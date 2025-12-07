Les Knicks font craquer le Magic, qui perd Franz Wagner

Il est midi à New York, un horaire très avancé, et cela marque déjà le troisième (et dernier ?) affrontement de la saison entre les Knicks et le Magic. Orlando avait remporté les deux premiers, assez sereinement, mais cette fois-ci, les coéquipiers de Jalen Brunson (30 points, 9 passes) et OG Anunoby (21 points, 7 rebonds, 3 interceptions) n’ont pas tremblé au Garden.

Sans Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson se sait attendu et il ne se défile pas dans le premier quart-temps : 16 points et 5 passes. Dans son sillage, les Knicks surmontent leur démarrage timide, en infligeant un 15-4 qui renverse le Magic, certes bien entré dans son match avec son agressivité, mais refroidi par la blessure – sérieuse ? – de Franz Wagner.blessure – sérieuse ? – de Franz Wagner.

Jalen Brunson au repos, New York se calme offensivement et, en face, Orlando n’en profite pas nécessairement. Chaque équipe se rend coup pour coup, mais l’activité de la paire Jalen Suggs – Anthony Black permet aux Floridiens de repasser devant juste avant la pause (55-54). D’abord très rythmée, la rencontre a peu à peu perdu en intensité.

Quand Desmond Bane joue à la balle au prisonnier

Avec un 13-0, et près de quatre minutes sans marquer pour le Magic, les Knicks s’envolent au score d’entrée de seconde période. La (re)mise en route de Jalen Brunson change beaucoup de choses, mais Paolo Banchero puis Desmond Bane retrouvent leur adresse et leur 9-0 sauve les meubles, côté Floridien. Josh Hart monte ensuite en température et, grâce à lui ainsi que la présence physique de toute l’équipe près du cercle, l’écart reste confortable pour les locaux (82-73).

Encore une fois trop tendre, Orlando démarre mal son quart-temps et un 7-0 aggrave davantage la situation. La frustration se fait sentir, à l’image de Desmond Bane qui balance sans raison un ballon sur OG Anunoby, mais cela a le mérite de booster Anunoby. Dans l’ombre de Jalen Brunson, il place le dernier coup d’accélérateur qui propulse New York vers la victoire : 106-100. À noter, toutefois, les sorties sur blessure de Miles McBride puis Jalen Suggs, tous les deux touchés au genou.

À RETENIR

– New York poursuit sa belle dynamique. Septième succès en huit matchs des Knicks, portés par un tandem Jalen Brunson / OG Anunoby bien en jambes, et qui ont pu compter sur deux « runs » au début des troisième et quatrième quarts-temps pour se faciliter la tâche. La blessure de Franz Wagner, bien entré dans sa partie, a évidemment aidé à prendre la mesure du Magic, mais sans Karl-Anthony Towns, les hommes de Mike Brown ont fait le boulot. En mettant notamment une grosse pression à l’intérieur, avec cet aimant à ballons qu’est Mitchell Robinson, ou tout l’abattage de Josh Hart.

– Franz Wagner sérieusement blessé ? Envoyé au « alley-oop » par Anthony Black en contre-attaque, Franz Wagner est mal retombé sur son genou gauche, après avoir été fauché dans les airs par une tentative de contre d’Ariel Hukporti, son compatriote. Resté plusieurs minutes à terre, l’Allemand n’a pas pu poser la jambe au sol et il a été raccompagné au vestiaire, en étant aidé par deux personnes. Clairement, les images n’incitent pas à l’optimisme et c’est tout le Magic qui croise les doigts pour que la blessure ne soit pas trop grave, alors que la franchise était enfin au complet et que l’ailier fonçait vers son premier All-Star Game.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.