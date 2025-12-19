Les Nuggets l’emportent face à un Magic très accrocheur

Si Nikola Jokic domine individuellement les débats, c’est bien Orlando qui prend les commandes de la partie en premier quart-temps, avec deux équipes patientes offensivement. Le Magic obtient un coup de pouce avec Goga Bitadze, très intéressant en défense (25-32). Autre entrée positive pour le Magic, celle de Jase Richardson, très actif en défense comme en attaque. Les Nuggets, maladroits à 3-pts, sont distancés.

Puis, l’adresse revient, sous l’impulsion d’un Jamal Murray transformé. Les tirs primés tombent dedans et avec un 22-3 pour finir la première période, le rapport de force a totalement changé (68-54).

Les troupes de Jamahl Mosley sont sonnées, avec des champions 2023 qui ont pris le contrôle. Néanmoins, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. se battent et parviennent à remettre, ponctuellement, le Magic sous la barre des dix points. Denver est toujours devant l’entame du dernier quart-temps (99-85).

Les minutes passent et rien ne semble pouvoir stopper Denver, surtout quand Nikola Jokic et sa bande mettent des tirs à 3-pts. Dans l’ombre, le duo Paolo Banchero – Wendell Carter Jr. continue d’enfiler les paniers et, avec sérieux, le Magic grignote son retard. Il n’y a plus que six points d’écart à 90 secondes de la fin de la rencontre… Finalement, Cam Johnson marque derrière l’arc et les Nuggets finissent par l’emporter 126-115.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le deuxième quart-temps de Jamal Murray. Après un bon début de match, le Magic va tomber sur un Jamal Murray de gala. Pendant quelques minutes, le meneur de jeu fait feu de tout bois et inscrit 20 points à 5/6 à 3-pts. Le Canadien inscrit deux points de moins seulement que toute l’équipe floridienne dans ces douze minutes ! Denver remporte ainsi ce quart-temps 43-22 et met la main sur la partie.

– Orlando s’est battu jusqu’à la fin. Portés par le coup de chaud de Murray, David Adelman et ses joueurs n’ont alors plus lâché leur avance. Ils ont seulement vacillé un peu car Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. n’ont pas baissé les bras, avec 39 points à eux deux dans la seconde période (52 au total), parvenant à revenir à six points dans les dernières secondes. Le premier a rendu une copie épaisse avec 26 points, 16 rebonds et 10 passes et Jamahl Mosley, malgré la défaite, peut se féliciter de voir ses troupes ne pas avoir sorti le drapeau blanc quand l’écart était important.

– Une 6e victoire de suite pour Denver. Après le succès arraché contre Houston, Jokic, Murray et compagnie continuent de gagner avec un sixième succès de suite. C’est la meilleure série de la ligue actuellement, à égalité avec New York, qui vient de gagner la NBA Cup, et Denver occupe la deuxième place de la conférence Ouest, derrière le Thunder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.