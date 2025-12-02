Dillon Brooks ne baisse jamais les yeux face à LeBron James

Lors de ce duel face aux Lakers, Dillon Brooks a brillé, du haut de ses 33 points, mais il s’est également offert plusieurs échanges avec LeBron James. Tout commence à la fin du deuxième quart-temps lorsque l’ancien joueur des Rockets dépasse l’ailier de Los Angeles pour réussir un dunk en contre-attaque. Après cette action, il regarde le quadruple champion NBA et imite son « shoulder shrug », sa célèbre célébration où il roule des épaules.

Cela ne s’arrête pas ici puisque dans le troisième quart-temps, alors que JJ Redick prend un temps-mort, LeBron James continue de parler avec Dillon Brooks et le banc des Suns.

« Je suis un compétiteur »,rappelle Dillon Brooks après la rencontre. « Je n’aime pas les rires et les sourires. Je voulais lui faire comprendre que j’étais là. LeBron aime les gens qui s’inclinent devant lui. Moi je ne m’incline devant personne. »

LeBron James’ teammates had to come up get him as he was continuing to to talk to Dillon Brooks and the Suns bench during that timeout. pic.twitter.com/VofPXNyYK5 — Arash Markazi (@ArashMarkazi) December 2, 2025

Finalement, cet échange avec le banc de Phoenix est, peut-être, l’action la plus marquante de LeBron James de ce match qu’il termine avec seulement 10 points. A un point près, sa série de 1 296 matchs consécutifs avec au moins 10 points prenait fin. Une série que le natif d’Akron entretient depuis le 5 janvier 2007.

Aux bons souvenirs de 2023

Jamais le dernier pour provoquer, voire faire le clown, Dillon Brooks est allé s’amuser avec Luka Doncic en lui tapant dans la main après que le Slovène venait de tirer un lancer franc. Un geste qui n’a pas manqué d’amuser l’ancien joueur de Dallas.

Toutes ces frasques de la part de Dillon Brooks traduisent certainement sa forte envie de battre les Lakers, une équipe face à laquelle il avait perdu durant les playoffs 2023 alors qu’il jouait à Memphis. Une série où LeBron James avait brillé avec 22 points et 11 rebonds de moyenne dont une pointe à 28 points lors du Game 2 et un Game 4 où le « King avait capté 20 rebonds.

« C’est à ce moment-là que j’ai décidé de prendre le jeu au sérieux, de travailler dessus afin d’être dans des endroits où l’on a envie de moi et où je peux m’améliorer », explique le joueur de Phoenix. « Ce n’est que le début. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 28:40 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.6 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18:20 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 28:56 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 29:48 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 27:39 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30:20 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 30:56 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.3 0.9 1.2 0.1 12.7 2024-25 HOU 75 31:50 42.9 39.7 81.8 1.0 2.7 3.7 1.7 3.2 0.8 1.0 0.2 14.0 2025-26 PHO 15 31:16 45.1 32.2 87.1 0.8 2.4 3.2 1.7 3.7 1.7 2.3 0.1 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.