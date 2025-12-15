Au bord du craquage, les Lakers s’imposent sur le fil à Phoenix

Après leur élimination de la NBA Cup face aux Spurs, les Lakers se lancent dans un road trip à l’Ouest avec un premier arrêt à Phoenix pour y défier les Suns qui retrouvaient Devin Booker (27 points, 6 rebonds, 7 passes) après deux semaines d’absence. Les Californiens ouvrent le score grâce à un “alley-oop” entre Marcus Smart et Deandre Ayton (20 points, 13 rebonds à 10/11 au tir).

L’ancien pivot de Phoenix réalise un bon début de match puisqu’il réussit ses quatre premiers tirs de la soirée, mais les Suns répondent grâce à leur adresse derrière l’arc.

À la fin de ce premier acte, Phoenix passe un 10-0 au cours duquel Royce O’Neale réussit un tir primé pour redonner l’avantage à son équipe et les locaux mènent 36 à 31 après douze minutes de jeu. Le deuxième quart-temps repart sur les mêmes bases que le premier avec une équipe des Lakers qui brille à l’intérieur tandis que Phoenix est adroit à 3-points, mais Los Angeles continue de courir après le score à cause de ses nombreuses pertes de balle qui les empêchent de lancer un réel “run”.

Cette fin de première mi-temps est hachée par de nombreuses fautes à l’image d’un LeBron James (26 points, 3 rebonds, 4 passes) victime de deux fautes dans les deux dernières secondes de ce deuxième acte, ce qui lui permet d’obtenir quatre lancers francs. Le quadruple champion NBA en réussit trois et les deux équipes rejoignent les vestiaires à égalité (62-62).

Les Lakers s’envolent

Le début de la deuxième période est marqué par des échanges houleux entre LeBron James et Dillon Brooks, comme c’est quasiment toujours le cas entre eux. À la fin de ce troisième acte, les Lakers reprennent l’avantage grâce à un poster de Jaxson Hayes sur Oso Ighodaro tandis que quelques minutes plus tard, Luka Doncic (29 points, 7/25 au tir, 6 passes) trouve Gabe Vincent qui décoche une flèche à longue distance pour donner neuf points d’avance à son équipe avant le début du quatrième quart-temps (86-77).

Un dernier acte qui débute par un festival signé LeBron James. La star des Lakers se montre derrière l’arc puis à l’intérieur. Ensuite, il envoie Jaxson Hayes au “alley-oop” et délivre une passe décisive à Jake LaRavia qui monte au dunk. Dans le sillage du “King”, les Lakers prennent vingt points d’avance, le plus gros écart du match (99-79).

Une fin de match folle

Sauf que Phoenix ne rend pas les armes et revient à sept longueurs alors qu’il ne reste que deux minutes à jouer. Dès lors, Dillon Brooks profite d’une perte de balle de LeBron James pour réussir un tir à mi-distance. Ensuite, c’est Collin Gillespie qui se montre derrière l’arc pour ramener les Suns à deux longueurs.

Dans la dernière minute, LeBron James réussit un “lay-up” pour redonner deux possessions d’avance aux visiteurs, mais Marcus Smart commet une faute sur Grayson Allen qui ne tremble pas sur la ligne des lancers francs. Juste après, le meneur de Los Angeles est contré par Ryan Dunn. Alors qu’il reste douze secondes sur l’horloge, Dillon Brooks décoche une flèche à longue distance qui redonne l’avantage aux Suns, mais juste après il décide d’aller se chauffer avec LeBron James. L’ailier des Suns prend sa deuxième faute technique, synonyme d’exclusion.

Sur la dernière possession des Lakers, Luka Doncic arrive à trouver LeBron James qui prend un tir à 3-points, qu’il rate, mais il est victime d’une faute de Devin Booker. Si le “quadra” rate une de ses trois tentatives, c’est suffisant pour redonner l’avantage à Los Angeles et offrir la victoire à son équipe : 117-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deandre Ayton, roi de sa raquette. Avant le show de LeBron James dans le début du quatrième quart-temps, le meilleur joueur des Lakers sur cette rencontre, c’était Deandre Ayton. Dans son ancienne salle, le pivot a été inarrêtable à l’intérieur et finit la partie avec 20 points et 13 rebonds dans une soirée quasi parfaite au tir puisqu’il finit à 10/11.

– C’est toujours tendu entre Dillon Brooks et LeBron James. Le dernier affrontement entre les deux équipes avait été marqué par des tensions entre LeBron James et Dillon Brooks, ce fut une nouvelle fois le cas lors de cette partie. Dès la première mi-temps, Dillon Brooks est agressif sur l’ailier de Los Angeles, avec déjà quatre fautes à la mi-temps. C’est dans le troisième acte que tout dégénère. Après un contre de LeBron James sur l’ailier de Phoenix, ce dernier renvoie la balle sur la tête du numéro 23 des Lakers. Action volontaire ou pas, cela ne plaît pas à son adversaire et les deux doivent être séparés par les arbitres. En fin de rencontre, Dillon Brooks plante un tir décisif sur LeBron James, mais décide, encore une fois, de rentrer dans son adversaire du soir en allant se replacer en défense. La tension monte encore d’un cran et les arbitres doivent intervenir. Dillon Brooks écope de sa deuxième faute technique, synonyme d’exclusion.

– Une histoire de lancers francs. Ce match s’est donc décidé sur des lancers francs décisifs de LeBron James et c’est le symbole d’un match haché où les deux équipes sont allées sur la ligne à de nombreuses reprises. Les Lakers ont tiré un total de 43 lancers francs pour 33 réussis contre 25 tentatives pour Phoenix et 21 réussis.

