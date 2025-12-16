Matchs
Dans une ambiance de playoffs, les Nuggets finissent par s’en sortir face aux Rockets

NBA – Ce fut encore une grosse bataille pour Nikola Jokic et sa bande face aux Texans. Il a fallu beaucoup d’efforts et 53 minutes pour y parvenir (128-125).

Décidément, croiser la route de Houston n’est pas une bonne nouvelle pour l’infirmerie des Nuggets. Lors du premier duel, les joueurs du Colorado avaient perdu Aaron Gordon dans les premiers instants. Là, c’est Peyton Watson qui rejoint rapidement les vestiaires. De son côté, Alperen Sengun domine le premier quart-temps (24-30). Grâce à Jonas Valanciunas et aux remplaçants, les Nuggets reviennent dans la partie. Ils finissent même très bien la première période, avec un 13-2 (58-51).

Le troisième quart-temps semble appartenir à Kevin Durant, qui se montre à son avantage, et à Houston. Mais encore une fois, les troupes de David Adelman montent d’un cran à la fin et gardent les commandes avant le dernier quart-temps (89-86). La tension monte alors entre les deux équipes, avec un Durant qui prend une faute technique après un petit accrochage avec Nikola Jokic. Il se venge en contrant le Serbe dans la foulée. Les défenses deviennent bien plus dures et le triple MVP domine soit physiquement, soit à 3-pts.

Les dernières secondes sont animées avec un enchaînement de quatre paniers primés de suite. Finalement, Alperen Sengun donne l’avantage à deux secondes de la fin, avant une faute des Rockets, commise avant la remise en jeu. Résultat : deux lancers-francs, plus le ballon pour les Nuggets. Jamal Murray fait le travail sur la ligne mais Jokic se manque derrière l’arc. On part en prolongation (117-117). Les champions 2023 la débutent avec un 7-0 et même la sortie pour six fautes du « Joker » ne prive pas Denver de ce succès, puisque Sengun a totalement manqué la balle d’égalisation à 3-pts (128-125).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duel Nikola Jokic – Alperen Sengun. Les deux hommes ont beaucoup bataillé. Il y a eu des coups, des affrontements physiques entre les deux. Énormes, ils ont porté leur équipe : le Serbe avec 39 points, 15 rebonds et 10 passes ; le Turc avec 33 points, 10 rebonds et 10 passes. Le pivot de Houston n’était pas loin d’être le héros du match avec son panier en fin de temps réglementaire, puis en ayant la balle d’égalisation en fin de prolongation. Mais comme en novembre, c’est le triple MVP qui a eu le dernier mot.

– Cinquième victoire de suite pour Denver. Impériaux à l’extérieur, les Nuggets doivent confirmer à domicile cette semaine. Ça commence bien avec cette victoire importante dans un choc de la conférence Ouest, qui permet d’enchaîner un cinquième succès de rang. C’est aussi le premier à domicile après quatre revers d’affilée à la Ball Arena.

Denver Nuggets / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Nikola Jokic 42 13/27 5/9 8/11 4 11 15 10 6 2 4 2 39 47
Jamal Murray 43 9/17 3/5 14/15 0 3 3 5 3 0 3 0 35 31
Cameron Johnson 43 5/9 2/5 1/2 1 2 3 2 3 0 0 0 13 13
Spencer Jones 41 4/8 2/4 1/2 0 3 3 0 5 2 0 3 11 14
Peyton Watson 6 2/4 1/2 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 4
Tim Hardaway Jr. 40 4/10 2/8 3/3 0 1 1 2 2 2 0 0 13 12
Jonas Valanciunas 14 4/5 0/0 0/0 0 3 3 1 6 0 2 0 8 9
Bruce Brown 27 1/3 0/0 0/0 2 7 9 4 2 3 1 0 2 15
Zeke Nnaji 9 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2
Total 43/85 15/34 27/33 7 31 38 24 28 10 10 5 128
Houston Rockets / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Alperen Sengun 42 14/27 0/2 5/6 4 6 10 10 5 2 4 1 33 38
Kevin Durant 44 8/14 2/3 7/8 0 5 5 7 3 1 5 5 25 31
Jabari Smith Jr. 43 6/11 4/6 0/0 2 8 10 4 4 0 2 1 16 24
Josh Okogie 28 7/9 2/3 0/1 2 2 4 0 3 2 3 0 16 16
Amen Thompson 44 5/13 0/1 4/5 4 8 12 6 3 0 1 0 14 22
Reed Sheppard 32 5/17 3/9 1/2 0 3 3 1 2 2 0 1 14 8
Steven Adams 15 1/1 0/0 1/2 0 0 0 0 3 0 1 0 3 1
Aaron Holiday 10 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 4
Clint Capela 7 0/0 0/0 1/2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 2
Total 47/93 12/25 19/26 12 34 46 29 25 7 16 8 125

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS105
DET112
UTH140
DAL133
DEN128
HOU125
LAC103
MEM121
MIA96
TOR106

Par Jonathan Demay
Commentaires
