Les Nuggets remportent le choc de la nuit face aux Rockets

L’affiche était séduisante mais elle a mis des minutes à se lancer. Les Nuggets sont particulièrement touchés en début de rencontre, entre les fautes rapides de Cam Johnson et surtout la sortie sur blessure d’Aaron Gordon. Les premiers instants, entre ces deux grosses attaques, sont timides même si Denver démarre mieux (12-25). En deuxième quart-temps, les Rockets ont davantage d’énergie. Sous l’impulsion de Reed Sheppard, et de ses paniers primés, Houston réagit. Kevin Durant frappe aussi de loin et les hommes d’Ime Udoka passent devant à la pause (49-46).

Au retour des vestiaires, Nikola Jokic prend les choses en main. Que ce soit à 3-pts ou au dunk, sur la tête d’Alperen Sengun, le Serbe domine la défense de Houston et avec lui, les Nuggets sont très bons en début de troisième quart-temps. Ils commencent même avec un 9/9 au shoot. Tim Hardaway Jr. trouve la cible de loin pour répondre à Jabari Smith Jr. et les deux équipes sont très proches à l’approche du dernier acte (78-80).

Tout va se jouer en défense, avec les fautes qui tombent sur Nikola Jokic puis Alperen Sengun. Dans la dernière minute, Jamal Murray vole un ballon puis marque dans la foulée. Peyton Watson s’illustre aussi avec un gros contre et les Nuggets doivent conclure le match sur la ligne des lancers-francs, car Amen Thompson et Jabari Smith Jr. ne lâchent pas à 3-pts. Mais Denver ne tremble pas et s’impose bien 112-109.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic en mode patron. Aaron Gordon absent quasiment pour l’intégralité de la rencontre et face à une raquette solide en face de lui, le triple MVP a attendu le troisième quart-temps pour montrer les muscles. Avec 34 points, 10 rebonds et 9 passes, le pivot a répondu présent, malgré les fautes commises et quelques ballons perdus. Il y avait du répondant à Houston et malgré ça, Nikola Jokic a survolé les débats, bien aidé par un Jamal Murray efficace.

– Record en carrière pour Reed Sheppard. C’est lui, avec ses paniers primés, qui va lancer les Rockets en deuxième quart-temps. Si bien qu’il va terminer la première période avec 20 des 49 points de son équipe, pour terminer avec 27 points à 9/13 au shoot dont 5/8 à 3-pts. C’est son nouveau record en carrière.

– La blessure d’Aaron Gordon. Touché à l’ischio-jambier droit après seulement trois minutes de jeu, l’intérieur, qui venait de manquer la rencontre face aux Pelicans à cause de ce souci physique, a rapidement quitté ses coéquipiers. Reste à savoir si cette rechute est une simple alerte ou si elle cache quelque chose de plus sérieux.

– Fin de série pour Houston. Les Rockets restaient sur cinq victoires de suite et après des succès arrachés contre Orlando et Cleveland, cette fois, ils craquent. Pour les champions NBA 2023, c’est un neuvième succès en dix matches. De plus, comme c’était un match de NBA Cup, Denver est désormais deuxième du groupe C de l’Ouest, Houston 4e de ce même groupe.