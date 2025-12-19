Avec son tir décisif, Jalen Brunson sauve les Knicks dans l’Indiana

Deux jours après avoir triomphé à Las Vegas, dans le cadre de la NBA Cup, les Knicks reprenaient déjà le cours de leur saison régulière « traditionnelle », avec un déplacement à Indianapolis. Face à eux ? Les Pacers, qui les avaient éliminés en finale de conférence, en mai dernier.

Sans Karl-Anthony Towns (genou), Josh Hart (abdomen), Mitchell Robinson (cheville), Miles McBride (cheville) ou bien Landry Shamet (épaule), New York était fortement diminué et cela s’est longtemps ressenti, Indiana menant quasiment tout le temps. Sauf que, dans les derniers instants, Jalen Brunson (25 points, 7 rebonds, 7 passes, 3 interceptions) et les siens ont su faire la différence.

Rapidement bousculés et agressés par des Pacers en pleine bourre offensivement, quand il s’agit d’exploiter les pertes de balle ou de se frayer un chemin jusqu’au cercle, derrière ce diable d’Andrew Nembhard, les Knicks s’accrochent tant bien que mal avec Jalen Brunson et Jordan Clarkson (36-25).

Puis, comme Indiana a commencé à rater plus de shoots et à perdre plus de ballons, au-delà de continuer à se faire dominer au rebond offensif, l’écart s’est progressivement réduit (62-59). Le duo Jordan Clarkson – Tyler Kolek en sortie de banc, puis Jalen Brunson, ont fait des misères à leurs hôtes, New York ayant en revanche du mal à défendre sans se mettre à la faute et à contenir Andrew Nembhard.

Un finish haletant

Si l’attaque des Pacers retrouve de l’allant, avec le trio Andrew Nembhard – Pascal Siakam – Bennedict Mathurin qui multiplie les percées dans la peinture, les Knicks comblent encore une fois un retard d’une quinzaine de points, dans le sillage d’un Mikal Bridges qui symbolise la belle réussite primée des hommes de Mike Brown, qui peut lui se réjouir de sa « second-unit » (92-86).

Le banc new-yorkais et Mikal Bridges poursuivent leur bon travail, offrant enfin l’avantage à New York, mais Pascal Siakam veille au grain et remet Indiana devant, en alignant les paniers de n’importe quel endroit. Les deux équipes se rendent alors coup pour coup, avec Jalen Brunson et OG Anunoby qui se réveillent au bon moment, tout comme Andrew Nembhard (111-111).

Mais après deux lancers-francs de Pascal Siakam pour replacer les Pacers à +2, Jalen Brunson se garde le ballon puis s’élève à 3-points, pour offrir un avantage définitif aux Knicks à 4.4 secondes de la fin (114-113). Car, sur l’ultime possession, Siakam perd ses appuis et OG Anunoby intercepte, avant de filer en contre-attaque mais de rater son tir. Juste avant la fin du chrono, synonyme de victoire pour les récents vainqueurs de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jalen Brunson tient sa revanche. Pas forcément inspiré après la mi-temps, où il comptait déjà 18 points, Jalen Brunson avait gardé le meilleur pour la fin. Après avoir laissé les remplaçants – Jordan Clarkson, Tyler Kolek et Trey Jemison III en tête – ainsi que Mikal Bridges guider les Knicks, c’est bien le MVP de la NBA Cup qui a pris ses responsabilités et tenu son rang dans les moments chauds. À l’image de son panier de la gagner, à 3-points et sur le nez du teigneux Andrew Nembhard, pour tirer l’équipe d’un vilain piège à Indianapolis. Place maintenant au « back-to-back » face aux Sixers, qui promet d’être encore une fois tendu.

– Indiana coiffé au poteau. Les Pacers ont mené 90% du temps dans ce match. Ceci, à l’aide d’un collectif comme souvent au rendez-vous, d’abord guidé par Andrew Nembhard puis finalement mené par Pascal Siakam, avec Bennedict Mathurin pour offrir aussi quelques bonnes séquences. Punis par la réussite à 3-points des Knicks, les joueurs de Rick Carlisle n’ont pas su profiter des jambes lourdes de leurs adversaires, diminués et pas forcément réguliers cette nuit, mais finalement victorieux en faisant parler cette force de caractère qui commence à bien les définir.

– Une première titularisation pour Mohamed Diawara. Rookie des Knicks, drafté au deuxième tour en juin dernier, le Français Mohamed Diawara a connu la première titularisation de sa carrière NBA, « grâce » aux nombreux absents dans le camp new-yorkais. Guerschon Yabusele et Pacome Dadiet ont aussi joué, sans spécialement contribuer au septième succès d’affilée de New York, alors que Diawara a été le plus en vue, avec ses 19 minutes de jeu, pour 5 points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

