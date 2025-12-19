Matchs
NBA
Matchs
NBA

Avec son tir décisif, Jalen Brunson sauve les Knicks dans l’Indiana

Publié le 19/12/2025 à 6:13 Twitter Facebook

Longtemps dominés par les Pacers, leurs bourreaux des derniers playoffs, les Knicks ont réussi à se venger (114-113), grâce à un « game winner » de Jalen Brunson dans les dernières secondes.

Deux jours après avoir triomphé à Las Vegas, dans le cadre de la NBA Cup, les Knicks reprenaient déjà le cours de leur saison régulière « traditionnelle », avec un déplacement à Indianapolis. Face à eux ? Les Pacers, qui les avaient éliminés en finale de conférence, en mai dernier.

Sans Karl-Anthony Towns (genou), Josh Hart (abdomen), Mitchell Robinson (cheville), Miles McBride (cheville) ou bien Landry Shamet (épaule), New York était fortement diminué et cela s’est longtemps ressenti, Indiana menant quasiment tout le temps. Sauf que, dans les derniers instants, Jalen Brunson (25 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions) et les siens ont su faire la différence.

Rapidement bousculés et agressés par des Pacers en pleine bourre offensivement, quand il s’agit d’exploiter les pertes de balle ou de se frayer un chemin jusqu’au cercle, derrière ce diable d’Andrew Nembhard, les Knicks s’accrochent tant bien que mal avec Jalen Brunson et Jordan Clarkson (36-25).

Puis, comme Indiana a commencé à rater plus de shoots et à perdre plus de ballons, au-delà de continuer à se faire dominer au rebond offensif, l’écart s’est progressivement réduit (62-59). Le duo Jordan Clarkson – Tyler Kolek en sortie de banc, puis Jalen Brunson, ont fait des misères à leurs hôtes, New York ayant en revanche du mal à défendre sans se mettre à la faute et à contenir Andrew Nembhard.

Un finish haletant

Si l’attaque des Pacers retrouve de l’allant, avec le trio Andrew Nembhard – Pascal Siakam – Bennedict Mathurin qui multiplie les percées dans la peinture, les Knicks comblent encore une fois un retard d’une quinzaine de points, dans le sillage d’un Mikal Bridges qui symbolise la belle réussite primée des hommes de Mike Brown, qui peut lui se réjouir de sa « second-unit » (92-86).

Le banc new-yorkais et Mikal Bridges poursuivent leur bon travail, offrant enfin l’avantage à New York, mais Pascal Siakam veille au grain et remet Indiana devant, en alignant les paniers de n’importe quel endroit. Les deux équipes se rendent alors coup pour coup, avec Jalen Brunson et OG Anunoby qui se réveillent au bon moment, tout comme Andrew Nembhard (111-111).

Mais après deux lancers-francs de Pascal Siakam pour replacer les Pacers à +2, Jalen Brunson se garde le ballon puis s’élève à 3-points, pour offrir un avantage définitif aux Knicks à 4.4 secondes de la fin (114-113). Car, sur l’ultime possession, Siakam perd ses appuis et OG Anunoby intercepte, avant de filer en contre-attaque mais de rater son tir. Juste avant la fin du chrono, synonyme de victoire pour les récents vainqueurs de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Jalen Brunson tient sa revanche. Pas forcément inspiré après la mi-temps, où il comptait déjà 18 points, Jalen Brunson avait gardé le meilleur pour la fin. Après avoir laissé les remplaçants – Jordan Clarkson, Tyler Kolek et Trey Jemison III en tête – ainsi que Mikal Bridges guider les Knicks, c’est bien le MVP de la NBA Cup qui a pris ses responsabilités et tenu son rang dans les moments chauds. À l’image de son panier de la gagner, à 3-points et sur le nez du teigneux Andrew Nembhard, pour tirer l’équipe d’un vilain piège à Indianapolis. Place maintenant au « back-to-back » face aux Sixers, qui promet d’être encore une fois tendu.

Indiana coiffé au poteau. Les Pacers ont mené 90% du temps dans ce match. Ceci, à l’aide d’un collectif comme souvent au rendez-vous, d’abord guidé par Andrew Nembhard puis finalement mené par Pascal Siakam, avec Bennedict Mathurin pour offrir aussi quelques bonnes séquences. Punis par la réussite à 3-points des Knicks, les joueurs de Rick Carlisle n’ont pas su profiter des jambes lourdes de leurs adversaires, diminués et pas forcément réguliers cette nuit, mais finalement victorieux en faisant parler cette force de caractère qui commence à bien les définir.

Une première titularisation pour Mohamed Diawara. Rookie des Knicks, drafté au deuxième tour en juin dernier, le Français Mohamed Diawara a connu la première titularisation de sa carrière NBA, « grâce » aux nombreux absents dans le camp new-yorkais. Guerschon Yabusele et Pacome Dadiet ont aussi joué, sans spécialement contribuer au septième succès d’affilée de New York, alors que Diawara a été le plus en vue, avec ses 19 minutes de jeu, pour 5 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Indiana Pacers / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Andrew Nembhard 37 12/19 4/5 3/4 0 1 1 4 4 1 2 0 31 27
Pascal Siakam 38 9/22 2/6 6/6 3 3 6 5 2 3 2 2 26 27
Bennedict Mathurin 38 7/18 2/9 0/0 1 7 8 2 1 2 2 0 16 15
Quenton Jackson 27 3/7 2/5 2/2 0 4 4 2 0 1 1 0 10 12
Jay Huff 18 2/7 0/5 2/2 4 6 10 1 3 0 3 2 6 11
Ethan Thompson 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
T.J. McConnell 18 4/6 0/0 0/0 1 4 5 5 1 1 2 1 8 16
Jarace Walker 16 2/4 1/1 1/2 0 3 3 1 2 0 2 0 6 5
Isaiah Jackson 26 2/3 0/0 0/0 4 6 10 2 3 0 0 1 4 16
Garrison Mathews 8 2/4 0/2 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 3
Tony Bradley 4 0/2 0/0 2/2 3 0 3 0 1 0 0 0 2 3
Johnny Furphy 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Total 43/93 11/34 16/18 16 36 52 22 20 8 14 6 113
New York Knicks / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Brunson 34 10/23 3/8 2/3 3 4 7 7 3 3 3 0 25 25
Mikal Bridges 37 9/19 4/9 0/1 1 7 8 5 1 0 1 1 22 24
OG Anunoby 34 5/13 2/7 4/7 1 5 6 1 3 2 3 0 16 11
Trey Jemison 18 2/2 0/0 1/1 3 2 5 1 2 0 2 1 5 10
Mohamed Diawara 19 2/5 0/2 1/2 0 3 3 1 2 1 2 0 5 4
Ariel Hukporti 27 1/3 0/0 2/4 2 3 5 3 4 1 0 2 4 11
Guerschon Yabusele 11 1/5 1/4 0/0 2 1 3 0 2 0 2 0 3 0
Jordan Clarkson 29 6/12 5/9 1/1 0 3 3 1 2 1 1 0 18 16
Tyler Kolek 26 7/10 2/4 0/0 1 4 5 11 0 1 2 1 16 29
Pacome Dadiet 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Kevin McCullar Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 43/92 17/43 11/19 13 32 45 31 19 10 16 5 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

OKC122
LAC101
SAS119
WAS94
CHA133
ATL126
IND113
NYK114
BRO95
MIA106
MIL105
TOR111
NOR133
HOU128
DAL116
DET114
DEN126
ORL115
PHO99
GSW98
UTH135
LAL143
POR115
SAC115

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Florian Benfaid
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Indiana Pacers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes