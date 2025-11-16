Luka Doncic et les Lakers en démonstration à Milwaukee !

Voilà ce qui s'appelle terminer un « road trip » en beauté. Avant de retrouver leur salle mardi avec la réception du Jazz, les Lakers ont signé une démonstration sur le parquet des Bucks (95-119).

Un succès autoritaire qui porte la marque de l'inévitable Luka Doncic. Auteur de 41 points, le Slovène a été soutenu par ses deux lieutenants Austin Reaves (25 points) et Deandre Ayton (20 points et 10 rebonds), tandis que Rui Hachimura n'a pas joué en raison d'une gêne au mollet.

Après 12 premières minutes marquées par une entame étonnamment discrète de Giannis Antetokounmpo, les visiteurs comptaient déjà 12 points d'avance (18-30). Le Grec allait bien se réveiller dans la période suivante, c'est ici que la machine californienne a tourné à plein régime.

Les Lakers ont profité de la naïveté des Bucks pour signer un gros « run ». Sur cette séquence de plusieurs minutes, démarrées avec Giannis sur le banc, Ryan Rollins a manqué plusieurs transmissions tandis que ses coéquipiers ont multiplié les ratés au tir.

Jusqu'à 31 points d'avance

Autant de cadeaux logiquement exploités par les visiteurs, à l'instar du caviar de Jake LaRavia vers Jaxson Hayes arrivant en « trailer » pour un dunk rageur en transition. Et quand Luka Doncic n'écœurait pas son adversaire direct avec son adresse longue distance, la bonne relation entre Reaves et Ayton, à la réception de plusieurs passes lobées faisait le reste.

Ce 23-2 assené permettait à Los Angeles de rentrer au vestiaire l'esprit tranquille (34-63). La suite ? Un regain d'adresse pour AJ Green et d'activité pour Antetokounmpo qui permettront à Milwaukee de revenir à 14 points à une minute de la fin du troisième quart-temps (70-84). Mais le diable slovène allait alors encore frapper avec deux missiles lointains, sur la tête de Gary Harris cette fois.

Les locaux ont continué à croire en leurs chances dans le dernier quart-temps, revenant à nouveau à 13 points (87-100) à six minutes de la fin. Mais les locaux partaient de trop loin et ne parvenaient pas à contenir Luka Doncic sur son dribble, pour l'empêcher d'aller sur la ligne des lancers-francs.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Quatrième match à 40 points ou plus pour Luka Doncic. Depuis son début de saison canon avec trois matchs de suite à 40 points ou plus, il n'avait plus atteint cette barre. Il y est parvenu cette nuit sans difficulté en s'offrant encore quantité de passages sur la ligne de réparation (18/20), mais également en signant des coups de chaud qui ont boosté sa formation, à l'instar de la fin de son troisième quart-temps. Grâce à cette sortie, il consolide son statut de meilleur marqueur de la ligue.

– La faillite de Kyle Kuzma et des autres. Alors qu'il avait retrouvé de la densité ces dernières semaines, et sortait même d'un match à 29 points et 10 rebonds face aux Hornets, l'ailier des Bucks a complètement manqué son match face à son ancienne équipe : 1 point à 0/6 aux tirs et 5 fautes en 20 minutes. Kyle Kuzma est loin d'avoir été le seul à se manquer dans son soutien au leader local. Car Myles Turner, Bobby Portis ou encore Cole Anthony ont également souffert.

– Les Lakers voyagent bien. Avec le Thunder, la formation californienne est la seule équipe de la ligue avec sept victoires obtenues – pour deux défaites dans leur cas – loin de leurs bases. Après cet enchaînement de déplacements, les Lakers vont pouvoir souffler jusqu'à début décembre. Après un double affrontement face au Jazz – l'un à domicile, l'autre à l'extérieur – ils vont enchaîner les réceptions des Clippers, Mavs, Pelicans et Suns. Autant d'adversaires derrière eux au classement à l'Ouest.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.