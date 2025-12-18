Dillon Brooks veut retenir les leçons de ses embrouilles avec LeBron James

Mercredi, au sortir de l’entraînement des Suns, Dillon Brooks a reconnu qu’il était sorti « un peu de son rôle et un peu de lui-même » après un énième accrochage avec LeBron James et son expulsion face aux Lakers.

L’ailier canadien promet qu’il va tirer les enseignements de cet épisode, même s’il ne baissera jamais les yeux face au quadruple MVP.

« Je dois apprendre à rester dans le match et à pouvoir avoir un impact sur le match quand je suis sur le terrain », explique-t-il à propos de ce nouvel incident. « C’est le problème que j’ai eu toute ma carrière : je laisse ce genre de choses arriver et ensuite je me retrouve hors du terrain. Au final, les gens me détestent, disent que je ne suis pas un bon joueur et tout ça. Mais quand je suis sur le parquet, ça change complètement le match. »

Cette fois, Dillon Brooks s’est fait expulser pour avoir provoqué LeBron James après un tir à 3-points qui donnait l’avantage aux Suns dans les dernières secondes. Le contact est inutile. Pas méchant mais suffisant pour que les arbitres estiment que c’était un geste « antisportif » car le ballon n’était pas en jeu.

Victime de sa réputation ?

« Je suis juste agressif », se défend-il. « J’imagine que c’était pendant un arrêt de jeu, et ensuite on en revient à une règle dont je n’avais jamais entendu parler : quand il y a des contacts — comme dans chaque match — ils choisissent quand c’est une faute technique ou pas. À chaque match, pendant que le ballon n’est pas en jeu, les joueurs se rentrent dedans. C’est au cas par cas. Et là, c’est juste moi. »

Pour Dillon Brooks, les provocations sont d’ailleurs réciproques, et il estime que LeBron James est obsédé par ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et qu’il agit en fonction de ce qu’on va dire sur lui…

« C’est un accro aux réseaux sociaux », lance Dillon Brooks. « Il est partout sur les réseaux, donc il voit sûrement ce que je dis. Il pense que les gens devraient parler de lui d’une certaine façon, ou ne rien dire, ou jouer d’une certaine manière. Moi, je ne jouerai pas comme ça. Il a ses humeurs, ses moments, peu importe. Moi, ça me va. »

Avant de conclure avec un peu de provocation, car c’est visiblement plus fort que lui : « J’aurais aimé qu’on lui laisse le dernier tir (sur lequel il a obtenu la faute) car ça aurait sûrement été un airball. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 20 30:45 44.9 32.2 82.9 0.8 2.2 3.0 1.8 3.6 1.4 2.3 0.1 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.