Ça a encore chauffé entre LeBron James et Dillon Brooks…

Lorsque s’ouvre le quatrième quart-temps entre les Lakers et les Suns, Los Angeles mène de neuf points. LeBron James choisit alors de donner le ton du dernier acte.

D’abord tranchant près du cercle, puis décisif derrière l’arc, l’ailier porte l’avance des siens à +18. L’écart grimpe même à vingt unités quand le natif d’Akron décale Jake LaRavia, qui conclut au dunk.

Mais alors qu’il reste un peu moins de neuf minutes à l’horloge, les Suns ne baissent pas les bras, reviennent au score et passent devant grâce à Dillon Brooks, auteur d’un tir de loin face à LeBron James pour redonner un point d’avance à son équipe avec 12 secondes à jouer.

En allant se replacer en défense, le joueur des Suns ne peut s’empêcher d’aller provoquer LeBron James en lui rentrant dedans. C’est le point d’orgue de deux affrontements riches en tensions entre les deux joueurs. Preuve en est, les arbitres décident de sanctionner le joueur des Suns d’une deuxième faute technique, synonyme d’exclusion.

« Il va se battre, je vais me battre donc nous allons forcément nous rentrer dedans à un moment », explique LeBron James à propos de ses échanges houleux avec Dillon Brooks. « J’ai essayé de ne pas dépasser la limite, je ne vais pas jusque-là. Nous nous sommes bien battus et ça a duré quasiment jusqu’à la fin du match. »

Une histoire de lancers francs

LeBron James décide de tirer le lancer franc qui découle de cette faute technique, mais il le rate. Une décision critiquée après la rencontre puisque Luka Doncic affiche un bien meilleur pourcentage cette saison dans ce domaine que son coéquipier (62 % de réussite pour LeBron James cette saison contre 81 % pour Luka Doncic).

« Je suis juste allé sur la ligne des lancers francs, pourquoi ne l’aurais-je pas fait ? », interroge la star des Lakers après la rencontre. « Je suis d’accord avec le fait que Luka y aille parce que, tous les deux, nous avons déjà été dans des situations sous pression, mais je l’ai pris et malheureusement je l’ai manqué. »

Cependant, le quadruple champion NBA allait avoir une occasion de se racheter quelques secondes plus tard.

Sur la dernière possession des Lakers, les Suns défendent bien et Luka Doncic est contraint de donner la balle à LeBron James. L’ailier s’élève derrière l’arc, manque la cible, mais il est victime d’une faute de Devin Booker, ce qui lui offre trois lancers francs de plus. Si l’ancien joueur des Cavaliers manque sa première tentative, il réussit les deux suivantes et les Lakers peuvent s’imposer (116-114).

« Je me suis juste dit que je devais les mettre pour que nous puissions gagner le match », poursuit LeBron James après la rencontre. « Il restait encore trois secondes à jouer et nous ne savions pas qu’après leur challenge [sur la faute de Devin Booker], ils n’avaient plus de temps mort. Nous savions qu’ils allaient attaquer dans tous les cas. Donc je devais les mettre et derrière, nous devions faire un stop. »

