Nikola Jokic et les Nuggets écrasent des Kings toujours sans défense

Les Nuggets finissaient leur « road trip » de quatre matchs avec un dernier arrêt à Sacramento pour défier une équipe des Kings qui n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matchs. Sans Zach LaVine et Domantas Sabonis, c’est Keegan Murray qui se charge d’ouvrir le score, mais Denver répond directement et on assiste à un début de match où les deux équipes sont adroites, à l’image d’un Nikola Jokic (36 points, 12 rebonds, 8 passes) qui réussit ses cinq premiers tirs. Cependant, Denver sert les rangs en défense dans la deuxième partie de ce premier acte et continue de dérouler en attaque pour prendre 15 points d’avance après douze minutes de jeu (41-26).

Le deuxième quart-temps débute avec un nouveau panier de Denver grâce à Jonas Valanciunas qui prend le meilleur sur Maxime Raynaud (15 points, 9 rebonds) à l’intérieur avant d’enchaîner une flèche à longue distance dans une possession où il a été totalement oublié par la défense des Kings (46-26). Sacramento tente de revenir et passe un 9-0, mais Cam Johnson calme l’incendie naissant avec un tir primé. Plus tard, l’ailier se charge de redonner vingt longueurs d’avance à son équipe et les visiteurs mènent largement à la mi-temps (77-54).

Des Kings sans réaction

Doug Christie n’arrive pas à corriger les problèmes défensifs de son équipe lors du passage au vestiaire puisque Sacramento débute la deuxième mi-temps en encaissant un 10-0 et il faut attendre trois minutes pour voir les Kings inscrire leur premier panier par l’intermédiaire de Keon Ellis (87-56).

Son équipe largement dominée, Doug Christie tente de relancer Devin Carter (13 points, 4 passes) qui n’avait plus joué depuis un mois. Le meneur se montre avec sept points et deux passes en huit minutes dans le troisième quart-temps, mais ce n’est pas suffisant pour amorcer une remontée au score et les Kings comptent toujours 28 points de retard avant de débuter le dernier acte (109-81).

Sans surprise, Sacramento n’arrive pas à revenir dans la partie et s’incline largement (136-103) tandis que Denver enchaîne un quatrième succès consécutif avant de recevoir les Rockets ce lundi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La défense des Kings aux abonnés absents. Les Kings pointent parmi les cinq pires défenses de la Ligue cette saison et cela s’est vu lors de ce duel face à Denver. Si, en début de match, Sacramento a pu tenir tête aux coéquipiers de Nikola Jokic grâce à son adresse, dès que les tirs ne sont plus rentrés, les Kings n’ont pas réussi à resserrer leur défense pour rester dans la rencontre. Les hommes de Doug Christie comptaient déjà 22 points de retard à la mi-temps et ils ont laissé leur défense au vestiaire en encaissant un 10-0 juste après la pause. Les Kings finissent la partie en encaissant plus de 135 points (136) pour la deuxième fois de la saison.

– Maxime Raynaud a souffert. La soirée s’annonçait compliquée pour le Français qui allait devoir se coltiner Nikola Jokic et Jonas Valanciunas à l’intérieur et ce fut le cas. Dès le début de match, le Serbe s’est régalé en réussissant ses cinq premiers tirs et il finit la partie avec 36 points, 12 rebonds et 8 passes. En sortie de banc, Jonas Valanciunas a pris le relais avec ses 15 points. Toutefois, le Français finit la soirée avec 15 points et 9 rebonds avec notamment une flèche à longue distance inscrite face à Jonas Valanciunas en fin de rencontre.

– « Road trip » parfait pour les Nuggets. Denver s’était lancé dans un « road trip » de quatre matchs à travers les États-Unis au cours duquel ils ont affronté que des équipes du fond du classement, à l’exception des Hawks. Justement, si les hommes de David Adelman ont eu du mal à battre Atlanta, ils ont déroulé face aux Pacers, aux Hornets et aux Kings. Les Nuggets rentrent à la maison avec un série de quatre victoires consécutives avant de défier les Rockets ce lundi, une équipe qu’ils ont déjà battue à la fin du mois de novembre.

