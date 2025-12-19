Sur un lancer-franc, les Suns coiffent les Warriors au poteau !

Dillon Brooks (24 points, 7 rebonds) et Jimmy Butler (31 points) se tirent la bourre en début de match, alors que les deux défenses sont concentrées sur Devin Booker (25 points) et Stephen Curry (15 points, 9 rebonds, 7 passes). Les Warriors prennent l’avantage (29-26), mais Phoenix reste sur leurs talons. Royce O’Neale et Collin Gillespie (16 points, 6 rebonds, 5 passes) font mouche de loin, mais Buddy Hield et Gui Santos font de même (40-35). Jimmy Butler continue alors sur sa lancée et un tir à 3-points de Moses Moody donne sept points d’avance à Golden State à la pause (53-46).

Un 7-0 du duo Stephen Curry – Jimmy Butler pour entamer le troisième quart-temps permet aux Warriors de prendre le large (60-46). L’avance des Dubs fond toutefois comme neige au soleil. Les ballons perdus s’enchaînent et le réveil de Devin Booker ramène Phoenix à égalité en quelques minutes (66-66) !

Les Warriors se tirent (encore) une balle dans le pied

Golden State compte autant de paniers marqués (7) que de ballons perdus dans cette troisième période, et cinq points de suite de Collin Gillespie pour démarrer le dernier quart-temps mettent les Suns devant pour la première fois depuis le premier quart-temps (75-70). Cinq points de Brandin Podziemski (18 points) relancent Golden State, mais trois nouvelles pertes de balle les remettent dans le dur (84-76).

Alors que la défense des Dubs se réveille, « Podz » enchaîne et termine un 11-2 d’un tir primé qui met les Warriors devant (87-86) ! Ce sursaut n’est cependant qu’éphémère. Devin Booker prend les choses en main et les Suns font payer des Warriors qui gaspillent encore et toujours (94-87) !

Dillon Brooks échappe au pire

Jimmy Butler stoppe l’hémorragie, mais avec moins d’une minute à jouer, c’est Dillon Brooks qui fait une offrande à Golden State. Il écope d’une faute flagrante qui donne deux lancers francs à Stephen Curry, suivis d’un tir primé de Butler qui égalise (96-96) ! Les Suns ont la balle de match.

Dillon Brooks envoie une brique… mais Moses Moody fait faute au rebond sur Jordan Goodwin avec 0,4 seconde à jouer. Le Sun manque le premier lancer franc, mais met le second. C’est la troisième défaite de suite pour Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker et Collin Gillepsie décisifs. Discret au scoring en première mi-temps, Devin Booker a trouvé son rythme après la pause. Il a marqué 23 de ses 25 points en deuxième mi-temps, et 10 en dernier quart temps à 4/6 aux tirs. Son meneur a lui aussi posé son empreinte sur le match. Collin Gillepsie a marqué 9 de ses 16 points dans la dernière période mais a également été précieux pour organiser l’attaque de Phoenix en fin de rencontre.

– 20 ballons perdus de Golden State, 30 points pour Phoenix. Les Warriors se sont encore une fois tiré une balle dans le pied. Alors qu’ils menaient de 14 points en troisième quart-temps, ils ont complètement perdu le fil du match, commettant sept pertes de balles en troisième quart-temps pour relancer Phoenix, et quatre en dernier quart temps pour permettre aux Suns de faire le break. Si la quantité fait tache, la façon est encore plus inquiétante pour Golden State. La plupart de ces pertes de balles sont évitables avec un brin de concentration. Ils ont tenté des passes qui n’étaient pas là, ils ont envoyé le ballon en touche, ils se sont précipités. Quand ils perdent plus de ballons que leur adversaire, ils ont désormais un bilan de trois victoires et onze défaites. Ils comptent maintenant quinze revers…

– Jimmy Butler enfin plus agressif. Souvent passif ou préférant la passe depuis le début de saison, Jimmy Butler a entamé la rencontre en cherchant à punir la défense adverse. Il a marqué 11 points en premier quart-temps pour donner le ton, et 9 en dernier quart temps pour donner une chance à son équipe. C’est le Jimmy Butler que les Warriors ont eu en fin de saison dernière et s’ils veulent inverser la tendance, ils ont besoin de voir cette version de Butler plus régulièrement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.