NBA Cup : des primes encore en hausse pour le Top 8

C’est maintenant l’heure de la phase à élimination directe de la NBA Cup, après les qualifications des Raptors, des Lakers, des Knicks, du Magic, du Heat, du Thunder, des Spurs et des Suns.

Chacune de ces huit franchises est dorénavant assurée de gagner de l’argent par le biais de cet « In-Season Tournament », et voici les montants de ces différentes primes, qui sont encore en hausse (d’environ 3% par édition). Logique, puisque c’était stipulé dans la dernière convention collective de la ligue.

Quarts-de-finaliste : 53 093 dollars par joueur et entraîneur, contre 51 497 dollars l’an passé

Demi-finalistes : 106 187 dollars par joueur et entraîneur, contre 102 994 dollars l’an passé

Finaliste : 212 373 dollars par joueur et entraîneur, contre 205 988 dollars l’an passé

Vainqueur : 530 933 dollars par joueur et entraîneur, contre 514 971 dollars l’an passé

Si la prime des entraîneurs est donc équivalente à celle des joueurs, les assistants se partageront, eux, 75% de la somme. Quant aux « two-way contracts », ils ne toucheront que 50% de la prime. Aucun bonus n’est cumulatif.

Comme lors des deux premières éditions, les demi-finales et la finale de cette NBA Cup 2025 auront lieu à Las Vegas. Mais, dès la saison prochaine, seul le dernier match se déroulera dans le Nevada.

LEXIQUE

Two-way contract : conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services de deux ou trois joueurs supplémentaires, afin de les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée, mais aussi jusqu’à 50 matches en NBA.