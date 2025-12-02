Le duo Dillon Brooks – Collin Gillespie fait des misères aux Lakers !

Voilà ce qui s’appelle mettre fin à une série de façon brutale. Alors que les Lakers restaient sur sept victoires de rang, les Suns en moins bonne forme ont signé une inattendue démonstration de force sur le parquet des Californiens (108-125). D’autant plus inattendue que les visiteurs ont perdu Devin Booker, touché à l’aine après avoir démarré fort, après 10 minutes de jeu (11 points).

Paradoxalement, sa sortie sur blessure a eu des effets favorables sur les hommes de Jordan Ott. En particulier chez celui qui avait décidé d’enfiler son costume de « superstar » d’un soir : Dillon Brooks. Après un premier quart-temps équilibré (31-31), le Canadien a pris le contrôle de l’attaque des Suns, multipliant les finitions à mi-distance avec une facilité permanente à se créer son tir.

La rencontre a alors tourné au duel à distance entre lui et la seule véritable menace d’en face, Luka Doncic. Le Slovène s’est lui aussi fait un malin plaisir à découper la défense adverse, à ceci près que la défense des Suns allait se montrer beaucoup plus active que celle des Lakers. À la fin du second quart-temps, le maître à jouer local allait enchaîner plusieurs transmissions trop molles, facilement interceptées.

Des huées de la Crypto.com Arena

Jamaree Bouyea, dans tous les bons coups (+19 au score), allait même piquer un ballon dans le dos de Doncic, façon Jose Alvarado, avant de transmettre le cuir à Mark Williams pour le dunk. Dillon Brooks, qui n’a cessé de provoquer le public local ainsi que LeBron James, puis Royce O’Neale, improbable meilleur passeur de la soirée (11 passes, record en carrière égalé), ont ensuite converti à 3-points en tête de raquette chacun leur tour pour alimenter un 19-4 en faveur des Suns.

Une séquence qui allait faire descendre quelques huées de la Crypto.com Arena et permettre aux visiteurs de virer avec une bonne avance à la pause (52-66). Le public n’aura pas de quoi être rassuré par la suite des événements, passant son temps à se demander quand la machine Lakers allait se mettre en route. Réponse : jamais. Rui Hachimura restait parfaitement muet en attaque, quand Austin Reaves et LeBron James se montraient trop passifs aussi.

Comme lors du second, les visiteurs terminaient fort le troisième quart-temps, avec un panier primé de Collin Gillespie, puis une relance de ce dernier vers Ryan Dunn oublié par le repli californien.

Le même Gillespie était tellement monté en température qu’il allait répondre du tac au tac à Austin Reaves à 3-points en première intention. Sur un « drive » main droite, il allait jusqu’à offrir 25 points d’avance à sa formation (113-88). La révolte californienne n’aura pas lieu.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers ont gâché trop de munitions. La stat résume à elle seule la tournure des événements : les locaux ont perdu deux fois plus de ballons que les visiteurs (22-11). Et à lui seul, Luka Doncic a en perdus presque autant que l’équipe adverse (9). Un grand écart d’autant plus dommageable que les Suns ont très bien exploité ces « turnovers » en marquant 32 points après avoir récupéré ces ballons. Ce qui a notamment permis aux Suns de marquer 28 points en contre-attaque… contre seulement 2 points pour les Lakers.

– Record en carrière pour Collin Gillespie. Si Dillon Brooks a été l’élément moteur des Suns après la blessure de Booker, manquant de peu de signer un nouveau record en carrière (37), Gillespie a peut-être été encore plus impressionnant par son niveau de confiance affiché. Notamment dans le quatrième quart-temps où il a libéré un peu plus son poignet pour planter trois paniers à 3-points de plus.

– Un tout petit LeBron James. L’un des enjeux du « garbage time » a été de savoir s’il allait pouvoir maintenir en vie sa série de matchs consécutifs à 10 points. Chose faite sur son unique panier à 3-points de la soirée. Avant cela, LeBron James, qui avait fait l’impasse sur le match précédent, a paru très usé dans le jeu, ayant du mal à assurer ses replis défensifs. On l’a rarement vu aussi peu impliqué et actif en attaque, préférant même refuser un tir sous le cercle pour mieux ressortir un ballon vers Dalton Knecht dans le second quart-temps.

