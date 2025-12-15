Les Nuggets attaquent une semaine piège à la maison

Dès ce soir face à Houston, et pendant une semaine, les Nuggets sont de retour à Denver et ce n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Pourquoi ? Parce qu’en ce début saison, ils sont excellents à l’extérieur avec un bilan de 12 victoires pour 2 défaites : le premier match de la saison à Golden State en prolongation, puis à Portland, avec un revers de deux petits points.

Mais sinon, c’est parfait, avec notamment une série actuelle de 11 succès d’affilée à l’extérieur – malgré les absences d’Aaron Gordon et Christian Braun. Pour se rendre compte de cette performance, il suffit de regarder les meilleures séries de l’histoire dans ce domaine, avec un record à 16, qui appartient aux Lakers lors de la saison 1971/72.

Comment justifier cette réussite ? « On est vraiment soudé. Peu importe où on va, dans quelle salle on évolue, quel adversaire on affronte : on vient avec notre énergie », explique Jamal Murray.

Excellents à l’extérieur, encore moyens à domicile

S’il est toujours positif de pouvoir dominer à l’extérieur, c’est aussi une bonne nouvelle sur le plan mathématique pour Denver. Les Nuggets ont en effet davantage jouer à l’extérieur (14 matches) qu’à domicile (10) jusqu’à maintenant. « On est sans doute très bon à l’extérieur car on joue un match à domicile avant de partir pour en disputer trois à l’extérieur », remarque Tim Hardaway Jr.

Après ces quatre matches de rang à la Ball Arena d’ici lundi prochain, on reviendra à l’équilibre, avant notamment un énorme « road trip » de sept rencontres entre le 27 décembre et le 7 janvier. Ce sera l’occasion d’améliorer le bilan devant leur public, qui n’est que de 6 victoires pour 4 défaites.

« On est résilient. On ne se laisse pas déstabiliser par le bruit extérieur », assure David Adelman. « Perdre à domicile n’est jamais une bonne chose mais gagner à l’extérieur autant de fois, comme on l’a fait, c’est vraiment très positif. Les joueurs sont très connectés. Et il n’y a qu’une seule équipe comme Oklahoma City donc il faut comprendre qui on est, où on est dans cette saison. Mais si on m’avait demandé, avant que ça commence, si un bilan de 18-6 m’aurait convenu, j’aurais répondu que j’aurais été vraiment satisfait. »

Reste à voir où en sera le bilan après ces quatre matchs dans le Colorado, avec deux duels face aux Rockets mais également un face au Magic. Avant un dernier face au Jazz.