de battre de bonnes équipes, de retrouver un bilan positif et d’enchaîner les bons matchs les uns après les autres.”

Preuve d’un groupe qui vit bien ce “money-time” face au Heat, encore une fois, parfaitement géré par les hommes de Jamahl Mosley. Si le trio Wagner – Suggs – Black a assuré en attaque tout au long de la rencontre, c’est Wendell Carter Jr. qui a offert la victoire au Magic dans les derniers instants grâce à deux bonnes défenses sur Norman Powell puis sur Bam Adebayo.

“C’était plaisant de pouvoir jouer devant nos fans, de retrouver mes coéquipiers, mais surtout de remporter ce match”, résume simplement Paolo Banchero après la rencontre.

Paolo Banchero Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 ORL 72 33:45 42.7 29.8 73.8 1.2 5.7 6.9 3.7 2.2 0.8 2.8 0.5 20.0 2023-24 ORL 80 34:59 45.5 33.9 72.5 1.0 5.9 6.9 5.4 1.9 0.9 3.1 0.6 22.6 2024-25 ORL 46 34:23 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 2.1 0.8 3.0 0.6 25.9 2025-26 ORL 13 31:46 45.7 26.1 77.0 0.9 7.5 8.5 3.9 2.2 0.7 2.5 0.8 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.